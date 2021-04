Les rivalités affinitaires

La recherche de la dominance entre les organisations politiques rivales , fussent-elles " libertaires " , et entre les individus en général ...

" Vous êtes bien au 0 etc ... chaud et coquin : ici miss rentabilité : vous souhaitez parler à : miss platonique : tapez 1 , miss su-perficielle , tapez 2 , miss patrie , tapez 3, miss uni-vers , tapez 4 , miss squelette , tapez 5 . Merde y ' a pas de miss poé-sies et je n ' ai plus d ' unité sur mon portable . "

André Zurowski ( poète d ' Auvergne, né en 1960 )

Les affinités politiques ne suffisent pas à l ' entente entre des personnes . Des gens peuvent être des amis / amies en politique , et des ennemis / ennemies au niveau de l ' affectif . Et c ' est ainsi que les amis / amies de mes amis / amies ne sont pas toujours mes amis / amies . Cela serait trop facile . Et l ' on s ' entend parfois mieux avec des ennemis / ennemies qu ' avec des amis / amies , en politique du moins . Car avec les ennemis / ennemies , il n ' y a pas la rivalité du c ' est moi le plus anarchiste , c ' est moi le plus communiste , c ' est moi le plus fasciste , etc ... etc ...

la maladie infantile de l ' anarchisme , le sectarisme ? oui , mais cette formule léniniste détournée , est valables pour toutes les sectes politiques , l ' on a l ' impression que chaque groupe / secte devra éliminer tous les autres , avant de pouvoir faire la révolution , en fait sa révolution , laquelle ? la sienne ...

La révolution ? mais laquelle ? avec qui ? contre qui ? ne pouvant faire une révolution sociale avec son groupe / un petit groupe , il faudra bien composer avec les autres groupes ? pas évident , quand on sait que chaque groupe crache sur les autres groupes rivaux , et pourrait même en venir aux mains ( à défaut d ' armes ) , si l ' occasion s ' en présentait ...

les groupes militants rivaux de n ' importe quelle obédience idéologique , se détestant cordialement . Moi même , je suis détesté de certains libertaires doctrinaires , ( pour qui je suis un " pro-situ " ). J ' ai lu énormément de livres attribués à des auteurs situationnistes , ( je vais avoir 60 ans en Janvier 2011 ) mais je considère que je fais avant tout du " moi-même " , du Faubertisme , et cela me prend tout mon temps . Et puis de toutes façons , être " pro-situ " , c ' est pas pire que pro " Nosotros Incontrolados " , pro -autre chose , pro-anar , pro-coco , pro-capitalo , pro-facho , etc ...

" Je commence à croire que le peuple n ' a rien à voir dans les lois si ce n ' est pour leur obéir . "

Edgar Allan Poe ( 1809-1849 )

Mais , vous devez employer certains mots , des mots à cinq euros , deux euros , trois euros , des mots " populo " , des mots alcoolo , cela fait plus " peuple " ... certains / certaines ont une drôle de notion et une drôle de vision du peuple ... ( les idéologues ouvriéristes ) et moi , quand je suis né , mon père était soudeur , et ma mère sténo - dactylographe , je suis donc d ' origine ouvrière , mais je n ' en fais pas pour autant une référence . Qu ' on le sache , c ' est tout ! Donc , vous mettez cinq anarchistes ensemble , et cela fait cinq morts / mortes . Non , je plaisante ... l ' on pourrait remplacer le terme par communistes avec ou sans guillemets , par socialistes avec ou sans guillemets , par trotskistes , par religieux , par capitalistes ( eux / elles , savent s ' entendre pour nous exploiter ) , par fascistes , par staliniens / staliniennes , par libérales / libéraux , par tout ce que vous voudrez , avec ou sans guillemets . Car la recherche de la dominance existe aussi entre organisations rivales , entre syndicats rivaux , etc ... etc ... même si je sympathise plus avec la CNT / AIT , tout en restant critique sur toute organisation dans le contexte de la société spectaculaire marchande techno - industrielle .

