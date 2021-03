L'industrialisation d'acceptation obligation

NPS

Nouveaux produits de synthèse

Rien de naturel

Au tout synthétique et artificiel

C'est l'ère du chimique

Pire que des fredaines

Car ça, c'est de la mauvaise peine

Des euphorisants légaux

Aux nombreux dommages collatéraux

MDMA, crack, fée verte, laudanum

Cela n'est déjà plus le summum

Des cannabinoïdes de synthèse

Sels de bain, et autres nouvelles thèses

Avec des noms marrants, des emballages décorés

Mais avec une santé qui peut s'en détériorer

Spice et autres substances chimiques

En vente sur artilect internet, et en quelques clics

Il y eut bien, jadis, comme un secret militaire

La pervitine pour gagner la guerre

Méthamphétamine en fausse vitamine

La drogue chimique comme mauvaise mère

Même avec un agenda de la drogue

Que jamais vraiment le corps n'élimine

La seule drogue non toxique

De toute la pharmacopée, et donc des pharmacies

Le fameux GAMMA-OH, fut retiré

Mais les diverses saloperies chimiques, elles, sont autorisées

GHB, vrai euphorisant, qui fut donc interdit

Avec une ampoule à casser dans un verre de jus de fruit

Il est vrai qu'il fut trouvé par feu Henri Laborit !

Et certes

Tout est plus ou moins de la pharmacie

Tout est de la drogue ainsi

Cela peut ne pas nuire à la santé

Cela peut nuire à la santé

De l'artificiel ou du naturel, l'on ne peut comparer

Avec divers effets différenciés

Les personnes doivent devenir des toxicologues pour se doser

Et les tranquillisants ?

Et les anxiolytiques ?

Et les hypnotiques ?

Et les somnifères ?

Et les antidépresseurs ?

Et les ceci

Et les cela

C'est de la drogue aussi

Avec un permis ou sans aucun permis

Du légal

De l'illégal

Selon les époques et les pays

Toute une industrialisation

De toute une obligation d'acceptation

Toute une obligation d'acceptation

De toute une industrialisation

Un consensus fabriqué de soumission

Et forcément

Il vaut mieux de la drogue naturelle

Que de la drogue artificielle !

Le GAMMA-OH, c'était chouette

Il fut proscrit, c'est trop bête

Pendant vingt ans, j'en ai pris

D'une gracieuse ordonnance perpétuelle de feu Laborit

Cela produisait une douce et saine euphorie

Mais cette seule drogue non toxique

Fut calomniée, détournée, violée

De la rage, elle fut accusée

Pour ainsi pouvoir s'en débarrasser !

Par contre, le E171, dioxyde de titane

Put longtemps sévir sur le marché, le capital est un âne

Alors que l'amidon du riz

Aurait pu faire l'affaire, c'est ainsi

Et tout pourrait être comme cela

En apprenant autrement et ce depuis la naissance

Pour de tous les comportements, une renaissance

Car présentement

Du faux bio, du un peu plus bio

Ou du pas bio

De la bouffe dégueulasse

Des encres sur les paquets qui sont cancérogènes

Des équipementiers, des ingrédientistes, pour nous berner

Au tout standardisé, au tout ultra-transformé

Le fric est toujours sans aucune gêne

Avec l'environnement toujours plus fortiche que les gènes

Des auxiliaires technologiques

Carnivores, végans, végétarisme, un marché frénétique

Ou alors, du VRAC, ou alors en VRAC

Plus aucun emballage

Pour un autre plumage

Pour le système des lobbys des marchés

Les marchés du système des lobbys

Tout un patraque

Ou un jour, encore un nouveau mac ?

Les lobbys de l'équipement

Les lobbys de l'alimentation

Les lobbys de la construction

Les lobbys des médias

Les lobbys des loisirs

Les lobbys du divertissement

Les lobbys du travail salarié ou non salarié

Les lobbys sachant s'adapter subtilement !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

New synthetic products

Nothing natural

At all synthetic and artificial

It's the chemical era

Worse than jokes

Because that is bad pain

Legal highs

With many collateral damage

MDMA, crack, green fairy, laudanum

This is no longer the pinnacle

Synthetic cannabinoids

Bath salts, and other new theses

With funny names, decorated packaging

But with health that can deteriorate

Spice and other chemicals

On sale on artilect internet, and in a few clicks

There was once, like a military secret

Pervitin to win the war

Fake vitamin methamphetamine

Chemical drugs as a bad mother

Even with a drug agenda

That the body never really eliminates

The only non-toxic drug

From all the pharmacopoeia, and therefore pharmacies

The famous GAMMA-OH, was withdrawn

But the various chemical crap, they are allowed

GHB, real euphoric, which was therefore banned

With a light bulb to break into a glass of fruit juice

It is true that it was found by the late Henri Laborit!

And certainly

Everything is more or less from the pharmacy

It's all drugs like this

It may not harm the health

It can be harmful to health

Artificial or natural, we cannot compare

With various differentiated effects

People must become toxicologists to dose themselves

What about tranquilizers?

What about anxiolytics?

What about hypnotics?

What about sleeping pills?

What about antidepressants?

And the this

And the that

It's drugs too

With a permit or without any permit

Legal

Of the illegal

According to times and countries

A whole industrialization

Of a whole obligation of acceptance

A whole obligation of acceptance

Of a whole industrialization

A fabricated consensus of submission

And necessarily

Better natural drug

What artificial drugs!

The GAMMA-OH, it was great

He was banned, it's too stupid

For twenty years, I took it

From a gracious perpetual ordinance of the late Laborit

It produced a sweet and healthy euphoria

But this one non-toxic drug

Was slandered, hijacked, raped

Of rage she was accused

In order to be able to get rid of it!

On the other hand, E171, titanium dioxide

Put a long hold on the market, capital is a donkey

While rice starch

Could have done the trick, so it is

And everything could be like this

By learning differently and since birth

For all behaviors, a rebirth

Because now

Fake organic, a little more organic

Or not organic

Disgusting food

Inks on packages that are carcinogenic

Equipment manufacturers, ingredientists, to fool us

Everything standardized, everything ultra-transformed

The money is always without any embarrassment

With the environment always stronger than the genes

Technological aids

Carnivores, vegans, vegetarianism, a frenetic market

Or, in BULK, or in BULK

No more packaging

For another plumage

For the market lobby system

Lobby system markets

A whole woozy

Or one day, another new mac?

Equipment lobbies

Food lobbies

Construction lobbies

Media lobbies

Leisure lobbies

Entertainment lobbies

Lobbies for salaried or self-employed workers

Lobbies knowing how to adapt subtly!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)