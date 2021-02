Indignez-vous vraiment

Toute grève corporatiste est réactionnaire .

Le syndicalisme comme muselière ouvrière

” La guerre civile est la seule guerre raisonnable , parce que c ’ est la seule guerre où l ’ on sache pourquoi l ’ on se bat . ”

Auguste Blanqui ( 1805-1881) .

Toute gréve purement salariale ou revendicative , corporatiste , est réactionnaire , car elle ne remet pas en cause globalement , la société spectaculaire marchande techno-industrielle , mais au contraire la renforce . Les syndicats jaunes , pour la collaboration des classes , ou l ’ accompagnement des classes , ne s ’ y trompent pas , eux qui encouragent fortement , ce corporatisme séparateur et réducteur .

Les réformistes et les gauchistes , veulent simplement freiner la voiture qui va à cent à l ’ heure dans le mur , et non en supprimer le moteur , comme le veulent les révolutionnaires et les libertaires , qui sont donc pour la grève générale expropriatrice , la gestion directe , la grève illimitée pour refaire tourner la machine aux seuls besoins réels des gens , pour une société d ’ autogestion généralisée .

” Et sans doute , notre temps , préfère l ’ image à la chose , la copie à l ’ original , la représentation à la réalité , l ’ apparence à l ’ être . ” pour paraphraser feu le philosophe Allemand Ludwig Feuerbach ( 1804-1872 ) .

Alors que la grève corporatiste est une grève réactionnaire , une grève du type ” mythe de Sisyphe ” comme le théorisait feu Albert Camus ( 1913-1960) , car la grève purement d ’ ordre salarial , n ’ est pas révolutionnaire , ne veut pas transformer radicalement le système , mais simplement s ’ y adapter . Et c ’est un éternel recommencement sisyphéen de luttes le plus souvent vouées à l ’ échec , car sans soutien des autres secteurs du travail aliéné/ salarié . Tout étant lié et relié , seule la gréve générale sauvage et illimitée et expropriatrice de tous les corps de métiers , saura faire plier le capitalisme .

Il y a une droitisation générale des mentalités et des groupes politiques , partout évidente sur la planète . Beaucoup n ’ aspirant en fait , qu ’ à prendre la place du tyran , voir les gauchistes parlementaristes , ou les anarchistes d ’ Etat à la Chomsky . Les syndicats sont devenus les meilleurs défenseurs du système capitaliste , et aucun capitaliste ne voudrait plus se passer de ce ” syndicalisme ” de collaboration ou d ’ accompagnement . Il est la perpétuité du système marchand et surtout sa meilleure garantie . Mais le syndicalisme n ’ est – il pas forcément réformiste ? ne doit-il pas composer avec les lois de la bourgeoisie et du patronat ? et l ’ anarcho-syndicalisme ne risque t-il pas de simplement devenir anarcho-possibilisme , comme avec la CNT/F ? Comme la gauche est le meilleur rempart du capitalisme , et c ' est d ' ailleurs toujours la droite de cette gauche qui est le porte parole de cette gauche de la droite pour les élections ... Car la France est un pays réactionnaire et xénophobe .

En fait , c ’ est Pierre Bietry qui fonda en 1902 , la fédération nationale des jaunes de France . Le nom de jaunes , viendrait du fait que le local des briseurs de grève , était souvent bombardé de pierres , et une fois les vitres brisées , il fallait les changer et les remplacer par du papier huilé de couleur jaune . Mais aussi et plus probablement , les jaunes anti-grévistes se faisaient lancés dessus par les ouvriers rouges et grévistes , des oeufs . Biétry représentant une droite ” prolétarienne ” et nationaliste , une sorte de populisme ouvrier bien avant l ’ heure … et bien , si nous devions envoyer des oeufs à tous les syndicalistes jaunes de notre temps fasciste libéral , il en faudrait beaucoup ! puisque tous les chefs syndicaux , cgt , cfdt , fsu , cgc , unsa , fo , pour les principaux , sont des jaunes à peine déguisés en ” rouge ” … voilà pourquoi le prolétaire " révolutionnaire psychologique " , qui est sans parti , sans patrie ,sans religion , sans idéologie , n ’ est jamais le bienvenu dans les syndicats , à la télévision , à la radio , et même dans les organisations à prétention ” révolutionnaire ” . Car il ne possède rien , et il ne chérit que la connaissance historique et philosophique , et n ’ ayant que la vérité à défendre , il est détesté de tous les milieux politiques et surtout de tous les milieux ” intellectuels ” .

Souvenez-vous qu ’ avec l ’ invité , rien n ’ est sacré , tout peut se dire , critiquons , autocritiquons , tant que cela reste constructif ! l ’ invité à manifesté des centaines de fois dans sa vie , avec les drapeaux noirs des anarchistes , et aussi ces dernières années , avec le drapeau anarcho-syndicaliste de la CNT/AIT .

