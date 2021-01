Croissance de l'idéologie

" Le 23 novembre 1936 avait lieu à Barcelone l ' énorme rassemblement pour l ' enterrement de Durruti . En tête du cortège on pouvait voir Garcia Oliver , flanqué de Companys et d ' Antonio Ossenko , le responsable indirect de sa mort , ainsi que du sergent Manzana , suspect d ' en être l ' auteur . "

Miguel Amoros ( Durruti dans le labyrinthe , aux éditions de l ' encyclopédie des nuisances , Paris 2007 )

C ' est fou ce que l ' on accumule comme documents , des documents morts . Comme ce numéro de " Hôtel ouistiti " d ' Octobre 1993 , de jimmy Gladiator , que je feuillette en ce moment .

Ou ce petit tract/affichette annonçant un spectacle de Romain Bouteille ( né en 1937 ) , " Misère intellectuelle " , au théâtre Saint-louis à Pau .

Romain Bouteille le père spirituel de Coluche , et de tous les autres d ' ailleurs .

Ou bien encore , cet article rédigé par André Gorz ( 1923-2007 ) , " Leur écologie et la nôtre " et qui parut en Avril 1974 dans le mensuel écologique de l ' époque , " Le sauvage " .

Il faudrait toujours citer ses sources de réflexion , surtout de nos jours , où le plagiat vulgaire , sans aucune amélioration , est une pratique hélas banale et même encouragée , de par le fonctionnement même de la société spectaculaire marchande techno-industrielle .

Comme en prison , où une pratique courante , consiste à recopier des textes d ' auteurs connus , en se les appropriant , donc sans les nommer bien sûr , afin de séduire une femme , ou de briller auprès de copains/copines de l ' extérieur .

Et cette pratique existe aussi hors les murs de la prison . Je ne porte aucun jugement moral en cette affaire , mais c ' est un fait .

Ce qui est logique , puisque le fonctionnement de nos " relations " est le même en taule ou en dehors de la geôle .

La prison est une inhumanité , une monstruosité , qu ' il faut abolir , tout de suite . Mettre les gens en prison ,les mettre à l ' écart , c ' est une vengeance , c ' est tout .

Si les gens qui sont en prison étaient libérés à l ' instant où vous lisez ces lignes , cela ne changerait rien , ni en bien , ni en mal , au monde à broyer les individus dans lequel nous vivons . Le monde continuerait de tourner comme si de rien n ' était , même des jours ou des mois après .

" Il faut absolument vous fourrer dans la tête que l ' art est aux bourgeois et j ' entends par bourgeois : un monsieur sans imagination . "

Arthur Cravan ( 1887-1918 ? )

Quand aux malades mentaux , ( qui de toutes façons , n ' ont rien à faire en prison ) , il suffirait de les prendre en charge et surtout en considération ( comme on le fait en Afrique ) , pour les rendre inoffensifs à eux-mêmes et aux autres . Encore faut-il qu ' il existe une structure d ' accueil vraiment adaptée à cet effet . Le capitalisme devenant vert , à tout transformé , en des banques diverses , et la relation " humaine " est avant tout et même uniquement une relation économique .Il n ' y a pas la moindre " relation humaine " , là ou l ' argent est en circulation .

Nous avons le plus souvent pour " amis/amies " et " copains/copines " des gens qui ont la même ( ou presque ) , bourse que nous . Si cette bourse est remplie , l ' on peut acheter des êtres ou des biens gratifiants , si cette bourse est vide ou peu remplie , l ' on ne peut que rester chez soi ( assignation à résidence par pauvreté / économiquement faible ) . Tout se paye , tout s ' achète , tout se vend , tout s ' échange , rien n ' est jamais gratuit .

Par exemple , j ' ai fait dans ma jeunesse , ( et encore , il y a peu d ' années , et peut - être encore un jour ? ) le tour d ' Europe en auto-stop , et bien l ' auto-stop , c ' est pas gratuit . On me le faisait payer , il fallait que je cause ; que je fasse quelque chose . La gratuité véritable n ' attend rien en échange . Elle se suffit à elle-même . Nos " gratuités " , sont des donnant/donnant , des ceci contre des cela , un service contre un autre service . Nous sommes dans l ' échange qui est le contraire de la gratuité .

C ' est comme dans nos discussions , alors que tout ce que nous savons , c ' est uniquement par les autres que nous le savons , l ' on pourrait croire à nous écouter , que nous avons tout trouvé tout seul . Nous sommes des prétentieux/prétentieuses sans avoir la véritable conscience de l ' être .

