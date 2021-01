L'envie n'est pas le désir

Ce sont

Les idées

Qui nous séparent

Qui nous divisent

Qui nous tuent

Ce sont

Les opinions

Qui nous séparent

Qui nous divisent

Qui nous tuent

Ce sont

Les convictions

Qui nous séparent

Qui nous divisent

Qui nous tuent

Ce sont

Les religions

Qui nous séparent

Qui nous divisent

Qui nous tuent

Ce sont

Les idéologies

Qui nous séparent

Qui nous divisent

Qui nous tuent !

C'est

La politique

Qui nous sépare

Qui nous divise

Qui nous tue

Il ne faudrait

N'avoir aucune idée

Il ne faudrait

N'avoir aucune opinion

Il ne faudrait

N'avoir aucune conviction

Il ne faudrait

N'avoir aucune religion

Il ne faudrait

N'avoir aucune idéologie

Au-delà de toute hiérarchie

Au-delà même de l'anarchie

L'invention de la nouvelle vie

Par-delà toute panoplie

En fonction de toutes les envies

Infini du partage, partage de l'infini

Rien ou si peu a été fait

Quand seul le malheur a ses relais

La vie

N'est ni à refaire ou à défaire

Car elle reste à faire !

Moi l'en-dehors

Déambulant dans vos faux décors

J'en suis l'excité

J'en suis l'exagéré

Si j'ose dénoncer

Et de tous et de toutes, ainsi, je suis le détesté

La misère de tout pouvoir

Le pouvoir de toute la misère

Du président au clochard

Du ministre sinistre toujours toquard

Avec bientôt, la femme de demain

Recherche de la dominance

Recherche de la vengeance

Au tout crétin

Les mêmes futures erreurs

Les mêmes futures terreurs

Même si

1906, feu ( 1873 - 1968 ) Alice Guy

Du fameux film muet

" Madame a des envies "

Mais si le désir c'est l'imaginaire

L'envie n'est pas l'imaginaire

L'envie d'une femme

L'envie d'un homme

Cela n'est donc pas du désir mais de l'envie

Ce que l'on entend, ce que l'on voit

La vulve que l'on boit

Le pénis que l'on boit

Les seins que l'on boit

Cela n'est pas forcément ce que l'on imagine

Elle devrait le savoir la bourgeoisie libertine

Si rarement socialement mutine

Car le plus souvent réactionnaire

La pensée séparée comme un moi divisé

Le corps libertin, mais hélas, pas le corps libertaire !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Those are

Ideas

That separate us

That divide us

Who kill us

Those are

The opinions

That separate us

That divide us

Who kill us

Those are

Convictions

That separate us

That divide us

Who kill us

Those are

Religions

That separate us

That divide us

Who kill us

Those are

Ideologies

That separate us

That divide us

Who kill us!

It is

Politics

That separates us

That divides us

Who kills us

It should not be

Have no idea

It should not be

Have no opinion

It should not be

Have no conviction

It should not be

Have no religion

It should not be

Have no ideology

Beyond any hierarchy

Even beyond anarchy

The invention of new life

Beyond any panoply

According to all desires

Infinite sharing, sharing infinity

Nothing or so little has been done

When only misfortune has its relays

Life

Is neither to redo nor to undo

Because it remains to be done!

Me outside

Strolling through your false scenery

I'm excited about it

I am the exaggeration

If I dare to denounce

And of all of them so I am the hated one

The misery of all power

The power of all misery

From president to tramp

Of the sinister minister always crazy

With soon, the woman of tomorrow

Dominance research

Seeking revenge

To the whole moron

The same future mistakes

The same future terrors

Even if

1906, late (1873 - 1968) Alice Guy

From the famous silent film

"Madame has desires"

But if the desire is the imagination

Envy is not imaginary

A woman's envy

A man's envy

So it's not desire but envy

What we hear, what we see

The vulva that we drink

The penis that we drink

The breasts we drink

This is not necessarily what we imagine

She should know the libertine bourgeoisie

So rarely socially mutinous

Because most often reactionary

Thinking separated like a divided self

The libertine body, but alas, not the libertarian body!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"