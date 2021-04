Hommage paraphysique à feu Henri Laborit

Il fut invité dans le milieu

Des années mille neuf cent quatre vingt

Sur une radio associative, " Radio Libertaire "

A parler de cinq de ses livres de grande diffusion

Il, c’est le biologiste des comportements feu ( 1914-1995 ) Henri Laborit

( " La nouvelle grille, Copernic n’y a pas changé grand-chose,

qu’il aurait voulu intituler, De mes couilles au cosmos, Eloge de la fuite, L’homme et la

ville, La colombe assassinée " )

Ces entretiens devinrent des cassettes audio au nombre de cinq

Ces cassettes sont en ma possession depuis plusieurs décennies .

Mais, elles sont en ligne sur l’artilect / ordinateur

Grâce à l’obligeance

De François Sébastianoff

Et à sa non-violence

Et ce n’est pas en voix off

Tapez Henri Laborit dailymotion

Et en cherchant vous trouverez

Cette strychnine contre les préjugés

Ce cyanure contre l’autorité

Je ne fais que squatter l’artilect / ordinateur

De ma copine, je ne connais rien

Ni en robotique, ni en informatique

Je suis un pauvre, je suis un passager clandestin

Je ne connais rien, je suis un fantôme malin

C’est la connaissance des mécanismes

Qui nous meuvent, qui seule, pourra transformer

La société et donc les gens qui y habitent

Allez donc écouter les cassettes de feu Henri Laborit

Sur dailymotion, sur votre artilect / ordinateur

Et, vous ne serez plus jamais les mêmes

Mais l’on vous reconnaîtra tout de même !

Rajout de 2014 :

J’avais été moi-même invité

Il y a de cela plusieurs années

Sur " AlterNantes FM " pour, sur Henri Laborit, pérorer

Invitation de Philippe Coutant

Fondateur de la CNT/F nantaise avec aussi

Guy Cariou, que parfois, désolé, j’oublie

Qui a son émission " Radio Erika "

Je fais la mise au point, voilà !

Donc, il faut taper sur l’ordinateur

Sébastianoff Henri Laborit vidéos, pour la bonne heure

Le vrai est un moment du faux

Encore une fois, c’est rigolo

Forcément, c’est son lot

J’ai maintenant mon propre ordinateur

C’est ma petite retraite de chômeur !

Rajout de 2021 :

Tout sur Henri Laborit sur ( Eloge de la suite )

Musée numérique Henri Laborit de Bruno Dubuc

Ce savant Québécois qui connaît tous ses trucs !

Patrice Faubert ( 2011 et 2014 /2021 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

He was invited into the middle

From the nineteen eighty years

On an associative radio station, "Radio Libertaire"

Talking about five of his popular books

He is the fire behavior biologist (1914-1995) Henri Laborit

("The new grid, Copernicus hasn't changed much,

which he would have liked to call, From my balls to the cosmos, Praise of the flight, The man and the

city, The murdered dove ")

These interviews became audio cassettes five in number.

These tapes have been in my possession for several decades.

But, they are online on the artilect / computer

Thanks to the kindness

By François Sébastianoff

And his non-violence

And it's not in voiceover

Type Henri Laborit dailymotion

And by seeking you will find

This strychnine against prejudice

This cyanide against authority

I'm just squatting the artilect / computer

About my girlfriend, I don't know anything

Neither in robotics nor in computer science

I'm a poor man, I'm a stowaway

I don't know nothing, I'm a clever ghost

It is the knowledge of the mechanisms

Who move us, who alone can transform

Society and therefore the people who live there

Go listen to the tapes of the late Henri Laborit

On dailymotion, on your artilect / computer

And, you will never be the same again

But we will recognize you all the same!

Addition of 2014:

I had been invited myself

Several years ago

On "AlterNantes FM" for, on Henri Laborit, to speak

Invitation from Philippe Coutant

Founder of the Nantes CNT / F with also

Guy Cariou, that sometimes, sorry, I forget

Who has his show "Radio Erika"

I am focusing, that's it!

So you have to type on the computer

Sébastianoff Henri Laborit videos, for the good hour

The true is a moment of the false

Once again, it's funny

Obviously, that's his lot

I now have my own computer

This is my little unemployed pension!

Addition of 2021:

Everything about Henri Laborit on (Eloge de la suite)

Henri Laborit digital museum by Bruno Dubuc

This learned Quebecer who knows all his tricks!

Patrice Faubert (2011 and 2014/2021) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr /)