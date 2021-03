Du fractalisme et de son infini !

" Cela signifie que chacun d'entre nous descend, de chaque habitant de la planète il y a Mille ans, que celui-ci soit roi, prince, reine, princesse, gueux, condamné à mort, paysan, soldat... Chacun peut légitimement dire, je descends de tel ou de tel roi, de tel ou tel seigneur, ou de tel ou tel paysan... "

( Nationalismes, guerres et fascismes : Montées en puissance. Agonie des gauches et devenir ) YMD ( Novembre 2018 )

Docteur psychiatre et libertaire, Yves-Michel Dusanter

C'est tellement dur de vivre

Qu'au suicide, des gens se livrent

D'aujourd'hui, de demain, d'hier

Cela fait le succès des faits divers

En tous lieux

De tous temps

Complainte d'antan

En moyenne trente couplets

Au peuple, racontant des faits

Comment

Ne pas souhaiter mourir

Quand toute misère ne semble jamais finir

Ou aussi la complainte criminelle

Sur la folie criminelle

De feu les feuilles volantes

Au tout numérique, électronique insolente

La politique est une bouffée délirante

Décalée de toute réalité sociale

Qui prend ainsi la tangente

De toute contestation qui s'affale

Et voici maintenant

D'un temps l'autre, son changement

Le changement sans changement

Sauf technologiquement parlant

D'anciennes et récentes inventions, s'appliquant !

De la médecine préventive

De la médecine prédictive

Ciseaux génétiques

Ciseaux moléculaires

Mais tout s'apprenant

Être gentil, gentille, être méchante, méchant

Tout ceci est ridiculisant

Certes

Il y a des gènes de la trisomie

Mais pas pour jouer du piano, c'est ainsi

Même pas feu ( 1895 - 1960 ) Clara Haskil

Qui fut d'ailleurs d'une santé si fragile

Femme toujours désargentée

Du mécénat pour l'aider

Et donc du travail, du boulot

De la répétition, de l'automatisme, pas rigolo

Comme pour les athlètes de haut niveau

Rien ne se fait

En claquant des doigts

Rien ne se fait

Sans feu sacré, sans foi

Comme la mythique muraille de Chine

Sur 2000 ans, pour qu'elle ne décline

En vérité, plusieurs murailles de Chine

Donc, sur plusieurs dynasties

Avec des esclaves sacrifiés, disparues tant de vies

Avec un ingénieux liant

Du fameux riz gluant

Avec maintenant

Quinze millions de visites par an !

Depuis 150 ans

Peu de changement

Au niveau du nombre de gens

Qui habitent dans les grandes villes, par exemple, Paris

1870

1,7 million de personnes à Paris

2019

Pas tellement plus aujourd'hui

Mais en 1870

Un million de pauvres, d'indigentes, d'indigents

Et des maladies

Dépressions, suicides, autres récits

Il y eut aussi

Avec les horribles conquêtes coloniales

Il aime à s'expandre, le capital

Des épidémies introduites par les européens

Amérique du Sud et le peuple mexicain

40 à 90 millions de morts, surtout par les microbes

Et en cent ans

De 25 millions à un million

De l'invasion espagnole

De l'invasion portugaise

Aussi comme les colons américains

Exterminant des millions d'amérindiens

Passant de 7 millions

Pour n'être plus que 375.000 en 1870

Mais

Tout ce que l'on voit

Tout ce que l'on entend

Est par rapport à ce que l'on sait

Et c'est ce que l'on croit

Du cerveau, des galaxies, des neurones

Des neurones, des galaxies, du cerveau

Toutes les analogies

Du fractalisme et de son infini !

L'on ne voit pas

L'on entend pas

L'on ne croit pas

Ce que l'on ne sait pas

L'on entend pas

L'on ne voit pas

L'on ne croit pas

Ce que l'on ne comprend pas

C'est comme si cela n'existait pas !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"This means that each of us descends, from each inhabitant of the planet Thousand years ago, that this one is king, prince, queen, princess, beggar, condemned to death, peasant, soldier ... Anyone can legitimately say, I am descended from such and such a king, from such and such a lord, or from such and such a peasant ... "

(Nationalisms, wars and fascisms: Rise in power. Agony of the lefts and becoming) YMD (November 2018)

Psychiatrist and libertarian, Yves-Michel Dusanter

It's so hard to live

That to suicide, people indulge

Of today, of tomorrow, of yesterday

That makes the success of the various facts

In all places

Of all time

Lament of yesteryear

On average thirty verses

To the people, telling facts

How? 'Or' What

Not to wish to die

When all misery never seems to end

Or also the criminal complaint

On criminal madness

Of fire the loose leaves

All digital, insolent electronics

Politics is a frenzy

Out of touch with any social reality

Which thus takes the tangent

Of any dispute that collapses

And here is now

From time to time, its change

Change without change

Except technologically speaking

Old and recent inventions, applying!

Preventive medicine

Predictive medicine

Genetic scissors

Molecular scissors

But everything can be learned

Be nice, nice, be bad, bad

This is all ridiculous

Certainly

There are genes for Down's syndrome

But not to play the piano, that's how it is

Not even fire (1895 - 1960) Clara Haskil

Who was in fact of such fragile health

Always penniless woman

Patronage to help him

And so work, work

Repetition, automatism, not funny

As for high level athletes

Nothing is done

Snapping your fingers

Nothing is done

Without sacred fire, without faith

Like the mythical wall of China

Over 2000 years, so that it does not decline

In truth, several walls of China

So over several dynasties

With slaves sacrificed, missing so many lives

With an ingenious binder

Famous sticky rice

With now

Fifteen million visits per year!

For 150 years

Little change

In terms of the number of people

Who live in big cities, for example, Paris

1870

1.7 million people in Paris

2019

Not so much more today

But in 1870

A million poor, needy, needy

And diseases

Depressions, suicides, other stories

There was also

With the horrible colonial conquests

He likes to expand, the capital

Epidemics introduced by Europeans

South America and the Mexican people

40 to 90 million deaths, mainly by germs

And in a hundred years

From 25 million to a million

From the Spanish invasion

Of the Portuguese invasion

Also like the American settlers

Exterminating millions of Native Americans

From 7 million

To be no more than 375,000 in 1870

But

All that we see

All we hear

Is compared to what we know

And that's what we believe

From the brain, galaxies, neurons

Neurons, galaxies, brain

All analogies

Fractalism and its infinity!

We do not see

We don't hear

We don't believe

What we don't know

We don't hear

We do not see

We don't believe

What we don't understand

It is as if this does not exist!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/)