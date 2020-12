Hiroshima, vrai débiut de l'anthropocène

Pour les femmes, hier

Qu'aujourd'hui moins sévère

Tout, pouvant s'inverser

D'un temps l'autre

D'un pays l'autre

Ô étrangeté

Ainsi

Feu ( v 1508 - v 1457 ) de notre ère

La pharaonne Hatchepsout, divine adoratrice

Volupté, sexualité, fertilité, pénis

Grande liberté sexuelle pour les dames

Plus aucune, de nos jours, véritable drame

Certes

Il fallait combler les dieux

Amon, Hathor, pour ne citer qu'eux

Il y avait la fête de l'ivresse

Tout étant permis dans cette liesse

L'on devait sexer

Dans la débauche, besogner

Le contraire de ce monde, égrotant

De ce monde finissant, toujours, donc, se plaignant

Comme une force centripète

Le faisant toujours plus bête

Une nuit de février 2019 à Paris

Au moins 3622 sans aucun abri

Tout y étant, par la misère, précarisation submergée

Que l'on ne peut même plus dissimuler

Et de plus en plus de décérébration

Faisant les beaux jours de la réaction

D'extrême gauche, de gauche

D'extrême droite , de droite

Donc, il s'agit de toutes les représentations

De la réaction !

Et aux crétins, crétines, idiotes, idiots

Je préfère encore, c'est dire, les intellos

Alors qu'il n'y a pourtant

Que de faux intellos ou presque, c'est édifiant

Un peu comme le faux humour

Qui abonde de nos cyniques jours

Cela passe à la télé

Attention

Allez-y, applaudissez

Attention

Allez-y, riez

Police démocratique du rire

Police démocratique de la pensée

De quoi vraiment frémir

De quoi vraiment être terrifié

Comme jadis, pour les mines, houillères

Ne tolérant aucun réfractaire

Chaque fosse avait son identité

Et avec différentes mentalités

SSB, une police privée

Pour le travail de la mine, surveiller

Et même les familles ne pouvaient y échapper

De 1949 jusqu'à ce que tout soit fermé

Plus de quarante ans, cela a duré

Activités politiques

Activités artistiques

Par SSB, tout était contrôlé

SS tout court aurait été mieux approprié

Certes, le mineur, le plus souvent, préférait la fermer

Car, gratuitement, il était chauffé et logé !

Une police en uniforme noir

Comme les SS, à ne pas croire

Ce Nord-Pas-de-Calais

Cela aura duré pendant 270 ans, il est vrai

Tout est génocidaire

De ce monde si parfaitement contre-révolutionnaire

Du génocide amérindien

Très jadis, 60 millions

Très aujourd'hui, 6 millions

De ce monde au tout vilain

Au tout faussement ressemblant

Comme Macron le politicard

Comme d'autres, jouant au salopard

Avec feu ( 1920 - 1959 ) Boris Vian

Tant vocalement que physiquement

Sans compter

Au tout vraiment ressemblant

La barbarie sachant sans cesse se renouveler

6 août 1945, Hiroshima, début de l'anthropocène

La vilenie humaine toujours en scène

Et puis, des espèces menacées d'extinction

Mais rien de concret, de vrai, contre toutes les pollutions

Comme si, de tout, l'on voulait l'extermination

L'espèce humaine ne faisant pas exception

40 pour cent des espèces de pollinisateurs invertébrés

Abeilles sauvages, bourdons, papillons

Sont déjà des espèces en voie de disparition

Toute une résonance émotionnelle

Toute une contagion émotionnelle

Toute une peste émotionnelle

Mais dans la persévérance de l'ineptie

Certes, un peu de résistance, aussi

Comme pour les cellules de l'esprit

Vivement l'autophagie

Pour les cellules intactes, conserver

Pour notre esprit, régénérer

Conscience des stimulus

Striatum qui nous fait gugusse

Recherche de dopamine

Via l'environnement socioculturel, sa véritable mine

Manipulation du plaisir

Théorème de Stokes, des faux désirs

Apprendre l'épistémologie du cerveau

Pour ne plus être manipulé par lui

Consciemment, surtout inconsciemment, véritable défi

Et chez l'être humain, plusieurs cerveaux, pour bien se lire

Pour d'avec cette monstrueuse société, en finir !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

For women, yesterday

That today less severe

Everything that can be reversed

From time to time

From one country to another

O strangeness

So

Fire (v 1508 - v 1457) of our era

The Pharaon Hatshepsut, divine worshiper

Voluptuousness, sexuality, fertility, penis

Great sexual freedom for the ladies

No more, nowadays, real drama

Certainly

It was necessary to satisfy the gods

Amon, Hathor, to name a few

There was the feast of drunkenness

Everything is allowed in this jubilation

We had to sex

In debauchery, to work

The opposite of this world, scratching

Of this ending world, always, therefore, complaining

Like a centripetal force

Always making him dumber

One night in February 2019 in Paris

At least 3622 without any shelter

Everything being there, by misery, submerged insecurity

That we can't even hide anymore

And more and more decerebration

In the heyday of reaction

Far left, left

Far right, right

So these are all representations

Reaction!

And to morons, morons, idiots, idiots

I still prefer, that's to say, the intellectuals

While there is however

That fake intellectuals or almost, it's edifying

A bit like false humor

That abounds in our cynical days

It's on TV

Warning

Go ahead, applaud

Warning

Go ahead, laugh

Democratic Laughter Police

Democratic thought police

Something to really shudder

What to really be terrified of

As in the past, for the mines, coal mines

Not tolerating any refractory

Each pit had its identity

And with different mentalities

SSB, a private police

For mine work, watch out

And even families couldn't escape it

From 1949 until it was all closed

Over forty years, it lasted

Political activities

Artistic activities

By SSB, everything was controlled

SS simply would have been better suited

Admittedly, the miner, more often than not, preferred to close it

Because, free of charge, it was heated and housed!

Police in black uniform

Like the SS, not to believe

This Nord-Pas-de-Calais

It will have lasted for 270 years, it is true

Everything is genocidal

Of this world so perfectly counter-revolutionary

Of the Amerindian genocide

Long ago, 60 million

Very today, 6 million

From this world to the ugly

At all falsely resembling

Like Macron the politician

Like others, playing the bastard

With fire (1920 - 1959) Boris Vian

Both vocally and physically

Without counting

At all really alike

The barbarism knowing ceaselessly to renew itself

August 6, 1945, Hiroshima, start of the Anthropocene

Human villainy still on the scene

And then, endangered species

But nothing concrete, real, against all pollution

As if we wanted extermination from everything

The human species is no exception

40 percent of invertebrate pollinator species

Wild bees, bumblebees, butterflies

Are already endangered species

All an emotional resonance

A whole emotional contagion

A whole emotional plague

But in the perseverance of ineptitude

Certainly a little resistance, too

As for the cells of the mind

Strongly autophagy

For intact cells, keep

For our mind to regenerate

Awareness of stimuli

Striatum that makes us gugusse

Dopamine testing

Via the socio-cultural environment, its true mine

Manipulation of pleasure

Stokes' theorem, false desires

Learn brain epistemology

To no longer be manipulated by him

Consciously, especially unconsciously, real challenge

And in humans, several brains, to read well

For with this monstrous society, be done!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"