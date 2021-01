Je suis toi

Tu es moi

Il est elle, elle est lui

Nous sommes les autres

Nous sommes des autres

Nous sommes tout

Nous ne sommes rien

Nous sommes des uniques

Nous sommes des semblables

Nous sommes des plusieurs

Nous sommes la mort

Nous sommes la vie

Nous ne sommes rien

Nous sommes tout

Nous ne savons rien

Nous savons tout

Jamais dans la vie

Car toujours dans la mort

Qu'enfin vienne l'anarchie

Patrice Faubert ( 2011 ) puète , pouète , peuète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

I am you

You are me

He is she, she is him

We are the others

We are others

We are everything

We are nothing

We are unique

We are alike

We are many

We are death

We are life

We are nothing

We are everything

We don't know anything

We know everything

Never in life

Because always in death

Let anarchy finally come

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"