Paraphysique du ministère de la solitude

Un ministère de la solitude

Au Japon, solitude dans la multitude

Dans d'autres pays, on l'élude

Mais

L'isolement, c'est surtout, et aussi

Dans des idées marginales

Hors des idées du capital

Mais ( bis )

La solitude, c'est surtout, et aussi

Dans des idées marginales

Hors des idées du capital

Avec des colères

En homicide

Avec des colères

En suicide

Vivre tout seul

Certes, le monde entier est seul

Toute une absurdité qui meule

De quoi en vouloir au capitalocide

Et l'on ne se suicide pas, en vérité

C'est la société qui nous suicide, sinistre réalité

En nous isolant

En nous solitudisant

En nous autosuffisant

Donc, en nous technologisant

De la frustration, de la dépression

Du cosmisme et du bruitisme

Suspension de l'incrédulité !

Adultes, jeunes, vieux, vieilles, enfants

Méprisés, maltraités, ignorés, violés

Au tout reproduisant

Des déterminismes rebaptisés déterminants

Toute maltraitance sachant

Se reproduire, hélas, trop souvent

Guerres, des agressions, des dictatures

De la malfaisance, toute une confiture

France

3,5 millions de personnes

Qui furent abusées sexuellement

Avec huit fois sur dix, terrifiant

La famille, et l'agresseur, le défendant

Honte, culpabilité, silence

Du TOC, suicide, pour la victime de l'assaillant

Tout ceci en très lacunaire

Tant l'on érode la personne victimaire

Pas seulement en agriculture

Que l'on pratique la monoculture

Mécanisation de la pratique

Pratique de la mécanisation

Peu de biodiversité

Peu de multiculturalité

De la forêt massacrée

Résineux au lieu de feuillus

Du cerveau conditionné

Conditionné pour croire en sa liberté !

Tout un monde

De militarisation

Toute une militarisation

Du monde

De la Terre à l'espace

De l'espace à la Terre

Satellites et drones

Toute une vision qui trône

Vision économique

De la forêt

Vision économique

De l'école

Vision économique

Des médias

Vision économique

De la politique

Vision économique

Des rapports humains et des rapports sociaux

Vision économique

Confinement, déconfinement, reconfinement

Confinement sans confinement

Vision économique

De l'amour, de l'amitié

Vision économique

Du sexe et de la vie confisquée

De quoi se suicider

De quoi tout faire sauter

Alors que :

" Women Wage Peace "

Si toutes les femmes du monde

Donc

Refusaient de faire des enfants

Si

Cela est, pour plus tard, comme un aimant

Pour finalement les envoyer à la guerre

Les faire zigouiller pour des lobbys et des chimères

Voilà bien tout patriotisme

Voilà bien tout nationalisme

Voilà bien tout irrationalisme

Comme pour la conquête spatiale

Forcément, quand sur Terre, l'on vit si mal

Avec un coût peu spectacularisé, fatal

Cinquante euros par américain

Quarante euros par français

Toute une inutilité

Toute une débilité

Toute une monstruosité

En conséquence de toute une inhumanité

C'est sur la Terre que l'on vit

Et puis, pour rêver, la physique théorique, suffit

Par ailleurs, c'est ainsi

Avec toute une hypoxémie sociale

Services publics détruits par le capital

Et il en est où l'hôpital ?

Avec ainsi, la sidération

De tant de gens et par millions !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

A ministry of loneliness

In Japan, loneliness in the multitude

In other countries, we elude it

But

Isolation is above all, and also

In marginal ideas

Outside the ideas of capital

But (bis)

Loneliness is above all, and also

In marginal ideas

Outside the ideas of capital

With anger

In homicide

With anger

In suicide

Live alone

Certainly the whole world is alone

A whole nonsense that grinds

What to blame for capitalocide

And we don't kill ourselves, in truth

It's society that commits suicide, grim reality

By isolating us

By loneliness

By making ourselves self-sufficient

So by technologizing us

Frustration, depression

Cosmism and noise

Suspension of disbelief!

Adults, young, old, old, children

Despised, mistreated, ignored, raped

At all reproducing

Determinisms renamed determinants

Any abuse knowing

Recur, alas, too often

Wars, aggressions, dictatorships

Evil, all a jam

France

3.5 million people

Who were sexually abused

With eight out of ten times, terrifying

The family, and the aggressor, defending him

Shame, guilt, silence

OCD, suicide, for the victim of the assailant

All this in very incomplete

As long as we erode the victim

Not just in agriculture

That we practice monoculture

Mechanization of practice

Practice of mechanization

Little biodiversity

Little multiculturality

From the slaughtered forest

Softwood instead of hardwood

From the conditioned brain

Conditioned to believe in his freedom!

A whole world

Militarization

A whole militarization

Of the world

From Earth to space

From space to Earth

Satellites and drones

A whole vision that thrones

Economic vision

Of the forest

Economic vision

From school

Economic vision

Medias

Economic vision

Politics

Economic vision

Human relationships and social relationships

Economic vision

Containment, deconfinement, reconfinement

Containment without containment

Economic vision

Of love, of friendship

Economic vision

Of sex and confiscated life

What to commit suicide

Enough to blow everything up

While :

"Women Wage Peace"

If all the women in the world

Therefore

Refused to have children

Yes

This is, for later, like a magnet

To finally send them to war

Make them squirm for lobbies and chimeras

This is all patriotism

This is all nationalism

This is all irrationalism

As for the conquest of space

Obviously, when on Earth, we live so badly

With an unspectacularized cost, fatal

Fifty euros per American

Forty euros per French

A whole uselessness

A whole debility

A whole monstrosity

As a consequence of all inhumanity

It is on Earth that we live

And then, to dream, theoretical physics is enough

By the way, this is how

With all the social hypoxemia

Public services destroyed by capital

And where is the hospital?

With so, the astonishment

From so many people and by the millions!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)