Hémianopsie paraphysique

Ainsi donc

C'est le capitalisme

Qui est bordélique

Ainsi donc

C'est l'impérialisme

Qui est maléfique

Ainsi donc

C'est l'étatisme

Qui est catatonique

Ainsi donc

C'est l'anarchisme

Qui est l'ordre suprême

C'est la volupté que j'aime

C'est l'avenir qui sème

Ainsi donc

Ce sont les capitalismes

D'extrême gauche

De gauche

De droite

D'extrême droite

Qui sont faméliques

Qui sont bordéliques

Qui sont colériques

Qui sont coliques

Qui sont chiatiques

Aussi sommes-nous dans le vrai

Ceux et celles qui ne votent jamais

Pour des menteurs, menteuses

Pour des voleurs, voleuses

Pour des mafieux, mafieuses

Pour des banquiers, pour des assassins

Pour des truands, pour des gangsters

En bref, pour des politiciens

En bref, pour des politiciennes

Ainsi donc

C'est le capitalisme

Qui est bordélique

Ainsi donc

C'est l'anarchisme

Qui n'est pas anarchique

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Thus

It's capitalism

Who is messy

Thus

It's imperialism

Who is evil

Thus

It is statism

Who is catatonic

Thus

It's anarchism

Who is the supreme order

It is the pleasure that I love

It is the future that sows

Thus

These are the capitalisms

Far left

From the left

Of right

Far right

Who are starving

Who are messy

Who are angry

Who are colic

Who are chiatica

So we are right

Those who never vote

For liars, liars

For thieves, thieves

For mafia, mafia

For bankers, for assassins

For thugs, for thugs

In short, for politicians

In short, for politicians

Thus

It's capitalism

Who is messy

Thus

It's anarchism

Who is not anarchic

Patrice Faubert (2011) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)