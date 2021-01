Imposture paraphysique

" L ’ aliénation de la conscience , n ’ est pas , ne peut pas être la conscience de l ’ aliénation . Tout comme l ’ expression libérée des conditionnements acquis , n ’ est pas la liberté d ’ expression des conditionnements acquis , qui n ’ exprime que les conditionnements . Car ce qui s ’ affirme le plus souvent dans la liberté d ’ expression , ce sont justement des conditionnements idéologiques , religieux , philosophiques , politiques . "

Patrice Faubert ( paraphysicien )

Cette grande imposture quand personne ne semble vouloir / pouvoir admettre, que ce que nous savons, nous le savons uniquement au contact des autres.

" Et que celui qui enseigne une chose la connaît rarement à fond , car s ’ il l ’ étudiait à fond , il n ’ aurait en général plus le temps de l ’ enseigner . "

Arthur Schopenhauer ( 1788-1860) .

Ce sont les autres qui nous enrichissent d ’ailleurs , car nous ne sommes que les autres .Dire je est presque une autre imposture , tant nous avons le besoin des autres , pour pouvoir nous construire . Comprendre le processus acquis de la recherche de dominance , pour en voir la trivialité et ainsi l ’ annihiler . Ne plus imiter , répéter , perpétuer , reproduire , compétitionner , hiérarchiser , toujours les mêmes discours logiques , et leurs funestes et mortifères applications . Et jamais un chat , ne prit un fusil , pour tirer sur un autre chat . Seul l ’ animal humain le fait , l ’ animal non humain est bien plus malin .

Le Je , le Nous , c ’ est Tous / Toutes les autres vivants/vivantes et morts/mortes qui sont rentrés consciemment et inconsciemment dans notre cerveau depuis notre naissance et même avant dans le ventre de la mère . Un petit d ’ homme et de femme qui a été élevé dans un milieu non humain , ne deviendra jamais un animal humain , un singe nu , comme diraient certains éthologistes .

Voir les nombreux travaux sur les enfants sauvages ... et tous ces cinéastes , ces écrivains , ces poètes , ces musiciens , ces chercheurs , ces artistes , ces chirurgiens , ces historiens , ces physiciens , ces peintres ... qui ne rendent pas hommage à leurs prédécesseurs , sans lesquels ils/elles ne seraient rien , sont des menteurs , des imposteurs , des mythomanes , et même des escrocs ! nous ne sommes que les autres , c ’ est le vrai paradoxe des " moi " aussi singuliers et idiosyncrasiques soient-ils , et cependant uniques ! alors , les prétentieux et prétentieuses , laissez moi rire ... sans compter tous ceux et toutes celles qui ne citent jamais leurs nombreuses sources , pour faire croire qu ’ ils/elles ont tout trouvé tous seuls/toutes seules .

Et des clones humains , qui ne seraient , de toutes façons , jamais élevés et éduqués de la même manière , bien que possédant le même patrimoine génétique , seraient des êtres humains complètement différents , car le clonage est bien plus culturel que génétique ! et l ’ un pourrait se sentir chinois et parler chinois , s ’ il avait été engrammé en Chine , et l ’ autre se sentir allemand , s ’ il avait été conditionné en Allemagne , et aucun des deux ne pourrait plus se comprendre , d ’ ailleurs , faute de ne pas avoir appris les mêmes langues ... donc , ce sont les autres qui nous enrichissent et nous appauvrissent aussi d'ailleurs ...

La société spectaculaire marchande techno-industrielle ne veut pas la vérité sur l ’ inné et l ’ acquis , sinon l ’ ouvrier pourrait s ’ exclamer " mais alors , à la naissance , j ’ avais la même paye que mon patron ! "la domination se doit de justifier toutes les inégalités et les compétitions , en les faisant croire comme " innées " , alors qu ’ il ne s ’ agit que d ’ un apprentissage , l ’ apprentissage que les bourgeois sont faits pour commander , et l ' apprentissage que les ouvriers sont faits pour obéir ... et l ’américanisation du monde , tend à faire admettre , que tout serait joué à la naissance ... l ’ on choisit " librement " l ’ erreur , et l ’ autre " choisit " librement la vérité , et l ’ on fait voter les gens , comme l ’ on veut , avec une bonne campagne publicitaire , puisque les gens ont leur " libre arbitre " .

