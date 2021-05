Proprioception réelle ou irréelle

Une médecine

Que l'argent rend agnosique

Puisque tout est objectalisé

Avec toute possible empathie, effacée car effarée

Une médecine de respect infini

Devrait être astronome de l'esprit

De chaque être humain

Vision globale et cinématique

Du neural et de son destin

Lorsque aucun détail n'est vain

Et il y eut en neurologie

Humaniste, observateur d'empathie

Ce plus que médecin

Feu ( 1933 -2015 ) Oliver Wolf Sacks

Fragile, solide, de la porcelaine de saxe

De l'expérience de la conscience

De la conscience de l'expérience

Chimie de la psychologie

Psychologie de la chimie

Habitus biologique

Habitus sociologique

De toute réalité

De toute perception

Avec les adventices

Herbes folles du cerveau, éditrices

Donc, perception de la réalité

Donc, la réalité de la perception

Telles sont les questions !

Ainsi

Des musulmans en Allemagne

Perception des gens

21 pour cent

Réalité

5 pour cent

Ainsi

Des musulmans en Belgique

Perception des gens

23 pour cent

Réalité

7 pour cent

Ainsi

Des musulmans en France

Perception des gens

31 pour cent

Réalité

7,5 pour cent

Et tout est comme cela

La perception nous trompant, voilà

Toute une proprioception

De la proprioception physiologique

De la proprioception sociologique

Et qui sait ?

Et qui le sait ?

Jusqu'au ressenti historique

Jusqu'au ressenti politique

Ce qui est dit, ou su, en réalité

Ce qui n'est pas dit ou pas su, en irréalité

Réalité de l'irréalité

Irréalité de la réalité !

De l'Histoire en rétention

De l'Histoire en prison

Comme avec Rosa Parks

Car neuf mois après Claudette Colvin

Qui, le 2 mars 1955, à 15 ans, dans un autobus

Refusa, à une femme blanche, de laisser son siège

Et c'est Parks qui en eut le bonus

L'une fut fêtée

L'autre fut oubliée

Bien souvent, en tous les domaines

La justice a bien mauvaise haleine

Et l'on peut circonscrire, partout, le même phénomène

Ainsi, du boxeur danseur, fêtard

Panama Al Brown ( 1902 - 1951 ) puncheur rare

Dandy des poids coqs et des poids mouches

Champion du monde qui ne fit pas souche

Qui ne put pas, au bon moment, botter en touche

Car les poings sont comme des larmes

Face, et en rapport, à toute arme

Ainsi, de la bataille des Thermopyles

Mais, là, à face ou pile

480 avant notre ère

Comme la bataille de Camerone, l'on ne peut s'en défaire

Donc, environ 300 spartiates hoplites

En première ligne, du sacrifice d'une élite

Certes, soutien arrière, milliers de grecs unis

Certes, l'on avait consulté, avant, la pythie

Mais en face, Xerxès 1er, 100.000 soldats

Et qui ne firent aucune grâce, c'est bien cela !

Avec un passage étroit, pour bloquer le surnombre

Pour finalement, après des trahisons, périr sous le nombre

Mais, pendant trois jours, en résistant, et à un contre trois cents

Les spartiates tinrent le goulet d'étranglement

Mais la guerre n'est jamais la démocratie

Sinon une démocratie de la guerre

Et quand elle naquit

Trop souvent, on l'oublie

Athènes

Sauf pour les femmes

Sauf pour les esclaves

Sauf pour les étrangers

Finalement, un peu, encore, comme aujourd'hui

Il ne peut y avoir

Il ne pourrait y avoir

Mais personne ne peut le croire

Mais personne ne veut le croire

Que l'anarchie comme vraie démocratie !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

A medicine

That money makes agnosis

Since everything is objectified

With all possible empathy, erased because scared

A medicine of infinite respect

Should be a spiritual astronomer

Of every human being

Global and kinematic vision

Neural and its destiny

When no detail is in vain

And there was in neurology

Humanist, empathy observer

This more than a doctor

Fire (1933 -2015) Oliver Wolf Sacks

Fragile, sturdy, Saxon porcelain

From the experience of consciousness

Awareness of experience

Chemistry of psychology

Chemistry psychology

Biological habit

Sociological habit

Of all reality

From all perception

With weeds

Crazy Brain Herbs, Editors

So perception of reality

So the reality of perception

These are the questions!

So

Muslims in Germany

People's perception

21 percent

Reality

5 percent

So

Muslims in Belgium

People's perception

23 percent

Reality

7 percent

So

Muslims in France

People's perception

31 percent

Reality

7.5 percent

And everything is like that

Perception deceiving us, that's it

A whole proprioception

Physiological proprioception

Of sociological proprioception

And who knows?

And who knows?

Until the historical feeling

Until the political feeling

What is said, or known, in reality

What is not said or not known, in unreality

Reality of unreality

Unreality of reality!

History in detention

History in prison

As with Rosa Parks

Because nine months after Claudette Colvin

Who, on March 2, 1955, at age 15, in a bus

Refused a white woman to leave her seat

And it was Parks who had the bonus

One was celebrated

The other was forgotten

Very often, in all areas

Justice has bad breath

And we can circumscribe, everywhere, the same phenomenon

So, boxer dancer, party animal

Panama Al Brown (1902 - 1951) rare puncher

Dandy of bantamweight and flyweight

World champion who did not strain

Who could not, at the right time, kick in touch

'Cause fists are like tears

Face, and in relation, to any weapon

Thus, from the battle of Thermopylae

But, there, head or tail

480 BCE

Like the battle of Camerone, we cannot get rid of it

So about 300 hoplite spartans

On the front line, the sacrifice of an elite

Certainly, rear support, thousands of Greeks united

Of course, we had previously consulted the Pythia

But opposite, Xerxes 1st, 100,000 soldiers

And who gave no grace, that's it!

With a narrow passage, to block the excess

To finally, after betrayals, perish under the number

But, for three days, by resisting, and one against three hundred

The Spartans held the bottleneck

But war is never democracy

If not a democracy of war

And when she was born

Too often we forget it

Athens

Except for women

Except for the slaves

Except for foreigners

Finally, a little, again, like today

There cannot be

There could be

But no one can believe it

But nobody wants to believe it

What anarchy as true democracy!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)