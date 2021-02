Schibboleth en salmigondis

" Personne ne ressent de l'angoisse en contemplant l'éternité de sa non-existence, avant sa naissance, il est donc irrationnel de craindre l'éternité de la non-existence qu'est la mort. "

Lucrèce et Epicure

En fait, et de tous les temps

Comme tout, cela a été pensé par bien des gens

Et avec l'âge venant

En carnage, l'écoulement du temps

Des tombes autour de soi

Parents, famille, ami(e)s, tout fiche le camp

Forcément, j'ai soixante dix ans

Comme une physiologie de la loi

Même et surtout si l'on ne paraît pas

Son âge

Pratique de marche athlétique qui rajeunit la cage

Et même en faisant

Dix, vingt, trente ans, de moins

Que son âge

Plus de corps que de tête

Certes

Autour de soi, noyade temporelle, personne n'y nage

Chaque année en plus comme un outrage

Tout autour de soi

D'anciennes vies

Dont les souvenirs sont parfois ravis

Et voici

Feu Jacqueline Gautier Raab

Décédée à 88 ans, plus de rabe

Feu Francine Suzanne Marie Rabatel

Décédée à 82 ans à Saint-Brieuc

Et en 2020 toutes les deux !

En vérité et depuis longtemps

Perdues de ma vue dans leur temps

Et qui furent comme des mères érotiques

M'assistant en mon quotidien incertain et utopique

Alors que présentement

Du sexuellement correct

Du politiquement correct

Et ce même dans un prétendu incorrect

Et plus moyen

Des femmes

De leur téter les seins

De boire le jus des vagins

De plus en plus de rigides

De plus en plus de frigides

J'entends les commentaires

Féministes droitistes réactionnaires

Pour qui je suis un j'en foutre

Alors

Que la société capitalisée

De tout, ne cessa, ne cesse, ne cessera, de nous priver

En prenant justement les femmes pour des sacs à foutre

Des enfantements encouragés

Au lieu d'adoptions facilitées

Par toute tyrannie gouvernante, une surpopulation souhaitée

Partout des crimes de guerre

Tout Etat est policier et réactionnaire

Directement ou indirectement

Ainsi

Des 3/4 de l'électricité en France

Avec l'uranium alimentant les centrales nucléaires

C'est de l'extraction en sous-sol au Niger

L'un des pays les plus démunis du monde, c'est amer

Cherchez l'erreur

Cherchez l'horreur !

Ainsi, des Kennedy, des Johnson

Et qui furent honorés, elle est bien bonne

80 millions de litres de l'agent orange

Déversés au Viêt Nam, allez, mange

Premier écocide de l'Histoire

Voilà bien

Toute l'éthique de la politique

De tout gouvernement cynique et lysergique

Qui tintinnabule

Qui se congratule

Toute une magnification

De toutes les hideurs en consécration

Et cetera, et cetera, schibboleth

Du propre salmigondis au tout bête

Au presque tout pourri

Au presque de toute patrie et pays

Sur des crimes, du sang, tout un bâti

De nos imaginations anthropomorphisantes

Innovant de vastes farces accablantes

Sine die

Et la caravane du capital, passa, passe, passera, ainsi

Avec des animaux non humains en déni

Tout un élevage concentrationnaire

Futures pandémies des commanditaires

Animaux non humains en payant le prix

Des centaines de milliers de canards

Du Sud Ouest de la France, éliminés, exterminés

Virus H5N8, grippe aviaire, c'est l'alibi

En farines animales comestibles

En des fertilisants comestibles

Au tout transformé

Comme la malbouffe industrialisée

Soi-disant bio ou pas bio, tout est noué

Quand même la mort est recyclée

La production de l'élimination de masse

N'est pas l'élimination de la production de masse

Production, massification, industrialisation, technologisation, surpopulation !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"No one feels anguish contemplating the eternity of their non-existence, before their birth, so it is irrational to fear the eternity of the non-existence that is death."

Lucretia and Epicurus

In fact, and at all times

Like everything, it was thought by many people

And with age coming

In carnage, the flow of time

Graves around you

Parents, family, friends, everything is going to hell

Obviously, I'm seventy years old

Like a physiology of the law

Even and especially if we do not appear

His age

Athletic walking practice that rejuvenates the cage

And even doing

Ten, twenty, thirty years younger

That his age

More body than head

Certainly

Around you, temporal drowning, nobody swims in it

Every year more like an outrage

All around you

Old lives

Whose memories are sometimes delighted

And here

The late Jacqueline Gautier Raab

Died at 88, no more rabe

The late Francine Suzanne Marie Rabatel

Died at 82 in Saint-Brieuc

And in 2020 both!

In truth and for a long time

Lost in my sight in their time

And who were like erotic mothers

Helping me in my uncertain and utopian daily life

While currently

Sexually correct

Political correctness

And this even in a supposed incorrect

And more average

Women

To suckle their breasts

To drink the juice of the vaginas

More and more rigid

More and more frigids

I hear the comments

Reactionary right-wing feminists

Who i'm a fuck for

So

That the capitalized company

Of everything, never stopped, never stopped, never stopped, to deprive us

By taking women for sacks of cum

Childbirth encouraged

Instead of facilitated adoptions

By any governing tyranny, overpopulation desired

War crimes everywhere

Every state is police and reactionary

Directly or indirectly

So

3/4 of electricity in France

With uranium fueling nuclear power plants

It's underground mining in Niger

One of the poorest countries in the world, it's bitter

Find the mistake

Look for the horror!

Thus, Kennedys, Johnson

And who were honored, she is very good

80 million liters of Agent Orange

Spilled in Vietnam, come on, eat

First ecocide in history

That's good

All the ethics of politics

Of any cynical and lysergic government

Which jingles

Who congratulates himself

A whole magnification

Of all the hideous consecration

Et cetera, et cetera, shibboleth

From the cleanest to the very stupid

Almost all rotten

In almost any homeland and country

On crimes, blood, a whole frame

Of our anthropomorphic imaginations

Innovating vast overwhelming pranks

Sine die

And the caravan of capital, passed, passes, will pass, thus

With non-human animals in denial

A whole concentration camp breeding

Future sponsors' pandemics

Non-human animals paying the price

Hundreds of thousands of ducks

From the South West of France, eliminated, exterminated

H5N8 virus, bird flu, that's the alibi

In edible animal meal

In edible fertilizers

At all transformed

Like industrialized junk food

Supposedly organic or not organic, everything is tied

Even when death is recycled

The production of mass elimination

Is not the elimination of mass production

Production, massification, industrialization, technologization, overpopulation!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)