Nous ne faisons que répéter ce que bien d ' autres ont dit avant nous , mais nous ne le savons pas , c ' est tout . Prenez un petit groupe , même " libertaire " et là aussi , l ' on retrouve vite le dominant, la dominante , le mec ou la nana , les mecs ou les nanas , qui savent tout sur tout , les " c ' est moi qui sait " , alors fermez vos gueules , et admirez-moi !

" Fée aveugle tu me fais de l ' effet ...

Mais tes yeux clairs me sont sévères ...

Trop d ' affaires , guerres , je manque d ' air ...

Mes mouchoirs se passent de gloire ...

Mon histoire c ' est de croire te revoir ,

Afin que ton regard rêvé soit paix

Loin des gadgets et propriétés .

André Zurowski (né en 1960 , poète d'Auvergne)

Et comme chacun/chacune à ses propres référents qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres , c ' est la guerre permanente . C ' est à dire , nous le répétons à nouveau , la recherche de la dominance inconsciente , surtout que ces référents " différents " disent en fait , grosso modo , les mêmes choses . Finalement l ' on domine avec ce que l ' on peut , avec son cul , si l ' on a un beau cul , avec sa mémoire si l ' on a une excellente mémoire , avec son fric si l ' on a du fric , avec des armes si l ' on a des armes , avec sa culture si l ' on a de la culture , avec sa force physique si l ' on est fort physiquement , etc.

Bref , nos têtes sont bien polluées par les automatismes inconscients et " conscients " du dressage de l ' école capitaliste des hiérarchies . Ainsi nous remercions quiconque nous invite à boire ou autre chose , alors qu ' en fait , c ' est la personne qui nous invite qui devrait nous remercier d ' avoir accepté son invitation . Car de ce fait , elle ne sera plus seule pour boire un verre , manger au restaurant , faire l ' amour , ou autre chose . Enfin faire l ' amour , pas évident , puisque les femmes sont conditionnées à ne jamais ou rarement faire le premier pas dans la démarche sexuelle , sauf au Québec ...

Avons-nous compris qui il faut vraiment remercier dans cet exemple ?

D ' ailleurs pourquoi dire ce merci de la politesse conventionnelle , si ce que l ' on a fait nous a fait / nous fait vraiment plaisir ? la " bonne réponse " est ne me remerciez pas , c ' est à moi , que cela a fait plaisir .Là où il y a vraiment plaisir , le merci est inutile . Il ne s ' agit d ' ailleurs pas de politesse , mais d ' un automatisme langagier .

Il n ' y a pas que les mots qui mentent , les comportements aussi . Un comportement peut infirmer nos/vos mots , comme nos/vos mots peuvent invalider notre/votre comportement . Les confirmer ou les infirmer .

J ' ai réalisé l ' expérience simple , de psychologie sociale , d ' envoyer des articles aux médias dits " alternatifs " , ( alternative au capitalisme , ou capitalisme de l ' alternative ? ) , et j ' ai vite été un pesteux car je ne suis que docteur en rien . L ' expression vient du film " Shanghai Gesture ( 1941 ) , quand l ' acteur du film feu Victor Mature ( 1913-1999) qui joue le docteur Omar , affirme à une belle dame , être docteur en rien . Un film de feu Josef Von Sternberg ( 1894-1969 ) . Feu Guy Ernest Debord ( 1931-1994 ) se dira lui aussi docteur en rien , en faisant un détournement de la réplique du docteur Omar ...

Il faudrait que les femmes fassent la grève des ventres , la grève de la procréation ,qu ' elles refusent de faire des gosses . Plus de chair à canon , de chair à profit . Naître c ' est être condamné / condamnée à mourir , ne l ' oublions pas . Il faudrait encourager vivement tant les moyens contraceptifs , que l ' avortement , l ' adoption , la stérilisation . Ne procréez plus , adoptez les enfants qui n ' ont pas de parents , si vous tenez vraiment à avoir des gosses .

Apprendre à ne plus faire de gosses , comme l ' on apprend en l ' an 2010 , à en faire justement . Ou alors , en faire moins , chichement , rarement ,quand cela s ' avère indispensable . Et il y a déjà presque 7 milliards d ' habitants/habitantes , en 2010 , sur la planète Terre , c ' est suffisant . Sur une planète comme la Terre , un milliard d ' habitants/habitantes cela serait largement assez .

Et chaque gouvernement , tout aussi réactionnaire , que le précédent , voire pire , ne fait que confirmer sa politique en l ' aggravant le plus souvent , ainsi nous allons de crise en crise , ( c ' est toujours la crise ) , jusqu'à la crise finale .

