Asexuel ( Hommage à Lautréamont )

Hommage à Isidore Lucien Ducasse dit comte de Lautréamont ( 1846 - 1870 )

Que l'on soit

Asexuel, asexuelle

Par désert de l'âme soeur

Par solitude dans la multitude

Que l'on soit

Homosexuel, homosexuelle

Hétérosexuel, hétérosexuelle

Bisexuel, bisexuelle

Transsexuel, transsexuelle

Par nécessité ou par mode culturelle

L'on est incarné / incarnée

Dans le chant huitième

Dans la strophe treizième

Des chants programmatiques

De feu le comte de Lautréamont :

" Je cherchais une âme qui me ressemblât, et je ne pouvais

pas la trouver. Je fouillais tous les recoins de la Terre, ma persévérance était inutile.

Cependant, je ne pouvais pas rester seul. Il fallait quelqu'un

qui approuvât mon caractère; il fallait quelqu'un qui eût les mêmes idées que moi. "

Patrice Faubert ( 2011 ) puète , peuète , pouète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway index "

Homage to Isidore Lucien Ducasse said count of Lautréamont (1846 - 1870)

That would be

Asexual, asexual

By desert of the soul mate

Out of solitude in the multitude

That would be

Homosexual, homosexual

Heterosexual, heterosexual

Bisexual, bisexual

Transsexual, transexual

By necessity or by cultural mode

We are embodied / embodied

In the eighth song

In the thirteenth stanza

Programmatic songs

From the late Count de Lautréamont:

"I was looking for a soul that looked like me, and I could not

not find it. I searched every corner of the Earth, my perseverance was useless.

However, I couldn't be alone. Someone had to

who approved of my character; someone had to have the same ideas as me. "

Patrice Faubert (2011) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway index"