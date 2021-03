De l'esprit de troupeau, l'effet imitateur

Vide de plein

Plein de vide

Pas de la mécanique quantique

Mais de la simple vie politique

De tout ce qu'organise le capital

Principale forme du fascisme libéral

De l'industrialisation et des multinationales

Pour survivre, sous-vivre, dans le monde du rien

Il faut avoir la foi, y mettre du sien

Des remontants

Sont prévus à cet effet

Des stupéfiants

Pour pouvoir supporter l'insupportable, comme mais

France

Tabac, par an

Environ, 78000 décès

Alcool, par an

Environ, 41000 décès

Sans compter

Toutes les maladies induites, et donc associées

Seul le cannabis

Bis, bis

Zéro décès

Avec ou sans excès

La légalisation dans certains pays, en est le succès !

Il faut bien le dire

Sans quiconque vouloir médire

Mais tout n'est qu'imitation

Simplement, c'est l'occasion qui fait le larron

Ainsi

Une expérience spontanée

Car rien ne fut préparé

Comme dans un labo de psychologie sociale

Certes, cela peut servir pour de la manipulation mentale

J'étais dans un train Ouigo

Du transport en commun, du transport à bestiaux

J'étais du côté de la porte de sortie

Celle donnant sur la voie, tout seul, c'est ainsi

Et 7 ou 8 personnes du côté des rails

De l'effet imitateur, conformiste, sans que je déraille

Comme si une majorité

Devait toujours avoir raison

Comme si une minorité

Représentait forcément la déraison

Et jusqu'au dernier moment

7 ou 8 personnes prêtes à descendre sur les rails

L'on se dit, c'est moi qui déraille

De l'esprit troupeau

Et de ses conséquences

Le nombre faisant le roi

Le nombre devant faire loi !

Pas étonnant

Si l'inacceptable s'accepte, édifiant

Comme depuis 1930, quand, tout camp, devint le goulag

De l'URSS, de feu Lénine et de feu Staline

La vie devenue une mauvaise blague

Quand seule la mort devient une câline

Toute une reproduction

Des bagnes de la période impériale

Révolutionnaires dans des camps spéciaux

Donc de 1830 à 1930

Avec de prétendus ennemis du peuple, au tout faux

Toute une juxtaposition infernale

Déteignant toujours aux couleurs du capital

Capitalisme étatique ou privé

Finalement, 28 millions de russes, torturés, emprisonnés, tués

Femmes, enfants, hommes, tout y étant combiné

Pas étonnant

Si d'un régime l'autre, pétainisme au gaullisme

L'on tondit des femmes

Par de faux résistants, mais vrais infâmes

98 pour cent furent des femmes

2 pour cent furent des hommes

Sans compter d'autres pays, d'autres époques

Quand toute barbarie l'évoque

Selon les idées et les préjugés

Tout d'une façon l'autre, ne faisant que se répéter

Avec toutes les dissonances cognitives

Avec tous les biais de confortation confirmation

Causalité n'est pas corrélation

Corrélation n'est pas causalité

De toutes les monstruosités participatives

De la reproduction des comportements

Des comportements de la reproduction !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Full empty

Full of emptiness

No quantum mechanics

But from simple political life

Of everything that capital organizes

Main form of liberal fascism

Of industrialization and multinationals

To survive, to survive, in the world of nothing

You have to have faith, put your own in it

Pick-ups

Are provided for this purpose

Narcotics

To be able to endure the unbearable, like but

France

Tobacco, per year

Approximately, 78,000 deaths

Alcohol, per year

Approximately 41,000 deaths

Without counting

All diseases induced, and therefore associated

Only cannabis

Bis, bis

Zero deaths

With or without excess

Legalization in some countries is the success!

It must be said

Without anyone wanting to backbit

But it's all imitation

Simply, it's the occasion that makes the thief

So

A spontaneous experience

'Cause nothing was prepared

Like in a social psychology lab

Certainly, it can be used for mental manipulation

I was in an Ouigo train

Public transport, cattle transport

I was on the exit door side

The one giving on the way, all alone, that's how it is

And 7 or 8 people on the rail side

Of the imitating, conformist effect, without me derailing

As if a majority

Always had to be right

As if a minority

Necessarily represented unreason

And until the last moment

7 or 8 people ready to get on the rails

We say to ourselves, it's me who's going off the rails

Of the herd spirit

And its consequences

The number making the king

The number must rule!

Not surprising

If the unacceptable is accepted, uplifting

As since 1930, when every camp became the gulag

From the USSR, the late Lenin and the late Stalin

Life turned into a bad joke

When only death becomes a hug

A whole reproduction

Convicts from the imperial period

Revolutionaries in special camps

So from 1830 to 1930

With so-called enemies of the people, all wrong

A whole hellish juxtaposition

Always rubbing off in the colors of capital

State or private capitalism

Finally, 28 million Russians, tortured, imprisoned, killed

Women, children, men, everything combined

Not surprising

If from one regime to another, petainism to Gaullism

We mow women

By false resistance, but true infamous

98 percent were women

2 percent were men

Without counting other countries, other times

When all barbarism evokes it

According to ideas and prejudices

Everything one way the other, just repeating

With all the cognitive dissonance

With all the confirmation bias

Causality is not correlation

Correlation is not causation

Of all the participatory monstrosities

Reproduction of behavior

Reproductive behaviors!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)