La tyrannie a bien sur intérêt , à faire la réclame pour cette notion acquise et monstrueuse de "’ libre arbitre " ... c ’ est en toute " liberté " que l ’ on est infirme , manoeuvre en usine , cancéreux , nain , géant , pauvre , etc ... comme le disait feu Henri Laborit " le clochard et le PDG , sont libres tous les deux d ’ aller coucher sous les ponts , mais il n'y a que le clochard qui en profite . "

Tout s ’ apprend , donc apprenons autre chose que les hiérarchies et les compétitions , que la rivalité et la jalousie , et TOUT se transformera très rapidement grâce à la plasticité cérébrale . Même si la soupe spectaculaire marchande techno-industrielle qui est à ce jour en pleine expérimentation , de tout gouvernement en subtilité des dernières techniques de la manipulation dominatrice des foules .

Et que reste t- il à administrer sinon le désastre ? comme l ’ explique fort bien l ’ ouvrage de Jaime Semprun et René Riesel " Catastrophisme , administration du désastre et soumission durable . aux " Editions de l ’ encyclopédie des nuisances ." La pensée critique informe aussi bien les révolutionnaires que les réactionnaires , aussi pour ne pas s’ y noyer , nous devons être , ni de droite , ni de droite .

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"The alienation of consciousness, is not, cannot be the consciousness of alienation. Just like the expression freed from acquired conditionings, is not the freedom of expression of acquired conditionings, which does not. expresses only conditioning. Because what is most often affirmed in freedom of expression, it is precisely ideological, religious, philosophical and political conditioning. "

Patrice Faubert (paraphysician)

This great imposture when no one seems to want / be able to admit that what we know, we only know through contact with others.

"And that he who teaches something seldom knows it thoroughly, because if he studied it thoroughly, he usually wouldn't have time to teach it."

Arthur Schopenhauer (1788-1860).

It is others who enrich us elsewhere, because we are only others. To say I is almost another imposture, as we need others, in order to be able to build ourselves. Understand the acquired process of the search for dominance, to see its triviality and thus annihilate it. No longer imitate, repeat, perpetuate, reproduce, compete, prioritize, always the same logical discourse, and their fatal and fatal applications. And never did a cat take a gun to shoot another cat. Only the human animal does, the non-human animal is much smarter.

The I, the We are All / All other living / alive and dead / dead who have consciously and unconsciously entered our brain since our birth and even before in the womb of the mother. A young man and woman who has been raised in a non-human environment will never become a human animal, a naked ape, as some ethologists would say.

See the many works on wild children ... and all these filmmakers, writers, poets, musicians, researchers, artists, surgeons, historians, physicists, painters ... who do not pay homage to their predecessors, without whom they would be nothing, are liars, impostors, mythomaniacs, and even crooks! we are just the others, this is the real paradox of "selves" as singular and idiosyncratic as they are, and yet unique! so, pretentious and pretentious, let me laugh ... not to mention all those and all those who never cite their many sources, to make believe that they have found everything on their own / on their own.

And human clones, which would never be raised and educated in the same way anyway, although having the same genetic heritage, would be completely different human beings, because cloning is much more cultural than genetic! and one could feel Chinese and speak Chinese, if he had been engramed in China, and the other could feel German, if he had been conditioned in Germany, and neither could understand each other anymore, therefore. elsewhere, for lack of not having learned the same languages ​​... therefore, it is the others who enrich us and also impoverish us ...

The spectacular techno-industrial merchant society does not want the truth about the innate and the acquired, otherwise the worker might exclaim "but then, at birth, I had the same pay as my boss!" must justify all inequalities and competitions, by making them believe as "innate", whereas it is only a question of an apprenticeship, the apprenticeship which the bourgeoisie are made to order, and the apprenticeship that workers are made to obey ... and the Americanization of the world tends to admit that everything would be played out at birth ... one chooses error "freely", and the other "chooses" freely truth, and we make people vote, as we want, with a good advertising campaign, since people have their "free will".

Tyranny of course has an interest in promoting this acquired and monstrous notion of "'free will" ... it is in complete "freedom" that one is crippled, factory worker, cancerous, dwarf, giant , poor, etc ... as the late Henri Laborit said "the tramp and the CEO are both free to go and sleep under the bridges, but only the tramp benefits."

Everything is learned, so let's learn something other than hierarchies and competitions, rivalry and jealousy, and EVERYTHING will transform very quickly through brain plasticity. Even if the spectacular techno-industrial merchant soup which is to this day in full experimentation, from any government in subtlety of the latest techniques of domineering crowd manipulation.

And what remains to be administered if not the disaster? as Jaime Semprun and René Riesel explains very well in the book "Catastrophism, administration of disaster and lasting submission. to" Editions de l'encyclopédie des nuisances. "Critical thinking informs revolutionaries as well as reactionaries, also for not to drown in it, we must be neither on the right nor on the right.

Patrice Faubert (2010) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"