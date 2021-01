De la chimère connectée

" C'est des tombeaux, on écoute les conneries aux informations. Et à force d'écouter la télé, t'as l'impression que le virus, il va traverser ta télé ! C'est pas les matons qui vont te l'apporter, c'est la télé ! "

P; centrale de Lannemezan, le 25 avril 2020

" Ils sont l'ordre, nous serons le bordel. "

Olivier.( L'envolée, numéro 1, juin 2001 )

Maintenant

C'est le nazisme

En nouvelle version

Qui prétend

Lutter contre la nazisme

Maintenant

C'est le fascisme

En nouvelle version

Qui prétend

Lutter contre le fascisme

Maintenant

C'est le libéralisme

En nouvelle version

Qui prétend

Lutter contre le libéralisme

Corps domptés et esprits colonisés

Autant que les empires coloniaux du passé

Qui surent assujettir et exterminer

Avec des dictateurs locaux sur mesure, des stipendiés

Avec la France et autres pays, toute une complicité

Le capitalisme

Déjà et toujours

Tel l'escamoteur maîtrisant tous ses tours

Et à tous les postes décisionnels

Y ont la part belle

De tout trafic

De toute politique

De tout discours logique

Pour bien mener les populations à la trique

Et les tenir surtout au fric

Sachant même faire toc toc

Visage éculé du troc !

Il en va du mica

Comme pour tout, d'ailleurs, c'est bien cela

Toute une industrie de la saloperie

La saloperie de toute industrie

Des mines de mica

En Inde, ou souvent, dehors, l'on fait caca

Femmes payées un euro par jour

Enfants, l'interdiction n'y pèse pas lourd

Car

Le mica est nécessaire

Si on laisse faire

Pour la peinture des carrosseries

Pour les composants électroniques

Pour l'industrie du cosmétique

L'Oréal, Merck, berk

Le français ou l'allemand

L'Oréal

Qui fut si proche de l'extrême droite du capital

Jadis comme du fatal

Tout produisant du dégueulasse

Réduisant toute vie au schlass

Du luxe, du confort

Avec tant de mortes et de morts

Car nous produisons de la pollution

Car nous produisons de la soumission

Car nous consommons du carnage et de l'aberration

Tout acte, tout fait

Ne pouvant, le plus souvent, provenir que d'un méfait

Ne pouvant, le plus souvent, provenir que d'un forfait !

Tout préjugé

Ne générant que de la stupidité

Comme l'extermination des renards

En France, tant et tant de chasseurs, véritables connards

Cent mille renards

Ainsi tués chaque année

Et des campagnols qui vont pulluler

Avec ce qui va avec

La connerie a toujours le même bec

De la monoculture

Qui dévaste tout, pour sûr

Alors

Qu'il faudrait des ateliers coopérants

De nouveaux habitats, il faudrait générer

Du nouveau mentalisme, du nouveau gérant

Avec

Toute une gestion de la biodiversité

Plus aucun intermédiaire artificiel

Quand la solution est dans le naturel

Il faut, en équation

Il faudrait, en disparition

En finir avec la virtualité des contacts

Avec ou sans virus, pour le dire avec tact

Des contacts de virtualité

Comme sur l'internet, pour grandement s'illusionner

Avec des millions et des millions de clics, de la chimère connectée

Et pas un seul vrai ami

Et pas une seule vraie amie

Car elle est ailleurs, la vraie vie !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"It's tombs, we listen to bullshit on the news. And by dint of listening to TV, you have the impression that the virus is going to cross your TV! It's not the guards who are going to you bring is TV! "

P; Lannemezan power station, April 25, 2020

"They are order, we will be a mess."

Olivier. (The flight, issue 1, June 2001)

Now

It's nazism

In new version

Who claims

Fight against Nazism

Now

It's fascism

In new version

Who claims

Fight against fascism

Now

It's liberalism

In new version

Who claims

Fight against liberalism

Tamed bodies and colonized minds

As much as the colonial empires of the past

Who knew how to subjugate and exterminate

With tailor-made local dictators, stipendies

With France and other countries, a whole complicity

Capitalism

Already and always

Like the conjurer mastering all his tricks

And in all decision-making positions

Have pride of place

Of all traffic

Of any policy

Of all logical speech

To lead the populations to the cudgel

And keep them especially in the money

Knowing even knock knock

Old-fashioned face of barter!

So does mica

As with everything, moreover, that's it

A whole industry of filth

The bastard of any industry

Mica mines

In India, or often outside, we poop

Women paid one euro per day

Children, the ban does not weigh heavily

Because

Mica is needed

If we let it happen

For painting bodywork

For electronic components

For the cosmetics industry

L'Oreal, Merck, berk

French or German

L'Oreal

Who was so close to the far right of capital

Once like the fatal

Everything producing disgusting

Reducing all life to the schlass

Luxury, comfort

With so many deaths and deaths

'Cause we produce pollution

Because we produce submission

'Cause we consume carnage and aberration

Everything done, everything done

Can, most often, come from a mischief

In most cases, it can only come from a package!

Any prejudice

Only generating stupidity

Like the extermination of foxes

In France, so many hunters, real assholes

One hundred thousand foxes

So killed every year

And voles that will swarm

With what goes with

Bullshit always has the same beak

Monoculture

That devastates everything, for sure

So

That we need cooperative workshops

New habitats should be generated

New mentalism, new manager

With

A whole management of biodiversity

No more artificial intermediaries

When the solution is natural

It is necessary, in equation

It would be necessary, in disappearance

Put an end to the virtuality of contacts

With or without virus, to put it tactfully

Virtuality contacts

As on the internet, to greatly delude yourself

With millions and millions of clicks, connected chimera

And not a single true friend

And not a single true friend

Because it is elsewhere, real life!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"