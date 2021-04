Paraphysique du non-dit d'agnotologie

" Je ne lui pisserais même pas dessus si elle était en feu "

Bette Davis ( 1908 - 1989 ) à l'encontre de sa rivale actrice si détestée feu ( 1904 - 1977 ) Joan Crawford

Une ex

Qui n'est pas vraiment ex

Et qui devient vraiment ex

Après des années d'ex pas ex

Après des décennies d'ex pas ex

Un ex

Qui n'est pas vraiment ex

Et qui devient vraiment ex

Après des années d'ex pas ex

Après des décennies d'ex pas ex

L'absurdité de la vie

La vie de l'absurdité

En amour ou en amitié

Vies échouées

Vies gâchées

Vies détournées

Vies déviées

Vies volées, violées, voilées

Même si toutes les vies sont ratées

Et ainsi, des dystopies, des utopies, des uchronies, pour s'évader !

Il faut un moral détaché, voire un moral d'acier

Pour ne pas se suicider

De toutes les fragilités, qui de ce fait, partent en premier

Ne demeurant plus que toutes les duretés

Savoir, pouvoir, à temps, divorcer

Pouvoir, savoir, à temps, se séparer

En amour ou en amitié

Comme

Il faudrait savoir

Comme

Il faudrait pouvoir

Mourir à temps

La mort nous étant aussi familière

Qu'elle nous est étrangère

Comme une autre dimension

Comme une autre recension

Si vraiment nous le savions

Si la mort nous la connaissions

Et pour paraphraser feu ( 1940 - 2018 ) et en cette chanson

L'humoriste et chansonnier Patrick Font

" Fais une pipe à pépé

Avant qu'il ne la casse

Une petite langue à mémé

Avant qu'elle ne trépasse "

Et en effet

L'on oublie, des caresses, les bienfaits

Et en effet

Câlins, massages, baisers, caresses, jamais de replay

Au coin, l'équilibre de la biochimie

Au coin, le toucher, l'haptonomie !

Des fibres nerveuses

Tout un langage des sensations

Tout un langage des émotions

Mais au tout refoulé, négligé, et en mise à bas du tout guerrier

Avec des muscles faciaux en indication

Des récepteurs de notre peau sans validation

Nous ne nous touchons pas assez

Nous ne nous caressons pas assez

Ou de moins en moins

Et avec ou sans pandémie

De tous les âges de la vie

Et de cela, toute vraie attirance doit, devait, faire fi

Et donc, des décès prématurés

Pas seulement l'air empoisonné

Pas seulement la bouffe pesticidée

Mais aussi la solitude, un constat bien ignoré

Et pour au moins quarante cinq pour cent

Quand l'alcool c'est quarante pour cent

Sans compter le tabac

Autre faux besoin ajouté

Et le tout ensemble, l'accentuant

Du vieillissement accéléré

Du délitement programmé, socialisé

Un manque assourdissant de contacts humains

Comme une soupe prébiotique, c'est certain

Certes, tout un symbolisme de près ou de loin

La planète Terre encore habitable, au moins

Entre 1,75 et 3,25 milliards d'années

Et à 90 pour cent, tout cela s'étant passé

Dans l'eau pour toute son habitabilité !