Un sauve qui peut général , qui se lit déjà dans nos façons d ' être , et sur nos corps , où chacun/chacune est l ' ennemi/ennemie de celui/celle qui n ' est pas soi .

" Et puis que de partir me fault ,

Et du retour ne suis certain

( Je ne suis homme sans desfault

Ne qu ' autre d ' acier ne d ' estain ,

Vivre aux humains est incertain

Et après mort n ' y a relaiz ,

Je m ' en vais en pays loingtain ) ,

Si establis ce présent laiz "

François de Montcorbier dit Villon ( 1431 Paris - disparu en 1463 ) en français de l ' époque .

Et souvent en ces crises de zone extrême , vont le nazisme , le fascisme , le libéralisme , le stalinisme , des totalitarismes avec variantes . C ' est le chacun / chacune pour soi , et tout ce que nous faisons , nous écrivons , nous pensons , nous " vivons " , a été fait , écrit , pensé , vécu , par d 'autres , en d ' autres temps , en d ' autres lieux , avec d ' autres langues , d ' autres mots . Nous nous pensons , nous nous écrivons , nous nous faisons , nous nous rêvons , nous nous tuons , nous nous exploitons , nous nous gâchons , nous nous torturons . Je vous écris . Vous m ' écrivez . Je vous vis . Vous me vivez . Je vous pense . Vous me pensez . Je vous fais . Vous me faites . Il est temps que la prétention meurt . Et cessez de plagier les autres sans citer vos sources . En procédant ainsi , vous vous crachez à la gueule comme à celle des autres . Ne confondez plus détournement et plagiat . Le détournement est le contraire du plagiat . Le détournement est au pirate ce que le plagiat est à toutes les bourgeoisies .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète , peuète , pouète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

"On November 23, 1936, the huge gathering for Durruti 's funeral took place in Barcelona. At the head of the procession we could see Garcia Oliver, flanked by Companys and Antonio Ossenko, the indirect responsible for his death, as well as the sergeant. Manzana, suspected of being the author. "

Miguel Amoros (Durruti in the labyrinth, published by the Encyclopédie des nuisances, Paris 2007)

It's crazy what we accumulate as documents, dead documents. Like this October 1993 issue of "Marmoset Hotel" by jimmy Gladiator, which I am leafing through at the moment.

Or this small leaflet / poster announcing a show by Romain Bouteille (born in 1937), "Intellectual misery", at the Saint-Louis theater in Pau.

Romain Bouteille, the spiritual father of Coluche, and of all the others.

Or again, this article written by André Gorz (1923-2007), "Their ecology and ours" and which appeared in April 1974 in the ecological monthly of the time, "Le sauvage".

We should always cite our sources of reflection, especially nowadays, where vulgar plagiarism, without any improvement, is a practice, alas banal and even encouraged, by the very functioning of the spectacular techno-industrial trading society.

As in prison, where a common practice consists in copying texts from well-known authors, appropriating them, so without naming them of course, in order to seduce a woman, or to shine with friends from outside.

And this practice also exists outside the prison walls. I am not passing any moral judgment on this matter, but it is a fact.

Which is logical, since the functioning of our "relations" is the same in jail or outside the jail.

The prison is an inhumanity, a monstrosity, which must be abolished immediately. Put people in jail, put them aside, that's revenge, that's all.

If the people who are in prison were released as you read this it would not change anything, either for good or bad, in the world of crushing the individuals we live in. The world would continue to turn as if nothing had happened, even days or months later.

"You absolutely have to get into your head that art belongs to the bourgeoisie and by bourgeois I mean: a gentleman without imagination."

Arthur Cravan (1887-1918?)

As for the mentally ill, (who anyway, have nothing to do in prison), it would be enough to take care of them and especially in consideration (as we do in Africa), to make them harmless to themselves and to others . It is also necessary that there is a reception structure really adapted for this purpose. Capitalism becoming green, transformed at all, in various banks, and the "human" relation is above all and even only an economic relation. There is not the least "human relation", where the money is in circulation.

We most often have for "friends / girlfriends" and "boyfriends / girlfriends" people who have the same (or almost), purses as us. If this purse is full, one can buy rewarding beings or goods, if this purse is empty or not very full, one can only stay at home (house arrest by poverty / economically weak). Everything is paid for, everything is bought, everything is sold, everything is exchanged, nothing is ever free.

For example, in my youth, (and again, a few years ago, and maybe still a day?) I hitchhiked around Europe, and hitchhiked, it's not free . They made me pay for it, I had to talk; that I do something. True gratuity expects nothing in return. It is self-sufficient. Our "freebies" are give / take, this for that, one service for another service. We are in the exchange which is the opposite of free.

