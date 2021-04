Dissonance cognitive circlusive

Quelques dates oubliées

Car au tout galvaudé

1830

L'Algérie fut colonisée

Par feu Charles X, il fallait commencer

1841

Premier tube de peinture

Qui annonçait tout un futur

1631

Feu ( 1586 - 1653 ) Théophraste Renaudot

Charte d'un journalisme moins idiot

Pas comme le journalisme de caniveau

Qui sévit partout, fort et haut

Dans un monde nazifié

Dans un monde fascisé

Dans un monde de la falsification

Dans un monde de désinformation

Tout pays

Avec sa dictature gouvernementale

Avec sa dictature des lobbys et donc du capital

Les religions

Les idéologies

Toutes y ont des salles

Du nationalisme

Du patriotisme

Du guerroyisme

Inde, 1,3 milliard de gens

Chine, 1,4 milliard de gens

Sous un talon de fer

Sous un talon réactionnaire !

Avec un jeu de cartes aux tricheries assumées

L'Occident sait y jouer

Et d'autres pays à ne pas oublier

De la fausse alliance

De la vraie mésalliance

Toute une fausse repentance

Inde contre Chine

Russie Contre Iran

Turquie contre Arménie

Et au tout variant, selon les intérêts du temps

Tant de pays nationalistes

Tant de pays militaristes

Tant de pays corporatistes

Enchantant tant de fascistes

Se disant démocrates, aucun courage de liste

Turquie, Chine, Russie

Iran, Brésil, Syrie

Pays arabes aussi

Et il y en a tant et tant

Pologne, Algérie, Hongrie

Sans compter

Toutes les fausses démocraties

Qui font de tout fascisme, le lit

Et qui au niveau de l'écologie

Vont faire naître un produit

La fonte des sols en Sibérie

Quand toute vie est dépossédée

Chacune prisonnière, chacun prisonnier

De toute une externalité

En dissonance cognitive de toute réalité !

De la circlusion vaginale

Là, c'est un ravissement plus banal

Pas comme la circlusion étouffante du capital

Mettant chaque être humain à mal

Qui dès notre naissance

Qui, donc, dès notre évidence

Nous nationalise

Qui nous désocialise

Nous salissant

Nous emboucanant

De la merde, dans nos têtes, mettant

Notre encéphale au tout codant

Et ainsi tout, sans cesse, se perpétuant

Avec le savoir-faire du renouvelant

Toute bienveillance disparaissant

Comme les 3789 espèces de serpents

En voie de disparition dans le monde

Quand la famille plus encore que l'école

Qui engramme en chaque tête

Du nationalisme, du patriotisme

Qui engramme dans chaque tête

Du racisme, du séparatisme

De la haine, du mépris, du rejet

Voilà bien une commune obole

Alors que tout est sentient

Avec tout son contraire qui s'y entend

Et pendant ce temps

Environ 2600 satellites tournent autour de la planète Terre

Avec environ 34000 débris spatiaux qui y errent

Et pendant ce temps

ZAD du triangle de Gonesse

Contre le dément projet de métro du grand Paris

Cela aurait fait saliver l'occupant nazi

Gonesse, une des villes les plus pauvres de France

Terres agricoles parmi les plus riches d'Europe

Négation de l'évidence, avec une expulsion honteuse et interlope

Les éléments de langage

Le langage des éléments

Avec des lobbys jamais défaillants

Du holding, du lobbying

Tout un looping

Bientôt, déjà

La viande de culture artificielle

Et pour les animaux non-humains

Hélas, de la viande sur pattes, cruel destin

Avec une vie pas nécessairement plus belle !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Some forgotten dates

Because all overused

1830

Algeria was colonized

By the late Charles X, we had to start

1841

First paint tube

Which heralded a whole future

1631

Fire (1586 - 1653) Théophraste Renaudot

Charter of less stupid journalism

Not like gutter journalism

That rages everywhere, strong and high

In a Nazified World

In a fascized world

In a world of forgery

In a world of disinformation

Any country

With his government dictatorship

With its dictatorship of lobbies and therefore of capital

Religions

Ideologies

All have rooms there

Nationalism

Patriotism

Of warfare

India, 1.3 billion people

China, 1.4 billion people

Under an iron heel

Under a reactionary heel!

With a deck of cards with assumed cheating

The West knows how to play it

And other countries not to forget

Of the false alliance

Of the real misalliance

All a false repentance

India vs. China

Russia Vs Iran

Turkey vs. Armenia

And at all varying, according to the interests of the time

So many nationalist countries

So many militarist countries

So many corporatist countries

Enchanting so many fascists

Calling themselves democrats, no list courage

Turkey, China, Russia

Iran, Brazil, Syria

Arab countries too

And there are so many

Poland, Algeria, Hungary

Without counting

All the fake democracies

Who make all fascism, the bed

And who in terms of ecology

Will give birth to a product

Melting soil in Siberia

When all life is dispossessed

Each prisoner, each prisoner

Of a whole externality

In cognitive dissonance from all reality!

Vaginal circlusion

There, it is a more banal rapture

Not like the suffocating circlusion of capital

Putting every human being to harm

Who from our birth

Who, therefore, from our evidence

Nationalizes us

Which desocialises us

Messing us up

Confusing us

Shit, in our heads, putting

Our encephalon at all encoding

And so everything, endlessly, perpetuating itself

With the know-how of the renewer

All benevolence disappearing

Like the 3,789 species of snakes

Endangered in the world

When family more than school

Which engrams in every head

Nationalism, patriotism

That engrams in every head

Racism, separatism

Of hatred, contempt, rejection

This is a common obolus

While all is sentient

With all its opposite that gets along

And meanwhile

About 2,600 satellites orbit the planet Earth

With around 34,000 space junk roaming it

And meanwhile

ZAD of the Gonesse triangle

Against the insane grand Paris metro project

It would have made the Nazi occupiers salivate

Gonesse, one of the poorest towns in France

Some of the richest agricultural land in Europe

Denial of the obvious, with a shameful and shady expulsion

Language elements

The language of the elements

With lobbies that never fail

Holding, lobbying

A whole looping

Soon, already

Artificial cultured meat

And for non-human animals

Alas, meat on legs, cruel fate

With a life that is not necessarily more beautiful!

