Déterminisme paraphysique

Ce que nous appelons la " liberté " , n ’ est qu ’ un ensemble de divers déterminismes , qui nous conditionnent et nous engramment , à notre insu , et nous confondons l ’ expression " libérée " des conditionnements , et la " liberté " d ’ expression des conditionnements divers et variés .

" C est l ’ unité de la misère qui se cache sous les oppositions spectaculaires . Si des formes diverses de la même aliénation se combattent sous les masques du choix total , c ’ est parce qu ’ elles sont toutes édifiées sur les contradictions réelles refoulées . "

Guy Ernest Debord ( la société du spectacle , 1967 )

Les déterminismes qui fabriquent l ’ homme , sont nombreux et variés . Le déterminisme climatique qui lui déterminera la façon de vous habiller , ainsi que les techniques propres à la conception des vêtements , techniques adaptées aux grands froids ou aux grandes chaleurs , ainsi qu ’ à un climat de type tempéré . Le déterminisme du lieu de votre naissance , et de la classe sociale à laquelle vous appartenez , de part vos parents , au moment de votre naissance .

Le déterminisme de la culture dans laquelle vous baignerez dans les premières années de votre existence , ce déterminisme qui sera celui de votre niche environnementale , les parents , la famille , l ’ école , sera le plus prégnant en ce qui concerne les automatismes inconscients et conscients . Le déterminisme génétique , inhérent à l ’ aléatoire et aux mutations , mais sans importance socio-culturelle , qui n ’ exprime que la forme d ’ un corps et de ses éventuelles maladies héréditaires , que l ’ on peut néanmoins éviter , avec un régime approprié ou avec l ’ hygiène de vie qu ’ il faut .

Le déterminisme de l ’ époque où vous naîtrez . Ce déterminisme sera différent selon que vous naîtrez en 1522 ou en 2002 . Chaque temps sociohistorique sécrétant ses propres préjugés , ses jugements de valeurs , ses lieux communs . Nous sommes donc entièrement déterminés par ces divers déterminismes , et aussi complètement conditionnés et engrammés par ces implacables déterminismes . Cependant , l ’ on peut prendre conscience de tous ces déterminismes et tenter ainsi de les apprivoiser , en les utilisant , puisque l ’ encéphale humain à trois étages , à des capacités de plasticité cérébrale .

C ’ est ainsi que feu Sigmund Freud ( 1856-1939 ) proposait non pas de se " débarrasser " de ses névroses , mais plus modestement de les " dompter " pour les gérer et ainsi vivre en " harmonie " avec elles ... paradoxalement , nous saurons ce qu ’ est la " liberté " , quand nous saurons ce qu ’ elle n ’ est pas et ne peut pas être . Nous sommes dans ce que l ’ anarchiste paraphysicien , puète , pouète , peuète , Patrice Faubert nomme " L ’ aliénation de la conscience qui ne peut pas être la conscience de l ’ aliénation " .

Et le seul véritable " talent " devrait consister à n ’ en avoir aucun . " Il en va ainsi des mots différents qui disent exactement les mêmes choses " . Mais cela permet aussi ainsi à beaucoup de gens de se différencier les un(es) les autres ... et ce que j ’ appelle la société spectaculaire marchande techno-industrielle , d ’ autres l ’ appelleront le nanomonde , les nanotechniciens , la nanotechnologie , le nanoquantisme , et autres appellations contrôlées ou pas ... et nous sommes entourés de gens formatés par une signalisation déshumanisante , démente , informatique et robotique , qui a fait de nous d ’ authentiques monstres ! et nos principales sources " d ’ information " sont justement des informations de propagande.

Et l ’ une des chaines de télévision / télélobotomie dont la plus répugnante est TF1, est hélas aussi la plus regardée... chaine de télévision à regarder si l ’ on veut se faire vomir ! il faut bien aussi admettre que la " non-violence " ( qui est aussi une violence ) tout comme la violence n ’ ont changé aucunement les mentalités humaines . C ’ est seulement la connaissance du cerveau humain en situation sociale qui pourra le faire ... si cette connaissance est divulguée au plus grand nombre . Et nous savons bien que la rétention du savoir , c ’ est le pouvoir . Chaque mot , chaque son , chaque image , chaque parole , chaque vécu , tout cela code pour des circuits neuronaux , et tout cela architecture des programmes/engrammes que nous osons appeler " liberté " . le comprenons-nous ? "

" Les organismes monopolistes des grandes métropoles ne peuvent relâcher leur emprise . Ils achètent et regroupent les entreprises locales , organisent des chaînes d ’ hôtels , ou de magasins qu ’ ils contrôlent et dont ils drainent les bénéfices . Mais un pas de plus leur est nécessaire pour consolider leur suprématie . Ils doivent s ’ assurer le contrôle effectif de la publicité , des informations , des journaux périodiques , et principalement des nouveaux moyens d ’ informer et de conditionner l ’ opinion , la radio , et la télévision . "

Léwis Mumford ( 1895-1990 )" La cité à travers l ’ histoire (1961) "

Et ainsi , nous ne faisons que répéter ce que nous lisons ou entendons , et nous devenons ainsi des êtres humains de seconde main , au lieu de tout remettre sur le tapis .

