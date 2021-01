Musée des violences policières

Tous les estropiés

De toutes les manifestations

De génération en génération

Tous les matraqués

De toutes les manifestations

De génération en génération

Tous les tués

Tous les gazés

De toutes les manifestations

De génération en génération

Et à propos des gazés

Des gaz incapacitants, moi, pas le dernier

Puis après

Mais cela est fait exprès

Des toux toujours répétées

Des difficultés pour respirer

Des cancers qui vont proliférer

Contre qui, porter plainte ?

Le capital expert en toute feinte

Difficile d'échapper à son étreinte

De manifester

Les gens, il faut les dissuader

Aussi

Les forces de la terreur

Sont là pour terroriser, pour faire peur

Gazage

Matraquage

Estropiage

Nassage

Tuage, carnage

Toutes les gazées

Toutes les estropiées

Toutes les matraquées

Nassées, tuées

De toutes les manifestations

De génération en génération

Lui, moi, toi, eux, elles, c'est donc, selon !

Toute manifestation

Du mécontentement populaire

Gilets jaunes ou autre air

Toute une concentration

Et à propos de concentration

Les premiers camps de concentration

1918, déjà la terreur, fascisme rouge

Tirant sur tout ce qui bouge

Goulag, des monastères de Moscou

Quand tout ce qui s'oppose est déclaré fou

Des prisonnières politiques

Des prisonniers politiques

Conseillistes, anarchistes, les sans parti, des communistes

Certes, aussi des blancs et des tsaristes

Toute une défiance à l'idéologie bolchéviste

Tout goulag

Non, cela n'est pas une blague

Consistant

Y songer est déjà déprimant

Des personnes emprisonnées, l'administrant

Comme la grande terreur stalinienne

Mais déjà sous Lénine, pour que cela advienne

1937/1938

De l'armée rouge, 10.000 officiers

Qui, sur l'ordre de Staline, furent fusillés

Dizaines de milliers de diverses exécutions

La paranoïa organisant sa planification

Et ô farce tragique, beaucoup de fusillés

Qui crièrent, " Vive Staline "

Qui crièrent " Vive le parti communiste "

Ainsi, pour y remédier

Camions à gaz, pour les esprits, les camisoler

Car, les fusilleurs hésitaient, ainsi, à tirer

Car, l'on aurait pu, contre la tyrannie, se retourner !

Mais

L'on pouvait aussi éliminer

Les rebelles, curare, ricine

Avec des bureaucrates chargés de cette officine

Des spécialistes sachant empoisonner

Et puis les fusilleurs

Furent, eux-mêmes, fusillés

Et puis

Les empoisonneurs

Furent, eux-mêmes, empoisonnés

Tout un monde stalinien

Où la vie ne valait rien

1950

2,5 millions de personnes, politiques ou droits communs

Quand n'était permis aucune critique

1956

Le goulag devint le Gouitk

Moins présentable que le futur Spoutnik

Donc, direction principale des colonies pénitentiaires

1960

2,3 millions de personnes, des camps, sont libérées

800.000 seront réhabilitées

Du fascisme brun

Dizaines de millions de victimes

Du fascisme rouge

Dizaines de millions de victimes

Du capitalisme, fascisme libéral

Des milliards de victimes

Et tout ne fait que se perpétuer

Mondialisme au tout éparpillé

Il y a toujours

C'est comme dire bonjour

D'un fascisme l'autre, des emprunts

Cela a bien déteint

De l'organisation similaire

Du chef ou du leader

Police, armée, gendarmerie, au tout réactionnaire

Services secrets, services spéciaux, tout un savoir faire

C'est maintenant le capital

Du coup d'Etat démocratique

Du coup d'Etat économique

Encore l'économie politique

Les déguisements du fascisme libéral

Du fourre-tout habilement hypocrite

Et la corde pour se pendre, prête, bouffée aux mites

Sempiternelle soumission au faux, comme seul rite !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

All cripples

Of all the events

From generation to generation

All the clubbed

Of all the events

From generation to generation

All killed

All gassed

Of all the events

From generation to generation

And about the gassed

Stun gas, me, not the last

Then after

But this is done on purpose

Always repeated coughs

Difficulty breathing

Cancers that will proliferate

Against whom, file a complaint?

Expert capital in all sham

Hard to escape his embrace

To demonstrate

People, they must be dissuaded

Too

The forces of terror

Are there to terrorize, to scare

Gassing

Clubbing

Strangulation

Swimming

Tuage, carnage

All gassed

All crippled

All the clubbed

Nassées, killed

Of all the events

From generation to generation

Him, me, you, them, they, it is therefore, according to!

Any event

Popular discontent

Yellow vests or other air

A whole concentration

And about concentration

The first concentration camps

1918, already terror, red fascism

Pulling on everything that moves

Gulag, of the Moscow monasteries

When all that opposes is declared mad

Political prisoners

Political prisoners

Councilors, anarchists, the party-less, communists

Of course, also whites and tsarists

A whole mistrust of Bolshevik ideology

All gulag

No, this is not a joke

Consistent

Thinking about it is already depressing

Imprisoned people, administering it

Like the great Stalinist terror

But already under Lenin, for that to happen

1937/1938

Of the Red Army, 10,000 officers

Who, on Stalin's order, were shot

Tens of thousands of various executions

Paranoia organizing its planning

And oh tragic farce, many shot

Who cried, "Long live Stalin"

Who shouted "Long live the Communist Party"

So to fix it

Gas trucks, for spirits, cover them up

Because the gunners were reluctant to shoot

Because, against tyranny, we could have turned around!

But

We could also eliminate

The rebels, curare, ricin

With bureaucrats in charge of this pharmacy

Specialists who know how to poison

And then the gunners

Were themselves shot

And then

Poisoners

Were, themselves, poisoned

A whole Stalinist world

Where life was worth nothing

1950

2.5 million people, policies or common rights

When no criticism was allowed

1956

The Gulag became the Gouitk

Less presentable than the future Sputnik

Therefore, the main direction of the penal colonies

1960

2.3 million people, from the camps, are liberated

800,000 will be rehabilitated

Brown fascism

Tens of millions of victims

Of red fascism

Tens of millions of victims

Of capitalism, liberal fascism

Billions of victims

And everything just goes on

Scattered globalism

There is always

It's like saying hello

From one fascism to another, loans

It has rubbed off

From the similar organization

From the leader or the leader

Police, army, gendarmerie, all reactionary

Secret services, special services, a whole range of know-how

It is now the capital

Of the democratic coup

Of the economic coup

Political economy again

The disguises of liberal fascism

Cleverly hypocritical tote

And the rope to hang, ready, puff for the moths

Eternal submission to falsehood, as the only rite!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"