Et ainsi , il n ' est pas difficile de prouver que ce sont les idéologies et les religions qui nous séparent et nous divisent . La lutte des classes aussi , bien sûr , mais elle est inhérente aux idéologies et aux religions . C ' est une seule et même entité . De façon similaire , dans les groupes militants , fussent-ils libertaires , nous le savons tous et toutes , il y a des chefaillons et des chefaillonnes , des dominants et des dominantes , qui rendent le militantisme comme un sacerdoce ou une corvée . Un milieu militant où l ' on retrouve beaucoup de fortes personnalités ou des personnalités autoritaires . La personnalité autoritaire étant le contraire d ' une forte personnalité . Mais aucune personnalité autoritaire ne se considérera comme telle , et vous expliquera le contraire avec un discours logique de circonstance . Il y a quelques années , Philippe Coutant , l ' un des fondateurs du B17 et de la CNT/F de Nantes , avait écrit un excellent petit opuscule , sur la chefferie en milieu militant , suite à une commande de la CNT/F secteur éducation ...

" Il n ' y a pas de plus gros contraste que celui qui existe entre la part importante et exclusive que prend chacun à son propre moi et l ' indifférence avec laquelle tous les autres considèrent précisément ce moi , et lui celui des autres . Il y a même quelque chose de comique à voir les innombrables individus dont chacun , au moins d ' un point de vue pratique , se tient seul pour réel et regarde pour ainsi dire les autres comme des fantômes"

Arthur Schopenhauer ( 1788-1860 )

Et les gens qui se ressemblent de trop , sont souvent en rivalité d ' expression , et donc en conflit permanent . Et si vous ne prenez pas parti pour une organisation contre une autre organisation , l ' on dira que vous ne vous mouillez pas ... et bien , moi , je me méfie de toute organisation . Je ne me mouille pas , je me trempe ! tout le monde veut son blog , veut être peintre , poète , artiste , cinéaste , écrivain , etc ... etc ... veut qu ' on s ' intéresse à lui / à elle , mais ce lui / ce elle , ne s ' intéresse qu ' à lui-même / qu à elle - même , et pas aux autres . Chacun / chacune , avec son propre musée , attendant qu ' on le visite / qu ' on la visite . Personne ne s ' intéressant aux autres , ( à l ' exception des vedettes spectaculaires , agents secrets du système ) chacun / chacune est la seule entrée de son exposition personnelle . Et c ' est encore le plus souvent , pour exprimer le mépris que nous nous portons ! tout le monde ou presque crache sur tout le monde , un véritable western permanent , entre les diverses organisations politiques " amies " et ennemies ... entre les individus en général , qui ne se supportent plus du tout , entre les anars qui peuvent pas se blairer entre eux / elles , ( y ' a pas qu ' eux / elles ) j ' exagère , vous croyez ? y ' en a qui ne demanderaient qu ' à en découdre entre eux / elles ... bref !

Alors la révolution sociale , la révolution libertaire , avec qui et contre qui ? y ' aura peut-être des comptes à régler avant ... non ? prévenez vos copains boxeurs et experts en combats de rue ! moi je suis détesté par toutes les bureaucraties " libertaires " et autres , mais au moins , je sais pourquoi ! surtout les petites organisations qui aspirent à prendre la place des grandes ... nos vies sont médiocres ( la mienne , la tienne , toutes les autres ) , et nous aurons bon nous exécrer , cela ne changera rien à l ' organisation de cette société spectaculaire marchande techno-industrielle , au contraire . Nous devons nous remettre en question , sans croire que nous détenons la " vérité " , une fois pour toutes , sans rentrer dans la foire aux étiquettes , t ' es ceci , t ' es cela , t ' es mis dans une boîte dont l ' on ne veut plus que tu sortes . Nous sommes tous et toutes d ' une tribu , d ' une secte , rien que la famille , rien que les amis / amies , rien qu ' une organisation , rien qu ' un syndicat , rien qu ' un parti , rien qu ' une patrie , rien qu ' une religion , rien qu ' une idéologie , tout est secte , et nous avons tous et toutes notre dose de bêtise . Pas toi , pas moi , pas lui , pas vous , vous croyez ?

