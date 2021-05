L'organisation de la dépendance

l faut être forte ou fort

Ne jamais se plaindre

Sinon, en solitude, l'on se fait teindre

La dépendance affective et son effet

Moi

Qui, de mes proches, suis si dépendant

Pas matériellement mais affectivement

Beaucoup plus que psychologiquement

Mais

Il faut être habile

Montrer que l'on n'est pas fragile

Sinon

L'on vous troque

L'on vous croque

L'on vous moque

Toute rupture affective

Forcément plus addictive

Quand l'on est vieille ou vieux

Que quand l'on est plus jeune

Car

Avec l'écoulement du temps

De la nostalgie, qui aux tripes, nous prend

De nos diverses mémoires, l'on dépend

Quand il n'y a plus le temps

Trop tard, avec les esprits fatigués

Trop tard, avec les corps épuisés

Quand il n'y a plus le temps

Mais

Qui n'est pas affectivement addicté

Ou ne l'a jamais été

Compagnes, compagnons, proches, enfants, parents

N'est-ce pas !?

Qu'on le veuille ou pas

Pour tous et toutes

C'est bien caché dans sa soute

Seul vrai testament, compagnon de route

Il faut être forte ou fort

Ne jamais se plaindre

Sinon, en solitude, l'on se fait teindre

Toute dépendance affective et son effet

Mais tout est de la dépendance

Dépendance matérielle

Dépendance sexuelle

Dépendance professionnelle

Dépendance affective

Dépendance technologique

Dépendance psychologique

C'est étudié pour

Et cela ne fait jamais de four

Comme pour les élections

Plus que des droites

Pas étonnant, si il y eut une agression

Contre un anarchiste, en ce temps de réaction

Début mai à la librairie Publico

Ce à Paris, coup de poignard de la pensée étroite

Mais avec aussi, toute une récupération

De toute une fausse condamnation

Faux amis en tous genres, et autres organisations !

Pas comme à Montreuil et la boulangerie

Autogestionnaire

Partage équitable des revenus et salaires

Se piquant d'anarchie

" La conquête du pain "

Partout sur le système Terre, cela serait plus malin

Mais

Finalement, le fascisme populiste

Fait ainsi pression

Sur tout droitisme

Petit à petit, leur programme mis en application

Dans cette société de mutuelle détestation

Haine de l'autre en généralisation

Forcément, car

De la fragmentation

De la division

De la séparation

La pensée séparée

Est séparée de la pensée

Le monde entier

Pourrait sans problème, s'autogérer

Pour enfin, se parler, s'écouter, se regarder, paresser et penser !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

you have to be strong or strong

Never complain

Otherwise, in solitude, we get dyed

Affective dependence and its effect

Me

Who, of my relatives, am so dependent

Not materially but emotionally

Much more than psychologically

But

You have to be skillful

Show that we are not fragile

If not

We swap you

We bite you

We laugh at you

Any emotional breakdown

Obviously more addictive

When you're old or old

Than when you're younger

Because

With the passage of time

Nostalgia, which in the guts, takes us

From our various memories, we depend

When there is no more time

Too late, with tired minds

Too late, with exhausted bodies

When there is no more time

But

Who is not emotionally addicted

Or never has been

Companions, companions, relatives, children, parents

Is not it !?

Like it or not

For all

It's well hidden in its hold

Only true testament, traveling companion

You have to be strong or strong

Never complain

Otherwise, in solitude, we get dyed

Any emotional dependence and its effect

But it's all about addiction

Material dependency

Sex addiction

Professional dependency

Affective dependance

Technological dependence

Psychological dependence

It is studied for

And that never makes an oven

As for the elections

More than rights

No wonder if there was an assault

Against an anarchist, in this time of reaction

Beginning of May at the Publico bookstore

This in Paris, stab of narrow thought

But with also, quite a recovery

Of a whole false condemnation

False friends of all kinds, and other organizations!

Not like in Montreuil and the bakery

Self-manager

Fair sharing of income and wages

Pricking itself on anarchy

"The conquest of bread"

All over the Earth system, it would be smarter

But

Finally, populist fascism

So press

On all rightism

Little by little, their program implemented

In this society of mutual detestation

Hatred of the other in generalization

Of course, because

Fragmentation

From the division

Of separation

Separate thought

Is separated from thought

The whole world

Could without problem, self-manage

To finally talk to each other, listen to each other, look at each other, laze around and think!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)