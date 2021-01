Isolement de la conscience , conscience de l ' isolement .

Le sport de compétition , allié objectif des tyrannies en place .Et si les élections pouvaient vraiment changer quelque chose , au désordre existant , elles seraient interdites .

" Le mensonge qui n ' est plus contredit devient folie .La réalité aussi bien que le but sont dissous dans la proclamation idéologique totalitaire : tout ce qu ' elle dit est tout ce qui est."

Guy Ernest Debord ( 1931-1994 ) La société du spectacle ( 1967 )

Tous les sports de compétition sont mauvais pour la santé à l ' exception de la marche athlétique , pour paraphraser la célèbre kinésithérapeute Thérèse Berthérat qui a écrit le best-seller mondial sur le corps " Le corps à ses raisons " aux éditions du seuil en 1976 . Ses travaux s ' inspirent de ceux de feu le psychanalyste Wilhelm Reich ( 1897-1957 ) , de feu la kinésithérapeute mère de la gymnastique holistique Lily Ehrenfried ( 1896-1994 ) et de la kinésithérapeute Française Françoise Mézières ( 1909-1991 ) qui inventa le concept de chaîne musculaire .

Et d ' ailleurs , les champions de marche athlétique , des 20/50/100/200 kilomètres marche , ainsi que le Paris-Colmar , sont toujours les sportifs les plus âgés parmi les sportifs qui pratiquent avec ferveur les sports de compétition . Et c ' est ainsi qu ' à un récent 24 h de marche sportive ( qualificatif pour le Paris-Colmar 2010 ) les trois premiers étaient tous sexagénaires .

Il faut aussi constater que l ' on ne parle plus ou très peu des sports intimistes ou amateurs , qui furent pratiqués , jadis , par la noblesse , comme la boxe française , la lutte libre et gréco-romaine , la marche athlétique . Les sports professionnels et populistes comme le football ont remplacé la religion comme opium du peuple . Le sociologue Jean-Marie Brohm a bien su démontrer dans son livre " Le football une peste émotionnelle : la barbarie des stades ( avec la collaboration de l ' architecte Marc Perelman ) éditions Gallimard 2006 " , ce que ce sport spectaculaire à souhait peut véhiculer , comme xénophobie , communautarisme , nationalisme , culte des chefs et des pouvoirs en place , et tout un fascisme basique.

De plus , beaucoup de cliniques du sport sont remplies de très jeunes sportifs qui se sont blessés parfois gravement , lors de matchs de rugby ou de football , ou autres sports de compétition , individuels ou collectifs pratiqués de façon intense . Sportisme rime avec fascisme , comme géant rime avec basket-ball . Et une morphologie standard peut se transformer radicalement par la pratique assidue d ' une activité sportive . Surtout si cette pratique sportive s ' effectue jeune ou très jeune , comme la gymnastique de compétition qui noue les chaînes musculaires , et qui empêche ou ralentie la croissance .

Les sports de compétition me font penser aux organisations politiques autorisées , syndicales , gauchistes , " libertaires " , droitistes , libérales , staliniennes , par la société spectaculaire marchande techno-industrielle , et qui sont de fait , des organisations indispensables à sa survie même . Et que ces organisations soient ceci ou cela , elles nourrissent toutes le spectaculaire intégré , au même titre que les sports de compétition . Une organisation ne doit pas être une menace pour la sûreté de l ' Etat , pour être tolérée . Elle doit donc inévitablement se bureaucratiser et sécréter de l ' idéologie , pour pouvoir exister sans risquer l ' interdiction .

Donc , le sport de compétition , est la continuation de la guerre en temps de paix . L ' on pourrait dire les mêmes banalités de base , en ce qui concerne la " liberté " de la presse , qui est absolument inexistante . Et si moi Patrice Faubert alias Pat dit l'invité , je puis m ' " exprimer " de temps à autre , c ' est que cela reste purement confidentiel , et qu ' ainsi de ce fait , cela ne dérange pas ou très très peu le pouvoir en place . Et puis surtout , comme feu Guy Ernest Debord ( 1931-1994 ) je ne suis le rival de personne , et personne , ne peut se réclamer de moi . Et cependant , il m ' est arrivé parfois , pour quelques articles , publiés sur des médias dits " alternatifs " d ' avoir subi les foudres de divers censeurs/censeuses .

" L ' on ne saurait être maître de soi-même que l ' on ne se connaisse à fond . Il y a des miroirs pour le visage , mais il n ' y en a point pour l ' esprit . "

Baltasar Gracian ( 1601-1658 )

Le sportisme/fascisme/nationalisme/populisme est donc la fonctionnalité intégratrice des foules dépopularisées dans un faux holisme , ou holisme de la misère unifiée . Cette misère unifiée où se retrouve les frustrés , les indigents de la pensée , les exclus du monde de l ' argent et de la paillette ainsi que des divers artifices spectaculaires . Tous ces manchots , tous ces culs-de-jatte , qui voudraient cette singulière " égalité " du tout le monde manchot ou cul-de-jatte ... traduction , j ' en chie , vous allez en chier ! facile à comprendre le fascisme/populisme .

Et en 2010 , il y a une récupération diffuse , une récupération concentrée , et principalement , une récupération intégrée . Oui , il nous faudra faire des progrès pour devenir enfin des " révolutionnaires psychologiques " , car pour l ' instant et comme souvent , nous ne sommes que des " révolutionnaires psychologiques " sans révolution psychologique . Et toujours les temps furent des temps de révolution sans révolution psychologique , et de " révolutionnaires psychologiques " sans révolution psychologique .

" Il est vrai qu ' il suffisait , encore une fois , de ne pas croire sur parole ce que les idéologues disent de leurs marchandises . "

Jaime Semprun ( 1947 - 2010 )

( Précis de récupération /critique du gardiennage des décombres de la culture spectaculaire . Editions champ libre 1976 )

