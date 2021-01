Le temps ne fait pas l'affaire

Le temps ne fait que des manières

Nous les aimons bien

Nonobstant

Les faux amis

Ils vous invitent au banquet de la vie

Et toujours sont absents

Ils vous donnent rendez-vous

Sans vous dire le coucou

Le temps ne fait pas l'affaire

Le temps ne fait que des manières

Nous les aimons bien

Nonobstant

Les faux amis

Que cela fasse dix, vingt, trente ou quarante ans

Ils vous invitent au banquet de la vie

Et sont toujours absents

Les faux amis

Difficile à admettre, pour son égo

Les faux amis, sacrés oiseaux

Patrice Faubert ( 2011 ) puète , pouète , peuète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Time doesn't do the trick

Time only makes manners

We like them

Notwithstanding

Fake friends

They invite you to the banquet of life

And still are absent

They meet you

Without saying hello to you

Time doesn't do the trick

Time only makes manners

We like them

Notwithstanding

Fake friends

Whether it's been ten, twenty, thirty or forty years

They invite you to the banquet of life

And are still absent

Fake friends

Difficult to admit, for his ego

False friends, sacred birds

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"