Nous nous méprisons les uns les autres / les unes les autres , tout le monde en convient . Y ' a qu ' a voir le monde dans lequel nous vivons . Méfions-nous aussi des " non sérieux " sérieux , tendance grimace / pinard , car y ' a pas plus sérieux qu ' eux , justement ! et l ' on peut faire sérieusement ce que l ' on fait sans se prendre au sérieux , et ne pas faire sérieusement ce que l ' on fait , et se prendre au sérieux . Et comme tout est politique , ce texte paraphysique l ' est aussi , comme tous les prisonniers et toutes les prisonnières , de toutes les prisons du monde , sont de ce fait , politiques . Tout comme le fait , que l ' on ne se suicide pas , l ' on est suicidé / suicidée /assassiné / assassinée par une société spectaculaire marchande techno-industrielle qui vous / nous empêche de vivre , ou suicidé / suicidée / assassiné / assassinée par une maladie ( tant physique que mentale ) qui vous bouffe complètement et qui est induite justement par l ' organisation gestapiste de la société spectaculaire marchande techno-industrielle . Je ne parle pas là des déséquilibrés mentaux comme Hitler ou Staline , et de tant d ' autres ... la politique c ' est une façon de " vivre " , imposée à une majorité pauvre par une minorité riche . Le dominant / la dominante , c ' est toujours l ' autre , jamais soi - même , n ' est - ce pas ?

" Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes , mais jamais aucune d ' entre elles ne pourra en poser un . "

Albert Einstein ( 1879-1955 )

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The search for dominance between rival political organizations, be they "libertarian", and between individuals in general...

"You are really at 0 etc ... hot and naughty: here miss profitability: you want to talk to: miss platonic: type 1, miss super-perfect, type 2, miss homeland, type 3, miss uni-vers, type 4 , miss skeleton, type 5. Damn there are no miss poems and I have no more unit on my laptop. "

André Zurowski (poet from Auvergne, born in 1960)

Political affinities are not enough for understanding between people. People can be friends in politics, and enemies / enemies emotionally. And this is how the friends / girlfriends of my friends / girlfriends are not always my friends / girlfriends. It would be too easy. And we sometimes get along better with enemies / enemies than with friends, at least in politics. Because with the enemies / enemies, there is no rivalry between me and the most anarchist, I am the most communist, I am the most fascist, etc ... etc ...

the infantile disease of anarchism, sectarianism? yes, but this roundabout Leninist formula is valid for all political sects, one has the impression that each group / sect will have to eliminate all the others, before being able to make the revolution, in fact its revolution, which one? hers ...

The revolution ? but which ? with whom ? against who ? not being able to make a social revolution with his group / a small group, he will have to deal well with the other groups? not obvious, when we know that each group spits on other rival groups, and could even come to blows (in the absence of weapons), if the opportunity arises ...

rival militant groups of any ideological persuasion, cordially hating each other. Myself, I am hated by certain doctrinaire libertarians, (for whom I am a "pro-situ"). I have read a lot of books attributed to Situationist authors, (I will be 60 years old in January 2011) but I consider that I do above all "myself", Faubertism, and that takes all my time. And anyway, being "pro-situ" is no worse than pro "Nosotros Incontrolados", pro-something else, pro-anar, pro-coco, pro-capitalo, pro-facho, etc ...

"I am starting to believe that the people have nothing to do with the laws except to obey them."

Edgar Allan Poe (1809-1849)

But, you have to use certain words, words for five euros, two euros, three euros, words "populo", words alcohol, that makes more "people" ... some / some have a funny concept and a funny of vision of the people ... (the workerist ideologues) and me, when I was born, my father was a welder, and my mother shorthand - typist, I am therefore of working-class origin, but I do not do so for all that. reference. That we know, that's all! So you put five anarchists together, and that's five dead / dead. No, just kidding ... we could replace the term by communists with or without quotes, by socialists with or without quotes, by Trotskyists, by religious, by capitalists (they know how to get along to exploit us), by fascists, by Stalinists / Stalinists, by liberals / liberals, by whatever you like, with or without quotes. Because the search for dominance also exists between rival organizations, between rival unions, etc ... etc ... even if I sympathize more with the CNT / AIT, while remaining critical of any organization in the context of the spectacular merchant society techno - industrial.

