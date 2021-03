Le chômeur par vocation

Plutôt chômeur

Que contrôleur

Plutôt chômeur

Que policier

Plutôt chômeur

Que huissier

Plutôt chômeur

Que militaire

Plutôt chômeur

Que notaire

Plutôt chômeur

Que milliardaire

Plutôt chômeur

Que leader

Plutôt chômeur

Que propriétaire

Plutôt chômeur

Que gangster

Plutôt

Bon à rien que bon à tout

Plutôt

Requin des mers

Qui ne tue que quinze personnes l'an

Que moustique des airs

Qui élimine deux millions de gens par an

Plutôt

Docteur en rien

Qui ne tue personne

A docteur en tout

Qui tue tout le monde

Plutôt

Chômeur, dormeur, rêveur

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Rather unemployed

That controller

Rather unemployed

That policeman

Rather unemployed

That bailiff

Rather unemployed

That military

Rather unemployed

That notary

Rather unemployed

That billionaire

Rather unemployed

That leader

Rather unemployed

That owner

Rather unemployed

That gangster

Rather

Good for nothing but good for everything

Rather

Sea shark

Who only kills fifteen people a year

That mosquito in the air

Who wipes out two million people a year

Rather

Doctor in nothing

That doesn’t kill anyone

A doctor in everything

That kills everyone

Rather

Unemployed, sleeper, dreamer

Patrice Faubert (2011) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)