Et bien sûr , l ’ on a toujours raison de manifester , de faire grève , de bloquer , de séquestrer , et de vouloir des augmentations de salaires ! cela n ’ empêche nullement une réflexion très critique , sur ce qu ’ est devenu le syndicalisme en 2010 , de ses limites , s ’ il n ’ est pas constitutivement réformiste , s ’ il n ’ est pas un frein à une révolution sociale et libertaire , et autres questions … si l ’ on ne se pose pas ces questions , l ’ on reste prisonnier/prisonnière d ’ un cheminement dogmatique et stalinien .

N ’ ayons pas la crainte des conséquences de la pensée , qui se veut le plus loin possible , des préjugés , des lieux communs , et des jugements de valeur , même si cela reste de la pure prétention … Ce que l ' on appelle communément la gauche , est donc la seule alternative pour sauver le capitalisme dans le monde . Au même titre , cependant , que toutes les composantes du fascisme libéral , à savoir , son extrême gauche , sa gauche , sa droite , son extrême droite .Indignez-vous vraiment , et rejetez tous les masques du fascisme libéral . Indignez-vous vraiment ou votre indignation sera toujours une fausse indignation .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète , peuète , pouète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Any corporate strike is reactionary.

Unionism as a workers' muzzle

"Civil war is the only reasonable war, because it is the only war where you know what you are fighting for. ”

Auguste Blanqui (1805-1881).

Any strike that is purely wage-related or protesting, corporatist, is reactionary, because it does not globally call into question the spectacular techno-industrial merchant society, but on the contrary reinforces it. The yellow unions, for class collaboration, or class support, are not mistaken, they who strongly encourage this separating and reducing corporatism.

The reformists and the leftists, simply want to slow down the car which goes at a hundred miles an hour in the wall, and not to remove the engine, as the revolutionaries and the libertarians want it, who are therefore for the expropriating general strike, the management. direct, the indefinite strike to turn the machine again to the only real needs of the people, for a society of generalized self - management.

"And without doubt, our time prefers the image to the thing, the copy to the original, the representation to the reality, the appearance to the being. ”To paraphrase the late German philosopher Ludwig Feuerbach (1804-1872).

While the corporatist strike is a reactionary strike, a strike of the “myth of Sisyphus” type as theorized by the late Albert Camus (1913-1960), because the purely wage strike is not revolutionary, does not want to transform radically the system, but simply adapt to it. And it is an eternal renewal of Sisyphean struggles that are often doomed to failure, because without support from other sectors of alienated / wage labor. Everything being linked and connected, only the wild and unlimited general strike and expropriating all trades, will be able to make capitalism bend.

There is a general right-wing mentality and political groups, evident everywhere on the planet. Many, in fact, aspire only to take the place of the tyrant, see the parliamentary leftists, or state anarchists à la Chomsky. The unions have become the best defenders of the capitalist system, and no capitalist would want to do without this collaborative or accompanying “unionism”. It is the perpetuity of the market system and above all its best guarantee. But isn't unionism necessarily reformist? should he not come to terms with the laws of the bourgeoisie and the employers? and doesn't anarcho-syndicalism risk simply becoming anarcho-possibilism, as with the CNT / F? As the left is the best bulwark of capitalism, and it is moreover always the right of this left which is the spokesperson of this left of the right for the elections ... Because France is a reactionary and xenophobic country.

In fact, in 1902 it was Pierre Bietry who founded the national federation of yellow people in France. The name yellow, would come from the fact that the premises of the scabs, were often bombarded with stones, and once the windows were broken, they had to be changed and replaced with yellow oiled paper. But also and more probably, the anti-strike yolks were thrown at them by the red workers and strikers, eggs. Biétry representing a "proletarian" and nationalist right, a kind of workers' populism well before the hour ... well, if we were to send eggs to all the yellow trade unionists of our liberal fascist time, it would take a lot! since all the union leaders, cgt, cfdt, fsu, cgc, unsa, fo, for the main ones, are yellows barely disguised as "red" ... that is why the "psychological revolutionary" proletarian, who is without a party, without a homeland, without religion, without ideology, it is never welcome in the unions, on television, on the radio, and even in organizations with “revolutionary” pretension. Because he owns nothing, and he cherishes only historical and philosophical knowledge, and having only the truth to defend, he is hated by all political circles and especially by all "intellectual" circles.

Remember that with the guest, nothing is sacred, anything can be said, criticize, self-criticize, as long as it remains constructive! the guest has demonstrated hundreds of times in his life, with the black flags of the anarchists, and also in recent years, with the anarcho-syndicalist flag of the CNT / AIT.

And of course, we are always right to demonstrate, to strike, to block, to kidnap, and to want salary increases! this in no way prevents a very critical reflection, on what became of unionism in 2010, its limits, if it is not constitutively reformist, if it is not a brake on a social and libertarian revolution , and other questions ... if we do not ask these questions, we remain prisoner / prisoner of a dogmatic and Stalinist path.

Let us not have the fear of the consequences of thought, which wants to be as far as possible, of prejudices, commonplaces, and value judgments, even if this remains pure pretension ... What is commonly called left, is therefore the only alternative to save capitalism in the world. Just like all the components of liberal fascism, namely, its extreme left, its left, its right, its extreme right. Be truly indignant, and reject all masks of liberal fascism. Really indignation or your indignation will always be false indignation.

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)