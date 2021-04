Du rififi dans le rififi

Du rififi

Dans la réalité

Du rififi

Dans la fiction

Des tas de cas

Un très connu, voilà

Feu ( 1872 - 1963 ) le commissaire de police

Marcel Guillaume, réputé de malice

Principal inspirant du fictif commissaire Jules Maigret

Mais peu de rififi dans les faits

Du rififi

Dans les amours

Du rififi

Dans les amitiés

Au tout ex

Et pas forcément du sexe

Du rififi

Des individus

Des sociétés

Du rififi

Dans la pauvre Syrie

Avec là, des casques blancs

Syriens, si solidaires, si émouvants

Pour secourir lors des bombardements

L'aviation russe au tout terrorisant

Corps déchiquetés

Corps démembrés

Au hasard du tout bombardé

Des familles ravagées

Les pays arabes les laissant tomber

Dans une Syrie Bacharisée et exterminée

Donc

Des casques bleus de l'ex-Yougoslavie

Aux casques blancs de la Syrie

Dans un monde de toute cruauté

Passant maintenant pour de la bonté

La cruauté est acclamée

La bonté est moquée

Toute une mondiale complicité !

Il faudrait

Une pluri-identité

Il faudrait

Une multi-identité

Car c'est

Cela serait, sera, cela, l'identité

De la biorégion, terme datant de 1975

Biovillage, biocanton

Bioville, biopays, biomonde, bionation

Comme une nouvelle topophilie

En 1957, feu ( 1884 - 1962 ) Gaston Bachelard, en sut la régie

Une topophilie

Qui emprunte, là encore, à l'anarchie

Mais

Chacun, chacune

Ne pouvant voir que midi à sa porte

Toutes les atrocités, ainsi, peuvent se perpétuer

Vite, le slogan

Tout va très bien madame la marquise

Pour que toujours, toute tyrannie, on l'élise

Du rififi

L'ignorance en fait le lit

Du rififi

La seule connaissance de ce qui nous régit

Comme son ultime défi

Du rififi

Iran, Israël, USA

Hier, demain, les revoilà

De l'alliance stratégique, mais temporaire

Puis, la guerre, rien à faire !

Avec le Liban

Du faux-semblant

D'anciens partenaires

Tout aussi réactionnaires

Services secrets, du service action, des services spéciaux

Contre

Services secrets, du service action, des services spéciaux

D'une tyrannie l'autre

D'une domination l'autre

D'un despotisme l'autre

Tortures contre tortures

C'est fou ce que tout peuple endure

Massacres contre massacres

Horreurs indicibles

Contre horreurs inflexibles

Théocratie laïque

théocratie religieuse

Divers fascismes s'affrontant

Parfois, se disant démocrates, c'est hilarant

Il faut, faudra, faudrait

Pour sauver l'espèce humaine

Une pluri-identité

Donc, une identité libertaire

Seule la paix est vraiment révolutionnaire

Sinon

C'est toujours et encore le 18 Brumaire

L'an VIII, bonapartisme et fascisme

Sans être, du tout, visionnaire

France, 13 régions au lieu de 22 régions, ô régionalisme du nationalisme

Mais, la vie, encore, se démène

En France, ainsi

Et sans doute, dans d'autres pays

321 collectifs de lutte

Du fièrement debout sur la butte

Des ZAD diverses et variées

Contre les autoroutes, TGV, fermes géantes, entrepôts

Contre les jeux olynfrics, et le tout idiot

Par la plume, surtout, ou la manifestation, pour moi

Par la grève, le blocage, pour toi

Mourir debout

Ou

Vivre à genoux

Certes, il vaut mieux

Si on le peut

Ne pas mourir, et de toute révolte, en jouir !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr / )

Rififi

In reality

Rififi

In fiction

Lots of cases

A very famous one, that's it

Feu (1872 - 1963) police commissioner

Marcel Guillaume, reputed to be malicious

Main inspiration of the fictional commissioner Jules Maigret

But little fuss in the facts

Rififi

In love

Rififi

In friendships

At all ex

And not necessarily sex

Rififi

Individuals

Companies

Rififi

In poor Syria

With there, white helmets

Syrians, so united, so moving

To help during the bombardments

Russian aviation at all terrifying

Shredded bodies

Dismembered bodies

Randomly bombed at all

Ravaged families

Arab countries letting them down

In a Basharized and exterminated Syria

So

Peacekeepers from the former Yugoslavia

To Syria's white helmets

In a world of all cruelty

Passing now for kindness

Cruelty is acclaimed

Kindness is mocked

A whole world of complicity!

It should

A multi-identity

It should

A multi-identity

Because it is

That would be, will be, that, the identity

From the bioregion, a term dating from 1975

Biovillage, biocanton

Bioville, biopays, biomonde, bionation

Like a new topophilia

In 1957, the late (1884 - 1962) Gaston Bachelard, managed it

A topophilia

Who borrows, again, from anarchy

But

Each, each

Can only see noon at his door

All atrocities, thus, can be perpetuated

Quick, the slogan

Everything is going very well Madame la Marquise

So that always, any tyranny, we elect

Rififi

Ignorance makes it the bed

Rififi

The only knowledge of what governs us

As his ultimate challenge

Rififi

Iran, Israel, USA

Yesterday, tomorrow, here they are again

Strategic alliance, but temporary

Then, the war, nothing to do!

With Lebanon

Pretense

Former partners

Equally reactionary

Secret services, action service, special services

Against

Secret services, action service, special services

From one tyranny to another

From one domination to another

From one despotism to another

Torture versus torture

It's crazy what all people endure

Massacres against massacres

Untold Horrors

Against inflexible horrors

Secular theocracy

religious theocracy

Various fascisms clashing

Sometimes, calling yourself democrats, it's hilarious

We must, must, should

To save the human species

A multi-identity

So a libertarian identity

Only peace is truly revolutionary

If not

It's always and again on 18 Brumaire

Year VIII, Bonapartism and Fascism

Without being, at all, visionary

France, 13 regions instead of 22 regions, oh regionalism of nationalism

But, life, still, struggles

In France, as well

And undoubtedly, in other countries

321 struggle collectives

Proudly standing on the mound

Diverse and varied ZADs

Against highways, TGV, giant farms, warehouses

Against olynfric games, and the whole stupid thing

By the pen, above all, or the manifestation, for me

By the strike, the blockade, for you

Die standing

Or

Living on your knees

Certainly it is better

If we can

Not to die, and of any revolt, to enjoy it!

