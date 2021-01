Paraphysique du désastre administré

Et au fond

L'organisation du monde

Nous confond

Malgré des cris et du hurloir

Que l'on ne veut croire

Ainsi de l'eau

L'or bleu que rien ne vaut

Car, pour simplement vivre, il en faut

Et il faut maintenant payer

Pour pouvoir s'abreuver

Sachant aussi

Qu'il faut beaucoup d'eau, c'est ainsi

Pour tous nos produits

Et se faisant

Du constat alarmant

Un kilogramme de pâtes

C'est comme 1700 litres d'eau

Un kilogramme de fruits

C'est comme 962 litres d'eau

Un kilogramme de lait

C'est comme 1020 litres d'eau

Un kilogramme de soja

C'est comme 900 litres d'eau

Un kilogramme d'oeufs

C'est comme 3265 litres d'eau

Un kilogramme de tournesol

C'est comme 6800 litres d'eau

Un kilogramme de fromage

C'est comme 5000 litres d'eau

Avec encore plus haut, encore plus fort !

Un kilogramme de coton

C'est comme 5263 litres d'eau

Un kilogramme de beurre

C'est comme 5553 litres d'eau

Un kilogramme de porc

C'est comme 5388 litres d'eau

Un kilogramme d'agneau

C'est comme 10400 litres d'eau

Un kilogramme de boeuf

C'est comme 13500 litres d'eau

Un kilogramme de cacao

C'est comme 21000 litres d'eau

Un kilogramme de café torréfié

C'est comme 21000 litres d'eau

Et au niveau mondial

De la sécheresse, du manque d'eau, de l'inondation, du paradoxal

Avec tout un pompage désastreux des eaux souterraines

De l'import et de l'export quoi qu'il advienne

Dans notre présent monde

Où l'eau est la principale féconde

Un pour cent de l'eau est douce

99 pour cent n'est pas de l'eau douce

L'eau utilisée

Surtout, pour l'agriculture, ce à soixante dix pour cent

Pour notre consommation quotidienne, c'est huit pour cent

Pour l'industrie, c'est vingt deux pour cent

Avec donc du bâtiment, de l'habit, du vêtement !

Et revenons à nos moutons, tous nos produits

Que nous avalons à l'envi

Sans le e du guili-guili

Un kilogramme d'oranges

C'est comme 500 litres d'eau

Un kilogramme de tomates

C'est comme 184 litres d'eau

Un kilogramme de légumes

C'est comme 322 litres d'eau

Un kilogramme de bananes

C'est comme 346 litres d'eau

Un kilogramme de pommes de terre

C'est comme 590 litres d'eau

Un kilogramme de pain

C'est comme 1300 litres d'eau

Un kilogramme de sucre de canne

C'est comme 1500 litres d'eau

Un kilogramme de poulet

C'est comme 4325 litres d'eau

Un kilogramme de fromage

C'est comme 5000 litres d'eau

Mais néanmoins

Carnivores, végétaliens, végétariens

Que les carnivores, un peu moins

Un avantage du végétarisme

Mais tout gaspille l'eau sous le capitalisme

Et c'est avec le dessalement de l'eau de mer

Que l'humanité, maintenant, espère !

