La projection des préjugés

La société

Pour se faire pardonner

Tous les crimes

Tous les massacres

Toutes les injustices

De la guerre permanente suprême miss

Et pour se dédouaner

Et pour décarboner

Elle a donc l'alibi de divers prix

Du ne faîtes pas ce que je dis

Du

Vous pouvez toujours causer

Mais réellement vous ne pouvez rien changer

Car l'on ne peut pas

Amender le capital

L'on ne peut

Que l'éradiquer, que l'abolir

Sinon, il se régénère et ne peut finir

Car face à de fausses attaques

Car face à de fausses critiques

Le capital s'en nourrit, famélique

Ipso facto, tout ce qui n'est pas libertaire

Comme la fameuse Espagne communiste libertaire

Le capital en fait un allié réactionnaire

Ainsi, toute fausse contestation

Est nécessaire au système

Elle l'aime, il l'aime

Il ne peut y avoir même une frileuse démocratie

Sauf l'hypocrisie, dans notre monde si nazi

Avec des syndicats, des organisations, et des partis

Qui alimentent et qui nourrissent la tyrannie !

Le monde entier

Qui sut si bien se nazifier

Avec dans la plupart des têtes, des croix gammées

Il suffit de voir l'état des prisons

En France, la Gestapo des matonnes et des matons

De faux suicides, de vrais assassinats

Et ce au cas par cas

Et pour prendre la relève de toutes les saloperies

Le capitalisme vert, déjà prêt, guili-guili !

Toutes les bourgeoisies

Toutes les hypocrisies

Peuvent avoir des rivalités

Mais sont unifiées pour ne rien changer

En seule urgence climatique

La guerre civile mondiale contre cette clique

Le monde d'ailleurs est une guerre civile

De tout pouvoir étatisé rempli d'imbéciles

La plupart des gens

En sont les soumis

D'accepter tout ce mépris

Droite, droite, droite, droite

La gauche de la droite

L'extrême gauche de la droite

La droite de la droite

L'extrême droite de la droite

Tout est de droite dans nos vies

Car les nazis sont partis, mais le monde est resté nazi

Avec tout un foutage de gueule

Que tout média affine à la meule

Les gens

Ne méritent même plus d'être défendus

Trop mous, reptatifs, de vrais faux culs !

Plus qu'une erreur

L'espèce humaine est une terreur

Partout où elle passa

Le vivant trépassa

Partout où elle passe

Le vivant trépasse

Certes

Des exceptions

Mais si rares, comme une pâmoison

Hier, aujourd'hui, demain

Car rien n'est jamais vain

Ainsi, de ce peuple de l'Arctique

Pour définir la neige, si éclectique

Trois cent mots

Et pour définir la guerre

Aucun mot

Car la vraie paix ne peut imaginer la guerre

Donc, des ressources futures, pas de résilience

De la guerre commerciale

Avec les trois géants du capital

Chine, USA, Russie

Vrais pays prédateurs contre la vie

En rapport, les loups sont bien gentils

Plus que 500 ou 600 loups en France

Plus que 200.000 loups dans le monde

Et si le loup, n'est pas, lui, un loup

Pour le loup

L'être humain, est, lui

Un loup pour l'être humain

Du moins, du préjugé que nous en avons

Ce que aussi, chez tout autre, toute autre, nous percevons

Car ce sont nos préjugés, sur les autres, que nous projetons

Sans compter, nos lieux communs, nos jugements de valeur

Donc

Chez les autres

Nous transférons nos préjugés

Et ce sont eux que nous voyons

Et l'autre est comme un coffre-fort

Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort

Ainsi

L'autre, est pour l'autre, un ou une autre

Nous sommes l'autre pour les autres

Un ou une incompréhensible

Un ou une inaccessible

Comme une mission impossible !

Patrice Faubert ( 2020 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

The society

To be forgiven

All crimes

All the massacres

All the injustices

Supreme permanent war miss

And to clear customs

And to decarbonize

So she has the alibi of various prices

Don't do what I say

Of

You can still chat

But really you can't change a thing

Because we can't

Amend capital

We cannot

Than to eradicate it, than to abolish it

Otherwise it regenerates and cannot finish

Because in the face of false attacks

Because in the face of false criticism

Capital feeds on it, starving

Ipso facto, everything that is not libertarian

Like the famous libertarian communist Spain

Capital makes it a reactionary ally

Thus, any false dispute

Is required for the system

She loves him, he loves her

There can't be even a cautious democracy

Except hypocrisy, in our world so Nazi

With unions, organizations, and parties

Who feed and who feed tyranny!

The whole world

Who knew how to Nazify so well

With swastikas in most heads

Just see the state of the prisons

In France, the Gestapo of matonnes and matons

False suicides, real assassinations

And this on a case by case basis

And to take over all the crap

Green capitalism, already ready, guili-guili!

All the bourgeoisies

All the hypocrisies

May have rivalries

But are unified to change nothing

In only climate emergency

The global civil war against this clique

The world elsewhere is a civil war

Of all state power filled with fools

Most people

Are the subject

To accept all this contempt

Right, right, right, right

Left of right

The far left of the right

Right from right

The far right of the right

Everything is right in our lives

'Cause the Nazis are gone, but the world is still Nazi

With all the fuck up

That all media grind to the grindstone

People

Don't even deserve to be defended anymore

Too soft, reptative, real false asses!

More than a mistake

The human species is a terror

Everywhere she went

The living passed away

Wherever she goes

The living dies

Certainly

Exceptions

But so rare, like a swoon

Yesterday Today Tomorrow

Cause nothing is ever in vain

So of this arctic people

To define snow, so eclectic

Three hundred words

And to define war

No word

Cause true peace can't imagine war

So future resources, not resilience

From the trade war

With the three giants of capital

China, USA, Russia

Real predatory countries against life

In relation, the wolves are very nice

More than 500 or 600 wolves in France

More than 200,000 wolves in the world

And if the wolf is not a wolf

For the wolf

The human being is

A wolf for humans

At least from the prejudice that we have about it

What also, in any other, any other, we perceive

Because it is our prejudices, on others, that we project

Without counting, our commonplaces, our value judgments

So

At the others

We transfer our prejudices

And these are the ones we see

And the other is like a safe

Whether he's alive or he's dead

So

The other is for the other, one or another

We are each other for others

One or one incomprehensible

One or one inaccessible

Like an impossible mission!

Patrice Faubert (2020) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"