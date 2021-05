Le culte idolâtre de la virilité

Le culte de la virilité

La virilité du culte

Avec toute sa vérité inculte

Prisons de France

96,3 pour cent d'hommes

Virilité des comportements

Virilité au tout violent

Et dès l'école cela s'apprend

Avec un coût socioéconomique évident

95,2 milliards d'euros par an

Cambriolages, fraudes, viols

Meurtres, agressions, escroqueries

Avec toute une diplomatie sécuritaire

Avec toute une diplomatie d'affaires

Coalescence des comportements du risque

Tout un apprentissage du cynique

" Là ou elle tombe, elle sème la mort "

Devise vraie des mousquetaires

De l'esprit de corps des mercenaires

La bombe de la virilité

La virilité de la bombe

Au service d'un Etat ou d'un royaume

La virilité et son éternel heaume

Des mousquetaires aux mercenaires

Services spéciaux des opérations militaires

De toutes époques, de la police politique

Troupes de choc, massacres, maintien ce l'ordre

Uniformes divers de la virilité, la dorveille du prétendu ordre

Comme des molécules aromatiques

Comme surtout des molécules soporifiques

La virilité de l'espace

La vérité de l'espace

Pour un kilogramme envoyé en orbite

20.000 dollars

Pour un kilogramme de blindage

20.000 dollars

Pour un kilogramme d'ordinateur

20.000 dollars

Pour un kilogramme d'humain

Encore et toujours des dollars

Et puis, air, eau, nourriture

Avec sur le système Terre toute sa déconfiture

Toute une virilité de la cruauté

Toute une virilité de la bêtise

Toute une virilité du gâchis

Toute société qui se base sur la virilité

Dans le meurtre, les exactions, les guerres

Dans la torture, dans la dictature, dans l'arbitraire

Dans les vols, dans les viols, dans les absurdités

Dans les injustices, dans le mépris, dans les inégalités

Et la pensée séparée pour se maintenir et se perpétuer

La virilité pas seulement des gros bras

Mais pour s'élever dans des hiérarchies, voilà

La virilité

De la compétition

La compétition

De la virilité

La virilité du sexisme

Le sexisme de la virilité

Car la femme, hélas, peut aussi la singer

La virilité de la hiérarchie

La hiérarchie de la virilité

La virilité

Pour faire la guerre

La guerre

Pour faire la virilité

La virilité

Pour semer la misère

La virilité

Des inégalités des salaires

Entre hommes et femmes

Entre hommes et hommes

Entre femmes et femmes

La virilité

Pour pouvoir exister

La virilité

De tous les meurtres

De tous les féminicides

De tous les assassinats

De tous les trépas

L'école de la virilité

Le lycée de la virilité

L'université de la virilité

La faculté de la virilité

L'administration de la virilité

Le sport de la virilité

Les gouvernements de la virilité

Toutes les maladies de la virilité

Pour un monde

Sans aucune virilité

Pour en finir

Avec toute virilité

Pour partager sans virilité

Pour s'aimer sans virilité

Pour se défaire de toute rivalité

Que naisse enfin un monde libéré

De toutes nos mentalités occupées

Des besoins artificiels de la publicité

De toute une engrammation de débilité virilité

Pour que naisse enfin une autre société !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The cult of virility

The virility of the cult

With all its uneducated truth

Prisons in France

96.3 percent male

Virility of behavior

Virility at all violent

And from school it can be learned

With obvious socio-economic costs

95.2 billion euros per year

Burglaries, frauds, rapes

Murders, assaults, scams

With all the security diplomacy

With all business diplomacy

Coalescence of risk behaviors

A whole apprenticeship of the cynic

"Where she falls, she sows death"

True Motto of the Musketeers

Of the esprit de corps of mercenaries

The bomb of virility

The manhood of the bomb

In the service of a state or a kingdom

Virility and his eternal helm

From musketeers to mercenaries

Special military operations services

From all times, from the political police

Shock troops, massacres, maintain order

Various uniforms of virility, the watch of the so-called order

Like aromatic molecules

As especially soporific molecules

The virility of space

The truth of space

For a kilogram sent into orbit

$ 20,000

For a kilogram of armor

$ 20,000

For a kilogram of computer

$ 20,000

For a kilogram of human

Again and again dollars

And then, air, water, food

With all its collapse on the Earth system

A whole virility of cruelty

A whole manhood of stupidity

A whole manhood of the mess

Any society that is based on virility

In the murder, the abuses, the wars

In torture, in dictatorship, in arbitrariness

In thefts, in the rapes, in the absurdities

In injustices, in contempt, in inequalities

And the separate thought to maintain and perpetuate

Manhood not just for big arms

But to rise in hierarchies, that's it

Manliness

From the competition

The competition

Virility

The virility of sexism

The sexism of virility

Because the woman, alas, can also ape her

The virility of the hierarchy

The hierarchy of virility

Manliness

To make war

The war

To make manhood

Manliness

To sow misery

Manliness

Inequalities in wages

Between men and women

Between men and men

Between women and women

Manliness

To be able to exist

Manliness

Of all the murders

Of all feminicides

Of all the assassinations

Of all the deaths

The school of virility

The school of virility

The University of Manhood

The faculty of virility

Administration of virility

The sport of virility

Governments of manhood

All diseases of virility

For a world

Without any virility

To finish

With all virility

To share without virility

To love each other without virility

To get rid of all rivalry

May a liberated world finally be born

Of all our busy mentalities

Artificial needs of advertising

Of a whole engrammation of debility virility

So that another society is finally born!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)