Rendre toute eau potable

Pouvant la remettre en table

Et surtout plus au tout jetable

400 milliards d'arbres

De la forêt amazonienne

Avec des rivières aériennes

De la vapeur d'eau ou autre forme d'eau

De la présence sur Terre, déjà, il y a 4,3 milliards d'années

Pas forcément, à la panspermie, reliée

Mais si tout est privatisé

Et tout ou presque est privatisé ou étatisé

Seule la richesse peut ou pourra en profiter

Seule la richesse peut ou pourra tout s'approprier

Et en toute impunité, tout gâcher

Mais dans un monde de cataclysme

Mais dans un monde de catastrophisme

Où ce qui est ou sera vrai un jour

Est ou sera le faux du lendemain

Où ce qui est ou sera faux un jour

Est ou sera le vrai du lendemain

La mort de l'éternité

L'éternité de la mort

Soumission durable

Administration du désastre présentable

Rien, en somme, de plus viral

Que le capital

Où la solution serait une révolution globale

Une révolution sociale du mental

Sinon, il ne reste et il ne restera que de l'évasion mentale

Et là, pas comme de l'évasion fiscale

427 milliards chaque année

Ce en euros, pour bien se la représenter

Si nos passés sont certains

Tout futur se théorise, et plus que jamais, dans son incertain

Aussi, de toute petite ou de grande révolte, rien n'est vain !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

And basically

Organization of the world

Confuses us

Despite the screams and the howl

That we don't want to believe

So water

Blue gold that nothing is worth

Because, to simply live, it takes

And now you have to pay

To be able to drink

Also knowing

That it takes a lot of water, that's how

For all our products

And doing

From the alarming observation

One kilogram of pasta

It's like 1700 liters of water

One kilogram of fruit

It's like 962 liters of water

One kilogram of milk

It's like 1020 liters of water

One kilogram of soy

It's like 900 liters of water

One kilogram of eggs

It's like 3265 liters of water

One kilogram of sunflower

It's like 6800 liters of water

One kilogram of cheese

It's like 5000 liters of water

With even higher, even stronger!

One kilogram of cotton

It's like 5,263 liters of water

One kilogram of butter

It's like 5553 liters of water

One kilogram of pork

It's like 5388 liters of water

One kilogram of lamb

It's like 10,400 liters of water

One kilogram of beef

It's like 13,500 liters of water

One kilogram of cocoa

It's like 21,000 liters of water

One kilogram of roasted coffee

It's like 21,000 liters of water

And globally

Drought, lack of water, flood, the paradoxical

With all a disastrous pumping of groundwater

Import and export whatever happens

In our present world

Where water is the main fruitful

One percent of the water is soft

99 percent is not soft water

Water used

Especially, for agriculture, this at seventy percent

For our daily consumption, it's eight percent

For industry, it's twenty two percent

So with building, clothing, clothing!

And back to our sheep, all our products

That we swallow at will

Without the e of guili-guili

One kilogram of oranges

It's like 500 liters of water

One kilogram of tomatoes

It's like 184 liters of water

One kilogram of vegetables

It's like 322 liters of water

One kilogram of bananas

It's like 346 liters of water

One kilogram of potatoes

It's like 590 liters of water

One kilogram of bread

It's like 1300 liters of water

One kilogram of cane sugar

It's like 1500 liters of water

One kilogram of chicken

It's like 4325 liters of water

One kilogram of cheese

It's like 5000 liters of water

But nevertheless

Carnivores, vegans, vegetarians

Than carnivores, a little less

An advantage of vegetarianism

But everything wastes water under capitalism

And it is with the desalination of sea water

May humanity now hope!

Make all water drinkable

Can put it back on the table

And especially more at all disposable

400 billion trees

From the Amazon rainforest

With aerial rivers

Water vapor or other form of water

Of the presence on Earth, already, 4.3 billion years ago

Not necessarily, with panspermia, connected

But if everything is privatized

And almost everything is privatized or state-owned

Only wealth can or will benefit from it

Only wealth can or will be able to appropriate everything

And with impunity, spoil everything

But in a world of cataclysm

But in a world of catastrophism

Where what is or will be true one day

Is or will be the wrong tomorrow

Where what is or will be wrong one day

Is or will be true tomorrow

The death of eternity

Eternity of death

Sustainable submission

Presentable disaster administration

Nothing, in short, more viral

That the capital

Where the solution would be a global revolution

A social revolution of the mind

If not, all that's left and will be left is mental escape

And there, not like tax evasion

427 billion each year

This in euros, to represent it well

If our pasts are certain

Any future is theorized, and more than ever, in its uncertain

Also, of any small or large revolt, nothing is in vain!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"