It is like in our discussions, whereas all that we know, it is only by the others that we know it, one could believe to listen to us, that we have found everything on our own. We are pretentious / pretentious without having the true consciousness of being.

We are just repeating what many others have said before us, but we just don't know, that's all. Take a small group, even "libertarian" and there too, we quickly find the dominant, the dominant, the guy or the girl, the guys or the girls, who know everything about everything, the "it's me who knows "So shut your mouths, and admire me!

"Blind fairy you are having an effect on me ...

But your clear eyes are severe to me ...

Too much business, wars, I run out of air ...

My handkerchiefs do without glory ...

My story is believing to see you again,

So that your dreamed gaze may be peace

Far from gadgets and properties.

André Zurowski (born in 1960, poet from Auvergne)

And as each one has its own referents which are not necessarily the same as the others, it is the permanent war. That is to say, we repeat it again, the search for unconscious dominance, especially since these "different" referents are in fact saying, roughly speaking, the same things. Finally we dominate with what we can, with our ass, if we have a beautiful ass, with our memory if we have an excellent memory, with our money if we have money, with weapons if you have weapons, with your culture if you have culture, with your physical strength if you are physically strong, etc.

In short, our heads are polluted by the unconscious and "conscious" automatisms of the training of the capitalist school of hierarchies. So we thank whoever invites us to drink or whatever, when in fact it is the person who invites us who should thank us for accepting their invitation. Because of this fact, she will no longer be alone to have a drink, eat at a restaurant, make love, or anything else. Finally making love, not easy, since women are conditioned never or rarely to take the first step in the sexual process, except in Quebec ...

Did we understand who to really thank in this example?

Besides, why say this thank you for conventional politeness, if what we have done has made us / us really happy? the "correct answer" is do not thank me, it is for me that it gave pleasure. Where there is real pleasure, the thank you is useless. Moreover, it is not a question of politeness, but of linguistic automatism.

It's not just words that lie, behaviors too. Behavior may invalidate our / your words, just as our / your words may invalidate our / your behavior. Confirm or deny them.

I carried out the simple experiment, of social psychology, of sending articles to the so-called "alternative" media, (alternative to capitalism, or alternative capitalism?), And I was quickly a plague because I did not am that doctor in nothing. The expression comes from the film "Shanghai Gesture (1941), when the actor of the late Victor Mature (1913-1999) who plays Doctor Omar, tells a beautiful lady to be a doctor in nothing. A film by the late Josef Von Sternberg (1894-1969) The late Guy Ernest Debord (1931-1994) would also call himself a doctor in nothing, by making a hijacking of Doctor Omar's reply ...

Women should go on strike of the bellies, the strike of procreation, that they refuse to make children. No more cannon fodder, profit flesh. To be born is to be condemned / condemned to die, let us not forget that. Both contraceptives and abortion, adoption and sterilization should be strongly encouraged. Do not procreate any more, adopt the children who do not have parents, if you really want to have children.

Learn not to have kids anymore, as we learn in 2010, how to do it. Or, to do less, sparingly, rarely, when it turns out to be essential. And there are already almost 7 billion inhabitants, in 2010, on planet Earth, that is enough. On a planet like Earth, a billion inhabitants would be more than enough.

And each government, just as reactionary, as the previous one, even worse, only confirms its policy by worsening it more often than not, thus we go from crisis to crisis, (it is always the crisis), until the crisis. final crisis.

A saving that can be general, which can already be read in our ways of being, and on our bodies, where everyone is the enemy / enemy of the one who is not oneself.

"And then that leaving me fault,

And of the return I'm not sure

(I am not a man without fault

Only one of steel not of tin,

Living with humans is uncertain

And after death there is no relaiz,

I'm going to a far-flung country),

If establis this present laiz "

François de Montcorbier dit Villon (1431 Paris - died in 1463) in contemporary French.

And often in these crises of extreme zones, go Nazism, fascism, liberalism, Stalinism, totalitarianisms with variants. It is each one for himself, and all that we do, we write, we think, we "live", was done, written, thought, lived, by others, in other times, in other places, with other languages, other words. We think about ourselves, we write to ourselves, we make ourselves, we dream ourselves, we kill ourselves, we exploit ourselves, we spoil ourselves, we torture ourselves. I am writing to you . You write to me. I saw you. You live me. I think of you. You think of me. I make you . You make me . It is time for pretension to die. And stop plagiarizing others without citing your sources. By doing this, you spit in your mouth as well as that of others. No longer confuse embezzlement and plagiarism. Embezzlement is the opposite of plagiarism. Embezzlement is to the pirate what plagiarism is to all bourgeoisies.

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"