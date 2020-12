Des corporatismes mussolinistes

La vérité n'a pas d'humour

Alors, cours, cours, cours

La vérité est pleine d'humour

Alors, lis - moi que je sois tambour

Des sextillions d'étoiles

De l'Univers, prenons les voiles

Trois étoiles sur quatre étant des naines rouges

Vivant un trillion d'années, mais tout y bouge

Au tout cannibale

Il n'y a pas que le capital

Des étoiles qui se dévorent

Du pulsar zombie que la supernova implore

Jupiter, système binaire

Le plus répandu dans l'Univers

Jupiter, autre soleil raté du système solaire

Boule de gaz qui pourrait contenir mille planètes Terre

Hydrogène à 99 pour cent

Méthane à un pour cent

79 lunes, satellites connus

Deux planètes Terre comme surface de la tâche rouge

Pluie de diamant comme mue

Donc, de la foudre électrisée, du méthane, de l'hydrogène

Journée de dix heures peu amène

Rivière de diamants

Cela ne vaut plus rien, quand il y en a tant et tant

Car c'est la rareté

Qui fait toute cherté

Dans une société de profit et de commercialité

Donc, un océan d'hydrogène métallique

Du système solaire, le plus fort champ magnétique

Rien dans tout, tout dans rien

Des galaxies et des corps humains

Depuis le berceau

Voilà bien ce qu'il faudrait, apprentissage rigolo

Astrophysique, histoire politique et sociale, biopsychosociologie

Esprit critique, doute, ouverture d'esprit

L'école de l'anarchie

Pour les grands et surtout les petits !

Il faut croire

Que l'on apprend pas les bonnes choses

Puisque triomphent toujours les mauvaises causes

Les exemples sont des légions

L'on devrait en faire des dissertations

Entre le premier juillet et le quatre février

C'est à vomir, c'est à pleurer

16487 patientes et patients hospitalisés

Une nuit entière, sur un brancard, ont passé

Que le sabir hospitalier ne peut même plus cacher

Le syndicat Samu de France osant l'avouer

Toute une psychogéographie culturelle

Du capital et de ses fausses humanités cultuelles

De fait

Pour cela, l'on nous tait

Des divers corporatismes

Toute une habilitation du mussolinisme

Des âges, des corporations

Des professions, des corporatismes

Des passions, des corporatismes

De ceci, de cela, des corporatismes

Dans un même immeuble

Des gens ne se disent même plus bonjour

Dans les escaliers, s'évitant, tour à tour

Tout autre étant perçu comme ennemi

On le leur a dit

Sur TF1 et en général à la télé

Le pire faisant vendre, audimat assuré

L'entraide, la solidarité, tout cela caché

Il s'agit de bien diviser

L'ordre capitaliste doit régner !

Les jeunes n'aiment pas les vieux

Les vieux n'aiment pas les jeunes

Les riches n'aiment pas les pauvres

Les pauvres n'aiment pas les riches

Il faut abolir toutes les catégories

Fusion nucléaire que tout unifie

Tous les hier

Où nous fûmes quelque chose

Je fus, ainsi, astronome amateur

Et je remets mes pendules à l'heure

Tous les présents

Dont l'oubli fait des cactus ou des roses

Mais

Tout coût réel en quoi que ce soit

N'étant pas ostensiblement calculé, sinon, les foies

Ainsi

En France, où il y a cinq mille crêperies

Une galette est facturée plus de cinq fois

Son coût en matière première

Voleurs de commerçants et de commerçantes, qui savent y faire

Avec un kilogramme de farine de sarrasin

L'on peut faire 25 galettes nature, et l'on y revient

Qui coûtent dix centimes d'euros chacune

Elles sont bien gommées, du commerce, toutes les lacunes

Et la galette complète, oeuf, jambon, gruyère

Vendue sept euros, c'est-y pas beau ?

Car, coût réel, un euro, il faut le faire

Mais TOUT est comme cela

C'est la vie de l'argent, la vie du capital

Et tous et toutes, ensemble, criant, hourra !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

The truth has no humor

So run, run, run

The truth is full of humor

So read me that I am a drum

Sextillions of stars

From the Universe, let's take the sails

Three out of four stars being red dwarfs

Living a trillion years, but everything moves there

All cannibalistic

It's not just capital

Stars that devour each other

Of the zombie pulsar that the supernova craves

Jupiter, binary system

Most widespread in the Universe

Jupiter, another failed sun in the solar system

Gas ball that could contain a thousand planets Earth

99 percent hydrogen

One percent methane

79 moons, known satellites

Two planets Earth as surface of the red stain

Diamond rain like molt

So electrified lightning, methane, hydrogen

Ten o'clock day brings little

River of diamonds

It is no longer worth anything, when there are so many

Because it's scarcity

Which makes all the dear

In a society of profit and commerciality

So an ocean of metallic hydrogen

In the solar system, the strongest magnetic field

Nothing in everything, everything in nothing

Of galaxies and human bodies

From the cradle

That's what it takes, fun learning

Astrophysics, political and social history, biopsychosociology

Critical mind, doubt, open-mindedness

The school of anarchy

For adults and especially children!

We must believe

That we don't learn the right things

Since bad causes always triumph

Examples are legions

We should make dissertations

Between July 1 and February 4

It's to throw up, it's to cry

16,487 patients and hospitalized patients

A whole night spent on a stretcher

That the hospitable sabir can no longer even hide

The Samu union of France daring to admit it

A whole cultural psychogeography

Capital and its false cult humanities

Fact

For that, we are kept silent

Various corporatisms

A whole empowerment of mussolinism

Ages, corporations

Professions, corporatisms

Passions, corporatisms

Of this, of that, of corporatism

In the same building

People don't even say hello anymore

On the stairs, avoiding each other in turn

Anyone else being seen as an enemy

We told them

On TF1 and in general on TV

The worst selling, guaranteed audience

Mutual aid, solidarity, all this hidden

It's about dividing well

The capitalist order must reign!

Young people don't like old people

Old people don't like young people

The rich don't like the poor

The poor don't like the rich

All categories must be abolished

Nuclear fusion that unifies everything

Every yesterday

Where we were something

I was, thus, an amateur astronomer

And I put my clocks back on time

All present

Whose oblivion makes cacti or roses

But

Any real cost in anything

Not being conspicuously calculated, otherwise, the livers

So

In France, where there are five thousand creperies

A pancake is billed more than five times

Its raw material cost

Thieves of traders, who know how to do it

With a kilogram of buckwheat flour

We can make 25 plain pancakes, and we come back to it

That cost ten cents each

They are well erased, trade, all the gaps

And the complete galette, egg, ham, gruyère

Sold for seven euros, isn't that beautiful?

Because, real cost, one euro, it must be done

But EVERYTHING is like this

It's the life of money, the life of capital

And all, together, shouting, hurray!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"