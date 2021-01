Les étiquettes

Se méfier des étiquettes , car n ’ importe qui peut se dire n ’ importe quoi .

" Camarades , bronzez vos coeurs , car il faudra beaucoup de haine . "

François Claudius Koenigstein dit RAVACHOL ( 1859-1892 )

A propos de la brochure " la F"A" ( fédération anarchiste ) et les situationnistes " de Guy Bodson , je l ’ ai en bibliothèque depuis longtemps , c ’ est en effet un classique très édifiant , il est notoire que la F" A" est à l ’ anarchisme ce que le P"C" F ( parti stalinien français ) est au communisme , à savoir une illusion d ’ optique ...

Ainsi la la légende des " anarchistes de droite " qui fut théorisée par François Richard et George Micberth .Dans ces " anarchistes de droite " figureraient : AUDIARD , AYME , l ’ infâme PAUWELS , Jean Yanne , REBATET , BARRES , LEAUTAUD , NIMIER , BLOY , DRUMMONT , Barbey D ’ AUREVILLY , Jean Pierre MOCKY , CELINE ( qui se considérait comme libertaire ) , Léo MALET ( qui se pensait comme un homme de droite ) et ce pour les plus connus ... en fait , ils étaient tout simplement des " intellectuels " de droite , et des grandes gueules , que l ’ on a abusivement dénommé " anarchistes " ... mais , il ne suffit pas d ’ être sans langue de bois et aussi une grande gueule , pour être libertaire ...et pourquoi pas , à ce compte là , des fascistes de gauche ?

Donc , le fascisme Mussolinien à ses débuts n ’ était pas xénophobe , et il fut même financé par des capitalistes juifs . De toutes façons , un anarchiste est pour l ’ abolition des classes et de l ’ état des choses , des choses de l ’ Etat , ainsi que pour l ’ abolition de la société spectaculaire marchande techno-industrielle , sinon , vous pouvez être tout , sauf un anarchiste , c ’ est très simple , n ’ est-ce-pas ? pas de quoi s ’ ébaubir ! NOUS ne sommes qu ’ une accumulation de JE , comme les JE sont une accumulation de NOUS . C ’est comme l ’ amour " , c ’ est pas le clitoris , c ’ est pas le pénis , quelle horreur ! l ’ " amour " de l ’ argent , l ’ " amour " de sa famille , l ’ " amour " de sa patrie , l " amour " de ses enfants , l " amour " de son parti , l ’ " amour " d ’ une idée , etc ... etc ... ah l " amour" , ce mot qui ouvre les sexes et les églises ... mais si nous le disséquons comme le ferait un anatomiste avec un cadavre , qu ’ en reste-t-il ? essayez et vous verrez ! mais tout ceci est une critique de la séparation ...

Il faut que les gens du peuple , comme l ’ invité , qui n ’est ni un intellectuel , ni un manuel , puissent s ’ exprimer , et se représenter eux-mêmes , sans compter sur les " intellectuels(elles) " qui ne représentent SOUVENT qu ’ eux-mêmes /elles mêmes , comme les syndicats et organisations à prétention révolutionnaire qui finissent toujours par TRAHIR la classe ouvrière ! voir les journées de mai 1937 en Espagne , et les bureaucrates anarcho-possibilistes ( les ministres CNT au gouvernement ) qui ordonnèrent aux ouvriers anarcho-syndicaliste CNT de Barcelone , de déposer les armes face à la contre-révolution stalinienne ! et tant d ’ autres exemples non cités ici ... donc , l ' invité n ’ a que faire des diplômes , et est un vrai autodidacte , même si dans Tintin , autodidacte est une insulte ! mais Tintin est un agent de la CIA , comme nous le savons ! assez de tous ces notables dans le milieu " libertaire " , qui veulent se faire le porte parole de nous autres ... les sans voix ! plus d ’ intermédiaires , représentons nous , nous-mêmes ! et au moins , notre style sera t - il prolétarien ! et puis pourquoi un non-intellectuel , n ’ aurait - il pas le droit de s ’ exprimer ? il faut des diplômes pour ce faire ? remarquez qu ’ on peut le faire sur des sites dits " alternatifs " où la censure est parfois pire qu ' ailleurs ...

C ’ est comme ces deux notions idiotes de " supériorité " et " d ’ " infériorité " , car il n ’ y a pas de hiérarchisation possible dans la différence . La différence n ’est pas compétitionnable puisque différente ! l ’ on savait que les hiérarchies , plus c ’ est haut , et moins ça sert ! désormais , l ’ on saura que chaque être humain ( l ’ animal humain ) , étant différent de ses semblables , de par son unicité, ne peut avoir , ni inférieur , ni supérieur . Une archive vidéo ( INA) à voir sur la toile d ’ araignée électronique , un entretien entre feu le biologiste des comportements Henri Laborit , et feu le physicien CHARON , sur la théorie unitaire , à une époque ou parler d ’ interdisciplinarité n ’ était pas du tout à la mode ! Personne n ’ est " doué " ou pas " doué " , mais tout bêtement motivé ou pas motivé, car il n ’ y a pas de mémoire sans affectivité , et d ’ affectivité sans mémoire .

