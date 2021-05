Les gens connus

Sont des dominants

Qui pillent sans vergogne

Tous les inconnus

Sur qui, ils et elles cognent

Les gens connus

Sont des pilleurs d'inconnus

Ils et elles volent

Leurs écrits, leurs idées

Et cela n'est pas du vol

Puisque la célébrité leur fait des amitiés

Parmi les gens du régent

Parmi tous les gens d'argent

Les gens connus

Sont les pilleurs des inconnus

Et c'est la célébrité

Qui fait loi

Et c'est la notoriété

Qui fait foi

Les gens connus

Sont des dominants

Qui pillent sans vergogne

Les dominés, ces inconnus

Sur qui, ils et elles cognent

Les gens connus

Nous volent nos idées, nos écrits

A nous les petites gens

A nous les sans entregent

Patrice Faubert ( 1998 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Famous people

Are dominant

Who shamelessly plunder

All strangers

Who do they knock on

Famous people

Are looters of strangers

They and they fly

Their writings, their ideas

And this is not theft

Since fame makes them friends

Among the people of the regent

Among all the silver people

Famous people

Are the looters of strangers

And that's fame

Who makes law

And it's notoriety

Who is authentic

Famous people

Are dominant

Who shamelessly plunder

The dominated, these strangers

Who do they knock on

Famous people

Steal our ideas, our writings

To us the little people

To us the people without interpersonal skills

Patrice Faubert (1998) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)