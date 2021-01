Puzzle ( 2 )

Rencontre du troisième type

Sur la Terre

Mais, humains séparés

Par des préjugés

Par des lieux communs

Par des jugements de valeurs

Mais humains séparés

Par des croyances

Par des religions

Par des idéologies

Suis avec courriel personnel

Suis sans voiture individuelle

Décroissant hébergé

Décroissant véhiculé

Décroissant domicilié

Décroissant du système D

Peu donné à l'esclavage salarié, beaucoup chômé

Et un jour, enfin, du chômage, retraité !

Mon mouchard, mobile, espionné

Est 06, Vesoul, Brest, 48, Marseille ( anciennement )

Est 06, Gers, Ain, Territoire de Belfort, Haute-Savoie ( nouvellement )

Ma tanière est située au 92 à l'envers

Dans la rue du montrouge, où rouge est devant mont

Dans le tonne ère

C'est mon repère

Devinette dadaïste

Calculette CRAVANiste

Ou de 1969, et même avant, à 2021, en analyste

Patrice Faubert ( sans date ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Encounter of the third kind

On the ground

But, separated humans

By prejudices

By common places

By value judgments

But separated humans

By beliefs

By religions

By ideologies

Follow with personal email

Am without a private car

Descending hosted

Descending conveyed

Descending domiciled

Descending of system D

Little given to wage slavery, much unemployed

And one day, finally, unemployment, retired!

My spy, mobile, spied on

East 06, Vesoul, Brest, 48, Marseille (formerly)

East 06, Gers, Ain, Territoire de Belfort, Haute-Savoie (newly)

My den is located at 92 upside down

In the rue du montrouge, where rouge is in front of mont

In the ton era

This is my landmark

Dada riddle

CRAVANist calculator

Or from 1969, and even before, to 2021, as an analyst

Patrice Faubert (undated) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"