Sachons que comprendre la pensée de quelqu'un (e) c ’ est l'égaler.

" Et de qui l ’ on sait enfin , qu ’ ils font grand cas de la vérité , qu ’ ils aiment entendre de bonnes raisons , même dans la bouche d ’ un adversaire , et ont assez le sens de la justice pour pouvoir admettre de perdre la partie , si la vérité est dans l ’ autre camp . Il en résulte que de cent hommes , on en trouvera à peine un seul qui soit digne qu ’on discute avec lui ."

Arthur SCHOPENHAUER ( 1788-1860 )

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Beware of labels, because anyone can say anything to themselves.

"Comrades, tan your hearts, for it will take a lot of hate."

François Claudius Koenigstein known as RAVACHOL (1859-1892)

About Guy Bodson 's booklet "la F" A "(anarchist federation) and the situationists", I have had it in my library for a long time, it is indeed a very edifying classic, it is well known that the F "A "is to anarchism what the P" C "F (French Stalinist Party) is to communism, namely an optical illusion ...

Thus the legend of "right-wing anarchists" which was theorized by François Richard and George Micberth. In these "right-wing anarchists" would appear: AUDIARD, AYME, the infamous PAUWELS, Jean Yanne, REBATET, BARRES, LEAUTAUD, NIMIER, BLOY , DRUMMONT, Barbey D 'AUREVILLY, Jean Pierre MOCKY, CELINE (who considered himself a libertarian), Léo MALET (who thought he was a right-wing man) and this for the best known ... in fact, they were quite simply "intellectuals" of the right, and loudmouths, which we have wrongly called "anarchists" ... but, it is not enough to be without a tongue-in-cheek and also a big mouth, to be libertarian ... and why not, on that account, left fascists?

So early Mussolini fascism was not xenophobic, and it was even funded by Jewish capitalists. Either way, an anarchist is for the abolition of classes and the state of things, of state things, as well as for the abolition of the spectacular techno-industrial merchant society, otherwise you can be everything, except an anarchist, it's very simple, isn't it? nothing to be dazed about! WE are just an accumulation of I's, just as I's are an accumulation of US. It's like love ", it's not the clitoris, it's not the penis, what a horror! The" love "of money, the" love "of his family, the" love " of his homeland, the "love" of his children, the "love" of his party, the "love" of an idea, etc ... etc ... ah "love", this word which opens up the sexes and churches ... but if we dissect it like an anatomist would with a corpse, what is left of it? try and you will see! but this is all a criticism of separation ...

The common people, like the guest, who is neither an intellectual nor a manual, must be able to express themselves, and represent themselves, without counting on the "intellectuals" who do not represent OFTEN that themselves, like the unions and organizations with revolutionary pretensions which always end up BETRAYING the working class! see the days of May 1937 in Spain, and the anarcho-possibilist bureaucrats (the CNT ministers in government) who ordered the anarcho-syndicalist CNT workers in Barcelona to lay down their arms in the face of the Stalinist counter-revolution! and so many other examples not cited here ... so, the guest does not have to do with diplomas, and is a real autodidact, even if in Tintin, autodidact is an insult! but Tintin is a CIA agent, as we know! enough of all these notables in the "libertarian" milieu, who want to be the spokesperson for us ... the voiceless! no more intermediaries, let's represent ourselves! and at least our style will be proletarian! and then why would a non-intellectual not have the right to express himself? do you need diplomas to do this? note that we can do this on so-called "alternative" sites where the censorship is sometimes worse than elsewhere ...

It is like these two silly notions of "superiority" and "of" inferiority ", because there is no possible hierarchy in difference. The difference is not competitive since it is different! We knew that the hierarchies, the higher it is, the less it is useful! henceforth, we will know that each human being (the human animal), being different from his fellows, by his uniqueness, can have neither inferior nor superior A video archive (INA) to see on the electronic spider's web, an interview between the late behavioral biologist Henri Laborit, and the late physicist CHARON, on the unitary theory, at a time when it was not possible to speak of interdisciplinarity. not at all fashionable! Nobody is "gifted" or not "gifted", but quite simply motivated or not motivated, because there is no memory without affectivity, and affectivity without memory.

Know that to understand someone's thought is to equal him.

"And from whom we finally know, that they make a great deal of the truth, that they like to hear good reasons, even from the mouth of an adversary, and have enough sense of justice to be able to admit lose the game, if the truth is on the other side. The result is that out of a hundred men, hardly one will be found worthy to be discussed with him. "

Arthur SCHOPENHAUER (1788-1860)

Patrice Faubert (2010) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"