And so, it is not difficult to prove that it is ideologies and religions that keep us apart and divide us. The class struggle too, of course, but it is inherent in ideologies and religions. It is one and the same entity. Similarly, in militant groups, even if they are libertarians, we all know it, there are bosses and bosses, dominants and dominants, who make activism like a priesthood or a chore. A militant environment where we find many strong personalities or authoritarian personalities. The authoritarian personality being the opposite of a strong personality. But no authoritarian personality will consider himself as such, and will explain the opposite to you with a logical discourse of circumstance. A few years ago, Philippe Coutant, one of the founders of the B17 and the CNT / F in Nantes, wrote an excellent little booklet on the leadership in a militant environment, following an order from the CNT / F education sector

"There is no greater contrast than that which exists between the important and exclusive part which each one takes in his own ego and the indifference with which all the others regard precisely this ego, and him that of the others. even has something funny in seeing the innumerable individuals, each of whom, at least from a practical point of view, holds himself alone as real and regards the others, so to speak, as ghosts "

Arthur Schopenhauer (1788-1860)

And people who look too similar are often in a rivalry of expression, and therefore in permanent conflict. And if you do not side with one organization against another organization, it will be said that you do not get wet ... well, I am wary of any organization. I don't get wet, I get soaked! everyone wants their blog, wants to be a painter, poet, artist, filmmaker, writer, etc ... etc ... wants us to be interested in him / her, but this him / this she is not only interested in himself / herself, and not in others. Everyone, with their own museum, waiting to be visited. No one is interested in the others, (with the exception of the spectacular stars, secret agents of the system) each is the only entry of his / her personal exhibition. And it is still most often, to express the contempt that we have for ourselves! everyone or almost spits on everyone, a real permanent western, between the various political organizations "friends" and enemies ... between individuals in general, who can no longer support each other at all, between the anars who can not be blair with each other, (it's not just them / them) I'm exaggerating, you think? there are those who would only ask to do battle with each other ... in short!

So the social revolution, the libertarian revolution, with whom and against whom? there may be scores to settle before ... no? warn your boxer buddies and street fighting experts! I am hated by all "libertarian" bureaucracies and the like, but at least I know why! especially the small organizations which aspire to take the place of the big ones ... our lives are mediocre (mine, yours, all the others), and we will have good to hate ourselves, it will not change anything in the organization of this spectacular company techno-industrial market, on the contrary. We have to question ourselves, without believing that we have the "truth", once and for all, without going into the label fair, you are this, you are that, you are put in a box whose we don't want you to go out anymore. We are all one tribe, one sect, only family, only friends, only organization, only union, only party, only homeland , nothing but a religion, nothing but an ideology, everything is sect, and we all have our dose of stupidity. Not you, not me, not him, not you, you think?

We despise each other / each other, everyone agrees. There is only to see the world in which we live. We should also beware of serious "non-serious" tendencies to grimace / booze, because there is no more serious than them, precisely! and you can seriously do what you do without taking yourself seriously, and not do what you do seriously, and take yourself seriously. And since everything is political, this paraphysical text is also political, like all prisoners and all prisoners, in all prisons in the world, are therefore political. Just like the fact, that we do not commit suicide, we are committed suicide / suicide / assassinated / assassinated by a spectacular techno-industrial merchant society that you / us prevent from living, or committed suicide / suicide / assassinated / assassinated by an illness (both physical and mental) which completely eats you up and which is precisely induced by the Gestapo organization of the spectacular techno-industrial merchant society. I'm not talking about the mentally unbalanced like Hitler or Stalin, and so many others ... politics is a way of "living", imposed on a poor majority by a rich minority. The dominant is always the other, never yourself, is it not?

"Machines one day will be able to solve all problems, but none of them will ever be able to."

Albert Einstein (1879-1955)

Patrice Faubert (2011) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)