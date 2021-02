Sanglage, rétention, capitalisation, prévarication

Toute autorité n'est pas une prévarication

Hélas, elle ne faillit jamais

Tout gouvernement est une prévarication

Repère de vrais casseurs, de vrais truands

Et encore, mon opprobre

Est plus que sobre

Le film de 1941

Allo, il y a quelqu'un ?

Vous m'entendez, c'est bien !

De Frank Capra

Sorte de " Gilets jaunes " déjà

" L'homme de la rue "

Du porte-parole involontaire

Refusant d'être un leader

Donc, cela n'est pas d'hier

Il faut se révolter

Contre toute une maltraitance généralisée

Et pas seulement pour les personnes psychiatrisées

Donc, partout

Car c'est le monde capitalisé qui est fou

De la contention

Subtile ou manifeste

De l'isolement

Subtil ou manifeste

En tout, cela infeste

Nous sommes

Sanglés dans nos misères

Nous sommes

Sanglés par nos chefs et nos leaders

Toutes les vraies chimères

Comme

Dans toutes les prisons

Comme

Dans toutes les maisons de retraite

Comme

Dans toutes les écoles

Du lycée, de l'université, de l'HP

Il faut se conformer, il faut se sangler

Génuflexion devant toute autorité

Du fascisme libéral

De tous les milieux du capital !

En France

Où les inégalités sont une indécence

Deux millions de personnes, chaque année

Pour des maladies psychiatriques sont soignées

Deux fois plus

Qu'il y a dix ans, horrible bonus

Des manques du moyen

Patientes, patients, traités comme moins que rien

Trois lits, au moins

Dans une même pièce

Véritable mépris à toute détresse

Des suicides particuliers ou par pendaison

Somme toute, comme en prison

Tout étant en continuation

Mauvaise bouffe

Mauvais soins

Manque de place

Comme pour les maisons de retraite

Gens traités, en certains endroits, pire que des bêtes

De l'équipement suranné

De l'insalubrité

Les vêtements du langage

Le langage des vêtements

Des époques et des lieux

Des façons de vivre, feu de tous les feux

Toute une immutabilité sociale

Protégée par toutes les forces du capital

Faudrait buter

Tous les politicards

Toutes les politicardes

Tous les banquiers

Toutes les banquières

Tous les salopards

Toutes les salopardes

Fin de toute élection

Fin de la députation

Fin du parlement et de sa fausse représentation

Pour qu'enfin, débute, la révolution !

Contre l'enfumage de Notre-Dame de Paris

Encore une sinistre fumisterie

Du fric vite glané

Par des crapules défiscalisées

Le vent toujours en poupe, le clergé

Et rien du tout pour la grande pauvreté

Alors que :

Travaux de réfection

De l'entretien aux petits oignons

1836

Incendie de la cathédrale de Chartres

1972

Incendie de la cathédrale de Nantes

2013

Incendie hôtel de ville de La Rochelle

Incendie hôtel particulier Lambert, île Saint-Louis

2016

Incendie cathédrale d'Auxerre

Du court-circuit électrique

De la soudure, fer à souder

Sur des installations propres aux chantiers

Souder le plomb

Souder le zinc

Des oublis sur les toitures

Accidents de feu, instrumentalisés par le pouvoir

Pour le gangstérisme au pouvoir, tout est avoir

Comme feu ( 1830 - 1905 ) Louise Michel, un jour, le dit

Le pouvoir est maudit

Tout pouvoir est maudit

Voilà pourquoi, vive l'anarchie !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

All authority is not a prevarication

Alas, she never fails

Every government is a prevarication

Spot real thugs, real thugs

And again, my reproach

Is more than sober

The 1941 film

Hello, is anyone there?

You hear me, that's good!

By Frank Capra

Sort of "yellow vests" already

"The man in the street"

Of the involuntary spokesperson

Refusing to be a leader

So this is not yesterday

We must revolt

Against all the widespread abuse

And not just for people with psychiatry

So everywhere

Because it's the capitalized world that's crazy

Restraint

Subtle or overt

Isolation

Subtle or overt

In all, it infests

We are

Strapped in our miseries

We are

Strapped down by our chiefs and leaders

All the real dreams

As

In all prisons

As

In all retirement homes

As

In all schools

From high school, university, HP

You have to conform, you have to strap yourself in

Genuflection before any authority

Of liberal fascism

From all walks of life!

In France

Where inequalities are indecency

Two million people, every year

For psychiatric illnesses are treated

Twice more

That ten years ago, horrible bonus

Lacks of means

Patients, patients, treated like nothing

Three beds, at least

In the same room

True contempt for all distress

Individual suicides or by hanging

All in all, like in prison

Everything being in continuation

Bad food

Bad care

Missing space

As for retirement homes

People treated, in some places, worse than beasts

Old-fashioned equipment

Insalubrity

The clothes of language

The language of clothing

Times and places

Ways of living, fire of all fires

A whole social immutability

Protected by all the forces of capital

Should stop

All the politicians

All the politicians

All bankers

All the bankers

All the bastards

All the bitches

End of any election

End of the deputation

End of parliament and its false representation

So that the revolution can finally begin!

Against the smoking of Notre-Dame de Paris

Another sinister hoax

Money quickly gleaned

By tax-exempt scoundrels

The wind still in its sails, the clergy

And nothing at all for the great poverty

While :

Repair Work

From maintenance to small onions

1836

Chartres cathedral fire

1972

Nantes cathedral fire

2013

La Rochelle town hall fire

Lambert mansion fire, Saint-Louis island

2016

Auxerre cathedral fire

Electrical short circuit

Solder, soldering iron

On site specific installations

Solder lead

Weld zinc

Forgotten on the roofs

Fire accidents, instrumentalised by power

For gangsterism in power, everything is having

Like the late (1830 - 1905) Louise Michel, one day said so

Power is cursed

All power is cursed

That is why, long live anarchy!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)