La vie

Apparaissant plusieurs fois sur la Terre

La vie

Disparaissant plusieurs fois de la Terre

Avec ou sans des capacités phonatoires

Et toute une agnotologie du prétendu savoir

Système solaire

De toute galaxie interstellaire

Univers

Plurivers

Cela est arrivé

Cela arrive

Cela arrivera

Déjà, de nouveaux hadrons

59 exotiques, à plus de trois quarks

Du tétraquark à quatre quarks

Du pentaquark à cinq quarks

Des collisions d'ions lourds

Mais à la vie humaine, ils sont sourds

Et quand toute vie humaine est répudiée

Forcément, sur d'autres mondes, on va la chercher

Et à cette fausse nouvelle conquête de l'Ouest

Je préfère feu ( 1893 -1980 ) l'inénarrable Mae West

Des actrices, la plus oulipienne

Comme feu J.S. Bach, oulipien en sa séméiologie musicienne

De tout un monde en feu

Enfants, femmes, hommes, en feu

En dissonance cognitive

De toute une inconscience

De toute une indécence

De toute une prétention

De toute une désolation

Hétérogénéité des horreurs

Des souffrances, des terreurs, des erreurs

De ce marché douloureux des illusions, aucune défaillance

Plus aucune vraie sentience

Du sentient de fausse résilience !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"I wouldn't even piss on her if she was on fire"

Bette Davis (1908 - 1989) against her much hated actress rival late (1904 - 1977) Joan Crawford

An ex

Who is not really ex

And who really becomes an ex

After years of ex not ex

After decades of ex not ex

An ex

Who is not really ex

And who really becomes an ex

After years of ex not ex

After decades of ex not ex

The absurdity of life

The life of absurdity

In love or in friendship

Stranded Lives

Wasted lives

Hijacked Lives

Deviated lives

Stolen, raped, veiled lives

Even though all lives are wasted

And so, dystopias, utopias, uchronias, to escape!

It takes a detached morale, even a morale of steel

So as not to commit suicide

Of all the weaknesses, which therefore go first

Remaining only all the hardships

To know, to be able, in time, to divorce

To be able, to know, in time, to separate

In love or in friendship

As

You should know

As

We should be able to

Die on time

Death being so familiar to us

That she is foreign to us

Like another dimension

Like another review

If we really knew

If death we knew it

And to paraphrase fire (1940 - 2018) and in this song

Comedian and songwriter Patrick Font

"Give grandpa a blowjob

Before he breaks it

A little tongue for granny

Before she passes away "

And in fact

We forget, caresses, the benefits

And in fact

Hugs, massages, kisses, caresses, never replay

Around the corner, the balance of biochemistry

Around the corner, touch, haptonomy!

Nerve fibers

A whole language of sensations

A whole language of emotions

But at all repressed, neglected, and at the end of the warrior

With facial muscles as an indication

Receptors in our skin without validation

We don't touch each other enough

We don't caress each other enough

Or less and less

And with or without a pandemic

Of all ages of life

And of that, all true attraction must, must, ignore

And so, premature deaths

Not just poisoned air

Not just pesticide food

But also loneliness, an observation well ignored

And for at least forty five percent

When alcohol is forty percent

Not to mention tobacco

Other false need added

And all together, accentuating it

Accelerated aging

From programmed, socialized disintegration

A deafening lack of human contact

Like a prebiotic soup, that's for sure

Certainly, a whole symbolism from near or far

Planet Earth still habitable, at least

Between 1.75 and 3.25 billion years

And 90 percent, it all happened

In the water for all its livability!

Life

Appearing several times on Earth

Life

Disappearing many times from Earth

With or without phonatory skills

And a whole agnotology of so-called knowledge

Solar system

From any interstellar galaxy

Universe

Pluriverse

This happened

It happens

It will happen

Already, new hadrons

59 exotic, more than three quarks

From the four quark tetraquark

From the five-quark pentaquark

Heavy ion collisions

But to human life they are deaf

And when all human life is repudiated

Obviously, on other worlds, we will look for it

And to this false new conquest of the West

I prefer the late (1893 -1980) the inescapable Mae West

Actresses, the most Oulipian

Like the late J.S. Bach, Oulipian in his musical semiology

Of a whole world on fire

Children, women, men, on fire

In cognitive dissonance

From a whole unconsciousness

Of all indecency

Of all a pretension

Of all a desolation

Heterogeneity of horrors

Suffering, Terrors, Mistakes

Of this painful market of illusions, no failure

No more real sentience

A feeling of false resilience!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)