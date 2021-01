Terres rares

Matériaux rares

Et ce qui ne pollue pas

Et ce qui ne détériore pas

C'est pas de l'humain, c'est de l'araignée

Bestiole qui sait si bien nous caresser

Sans une phobie criminelle de stupidité

49000 espèces d'araignées

Dans le monde, c'est du petit, c'est de l'efflanqué

Majoritaires

Dans le solitaire

Le plus souvent

Voilà bien du naturel, de l'insecticide

Plus sain que n'importe quel acide

Livrons au public

La rendant encore plus cynique

La liste du rare, avec dix-sept accusés

Et à qui on légionnerait d'horreur

Légion d'honneur, légion d'horreur

En nos jours informatisés de terreur

La liste ! la liste !

Scandium, néodyme, yttrium

Lanthane, praséodyme, cérium

Prométhium, samarium, europium

Gadolinium, terbium, dysprosium

Holmium, erbium, thulium

Ytterbium, lutécium

Car comme l'on pense et comme l'on vit

Et comme on utilise toute énergie !

Avec tout un nationalisme des ressources

Les ressources de tout nationalisme

L'or blanc, lithium, Chili, Bolivie

Et pour tout ce qui est rare

Les lobbys ne sont pas avares

C'est ainsi de la pollution verte

La Chine n'y est pas en reste, certes

La grande escroquerie

De toute une fausse écologie

Mais avec de vrais profits

De nouvelles foires, de nouvelles moqueries

Il faut extraire la production

Nourrir la surpopulation

C'est ainsi que nous tournons en rond

C'est ainsi que nous nous effondrons

Nous traitant tous et toutes de connes et de cons

Avec de nouvelles gueules noires

Si loin que l'on ne peut les voir

De nouvelles mines sans espoir

Du tout électrique

Généralisation de la pollution énergétique

Nous consommons la marchandise

Nous nourrissons la marchandise

Car nous sommes la marchandise

Le système capitaliste est facétieux

Qui est, elles, qui est, eux

De tous les bruits, de tous les feux

Tout se mange

Tout nous mange !

Comme des bactéries

Qui dévorent l'acier du Titanic

De quoi faire l'ébahi

500 kg par jour, quel appétit

De Halomonas titanicae, c'est le tic

Et finalement

Et décidément

Passé, présent, futur

Tout suinte la poubelle et l'ordure

Plus cela pue et plus c'est encensé

Les hommes d'Etat

Les femmes d'Etat

Sont bien là pour le prouver

Crapules, terroristes, gangstérisme, mafieuses et mafieux

Réduisant à quia, toute critique, tous les feux

Du monde politique

Du monde colique

Chimoton parallèle d'hydroxyde

L'origine du vivant en rapide

Toujours les mêmes procédés

De la menterie assermentée

Car de tout ce qui est porté

Sur nos corps, de l'exploitation, de la maltraitance, du pollué

Jeans, le plus acheté, et autres vêtements, toute une vérité

Au tout industrialisé, au tout surconsommé

Comme en science ou de l'assimilé

Vrai aujourd'hui, faux demain

Faux demain, vrai aujourd'hui

Et tout cheminant ainsi main dans la main !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Rare earth

Rare materials

And what does not pollute

And what does not deteriorate

It's not human, it's spider

Bug that knows how to stroke us so well

Without a criminal phobia of stupidity

49,000 species of spiders

In the world, it's small, it's skinny

Majority

In the lonely

Most of the time

This is natural, insecticide

Healthier than any acid

Deliver to the public

Making her even more cynical

The list of the rare, with seventeen accused

And to whom we would bequeath horror

Legion of Honor, Legion of Horror

In our computerized days of terror

The list ! the list !

Scandium, neodymium, yttrium

Lanthanum, praseodymium, cerium

Promethium, samarium, europium

Gadolinium, terbium, dysprosium

Holmium, erbium, thulium

Ytterbium, lutetium

Because as we think and as we live

And how we use all energy!

With all a nationalism of resources

The resources of all nationalism

White gold, lithium, Chile, Bolivia

And for all that is rare

Lobbies are not stingy

This is how green pollution is

China is not left out, of course

The great scam

Of a whole false ecology

But with real profits

New fairs, new mockery

We must extract the production

Feed the overpopulation

This is how we go around in circles

This is how we fall apart

Calling us all assholes and assholes

With new black faces

So far that we can't see them

New mines without hope

All electric

Generalization of energy pollution

We consume the commodity

We feed the goods

Because we are the commodity

The capitalist system is facetious

Who is they, who is they

Of all the noise, of all the fires

Everything is eaten

Everything eats us!

Like bacteria

That devour the steel of the Titanic

What to do the dumbfounded

500 kg per day, what an appetite

From Halomonas titanicae, it is the tic

And finally

And definitely

Past present Future

Everything oozes the trash and the junk

The more it stinks and the more it is praised

Statesmen

State women

Are there to prove it

Scoundrels, terrorists, gangsterism, mafia and mafia

Reducing to quia, all criticism, all fires

From the political world

From the colic world

Parallel hydroxide chimoton

The origin of life in rapid

Always the same procedures

Of sworn lies

Because of all that is worn

On our bodies, exploitation, abuse, polluted

Jeans, the most bought, and other clothes, quite a truth

At all industrialized, at all overconsumed

As in science or assimilated

True today, false tomorrow

False tomorrow, true today

And all going hand in hand!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"