Dîtes moi ce que vous lisez ou entendez et je vous dirais ce que vous allez me dire ! tous les mots sentent la cuisine . Chaque mot a été trituré , poivré , salé , retourné comme une crêpe . Chaque mot peut avoir son historien . Et sans cela , l ’ orthographe , n ’ aurait aucune importance . Ainsi donc , rien n ’ est " libre " dans un comportement humain , tant les déterminismes y sont multiples , inconscients et conscients . Et c ’ est en le comprenant pratiquement , et non simplement par des mots , que nous pourrons exprimer non plus la " liberté " d ’ expression des conditionnements acquis , mais au contraire l ’ expression " libérée " des conditionnements acquis .

Patrice Faubert ( 2010 ) puète , peuète , pouète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

What we call "freedom", is only a set of various determinisms, which condition and engram us, without our knowing it, and we confuse the expression "liberated" from the conditionings, and the "freedom" of expression of various and varied packaging.

"It is the unity of misery which hides under the spectacular oppositions. If various forms of the same alienation fight under the masks of total choice, it is because they are all built on the real repressed contradictions. "

Guy Ernest Debord (the spectacle society, 1967)

The determinisms that make man are many and varied. The climatic determinism which will determine the way you dress, as well as the techniques specific to the design of clothing, techniques adapted to extreme cold or extreme heat, as well as to a temperate climate. The determinism of the place of your birth, and the social class to which you belong, from your parents, at the time of your birth.

The determinism of the culture in which you will bathe in the first years of your existence, this determinism which will be that of your environmental niche, parents, family, school, will be the most significant with regard to unconscious and conscious automatisms . Genetic determinism, inherent in randomness and mutations, but without socio-cultural importance, which expresses only the shape of a body and its possible hereditary diseases, which can nevertheless be avoided, with an appropriate diet or with the necessary hygiene of life.

The determinism of when you will be born. This determinism will be different depending on whether you are born in 1522 or in 2002. Each sociohistoric time secretes its own prejudices, its value judgments, its commonplaces. We are therefore entirely determined by these various determinisms, and also completely conditioned and engrammed by these implacable determinisms. However, we can become aware of all these determinisms and thus try to tame them, by using them, since the human brain has three stages, has capacities of cerebral plasticity.

This is how the late Sigmund Freud (1856-1939) proposed not to "get rid" of his neuroses, but more modestly to "tame" them in order to manage them and thus live in "harmony" with them ... paradoxically, we will know what "freedom" is when we know what it is not and cannot be. We are in what the paraphysician, puète, pouète, peuète anarchist, Patrice Faubert calls "The alienation of consciousness which cannot be the consciousness of alienation".

And the only real "talent" should be having none. "So it is with different words that say exactly the same things." But it also allows many people to differentiate themselves from one another ... and what I call the spectacular techno-industrial merchant society, others will call it the nanoworld, nanotechnicians, nanotechnology , nanoquantism, and other names, controlled or not ... and we are surrounded by people formatted by dehumanizing, insane, computer and robotic signage, which has made us real monsters! and our main sources of "information" are propaganda information.

And one of the TV / telelobotomy channels, the most disgusting of which is TF1, is unfortunately also the most watched ... TV channel to watch if you want to make yourself vomit! we must also admit that "non-violence" (which is also violence) just like violence has not changed human mentalities. It is only the knowledge of the human brain in a social situation that will be able to do it ... if this knowledge is disclosed to the greatest number. And we know that withholding knowledge is power. Every word, every sound, every image, every word, every experience, all of this codes for neural circuits, and all of this architecture of the programs / engrams that we dare to call "freedom". do we understand it? "

"The monopoly bodies of the big metropolises cannot relax their grip. They buy and regroup local businesses, organize chains of hotels, or stores which they control and from which they drain the profits. But one more step is necessary for them. to consolidate their supremacy. They must ensure effective control over advertising, news, periodicals, and mainly new means of informing and conditioning opinion, radio, and television. "

Léwis Mumford (1895-1990) "The city through history (1961)"

And so, we just repeat what we read or hear, and thus we become second-hand human beings, instead of putting everything back on the table.

Tell me what you read or hear and I will tell you what you are going to tell me! all the words smell of cooking. Each word has been crushed, peppered, salted, turned over like a pancake. Each word can have its historian. And without that, the spelling wouldn't matter. Thus, nothing is "free" in human behavior, as the determinisms are multiple, unconscious and conscious. And it is by understanding it practically, and not simply in words, that we can no longer express the "freedom" of expression of acquired conditionings, but on the contrary the expression "liberated" from acquired conditionings.

Patrice Faubert (2010) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)