Société générale de sotie, capitalocène

Décapitaliser

Décapitalisation

Décapitalisez

Décapitalisons

Socialiser

Socialisez

Socialisation

Socialisons

Sociétalisons

Sociétalisation

Sociétaliser

Sociétalisez

Toute misère nourrit le fascisme

De l'indigence, de la frustration, de la violence

Toute l'éloquence du capitalisme

Quand tout est devenu pure démence

L'anthropocène

N'est, forcément, que l'expression

Du mortifère capitalocène

Tout nationalisme

Le met en scène

Dénationalisons

Dénationalisation

Dénationalisez

Dénationaliser

Comme une analyse muographique

D'une seule vraie image photographique

Comme de tous les migrants

Comme de toutes les migrantes

Et en Europe, une migration non arrivée

Est une migration noyée

Pour fuir la guerre, et cela pourrait aussi nous arriver !

Tout étant menacé

Tout pouvant, encore, être atomisé

Lundi 6 août 1945, Hiroshima

Toute une abomination, vite oubliée

6000 degrés Celsius

Et pour la température du soleil

Désolé, c'est du numérus clausus

70.000 morts et mortes au moment de l'explosion

Pour la raison humaine, ô suprême vexation

Ville rasée à 90 pour cent, et très vite, du sans pareil

Et toute ritualité faussement défensive

Ne peut-être une justice restaurative

Pour le capitalocène, aucune sortie

Dans une société générale de la sotie

Là où l'on naît

Là où l'on vit

Dans sa classe sociale

Divers déterminismes du capital

Pour une heure

Pour un mois

Pour des années

Pour toujours

Au mois ou à l'année

Toutes les cases, il faut cocher

En voyage ou en location

Locataire ou propriétaire, toute une vie de privation

Les bourgeoisies riches croient pouvoir s'en sortir

Cependant, de la catastrophe, elles aussi, ne pourront partir

Certes, l'attente est plus confortable

Dans la précarité, c'est encore plus abominable

Comme des résidus en bouteille

Vinification des additifs et des auxiliaires

Du pinard technologique

Du vrai poison, qu'il soit cher ou pas cher !

Jamais, un système ne fut aussi fort

Pour le tout énergivore

Dans ce monde au tout prostitué

La connerie, en tête, pour gouverner

Prétendants, prétendantes, pour s'y disputer

Nonobstant

Le plus vieux métier du monde

Ni la prostitution ni toute fronde

Mais, et oui, la neurochirurgie

Car l'entraide, est très ancienne, c'est ainsi

Sinon, l'espèce humaine, ne serait déjà plus, ici

Mais si la vie

Que nous nous faisons, c'est l'enfer

Alors, la mort, cette délivrance, serait le paradis

Plus aucune conscience, plus aucun conflit

Molécules disséminées dans l'Univers Plurivers

Et voici maintenant, le monde devenu forum des hackers

De la cybercriminalité étatisée

Chaque groupe de 5, avec une réputation validée

Récupération des données sur les serveurs

Analyse des données revendues à tout profiteur

Couverture du groupe secret

Pour tout Etat, des groupes privés, immunisant ses laquais

Et même des gens que l'on pourrait faire chanter

Mafia numérique, menaçant sur le net, de tout balancer

Sauf, et encore, si le deal est exécuté

Avec donc, et officiellement sans liminaire

De nouveaux agents exécutants, hackers

Découlant de toute une individualisation de pratiques sociales

Avec du lien social, comme une disparition

Toute une vie sociale en accélération

Une constante pression à la réussite

Donc, consolider le capital, qui vous y invite

S'adapter, se conformer, se formater

Par les autres, ne pas se faire rejeter

Dépression de la réussite

Réussite de la dépression

Car

Sous le capitalocène, que des échecs et aucune réussite !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr )

Decapitalize

Decapitalization

Decapitalize

Decapitalize

Socialize

Socialize

Socialization

Socialize

Socialize

Societalization

Socialize

Socialize

All misery feeds fascism

Indigence, frustration, violence

All the eloquence of capitalism

When it all turned out to be pure insanity

The anthropocene

Is, necessarily, only the expression

From the capitalocene mortifer

All nationalism

Puts it in scene

Denationalize

Denationalization

Denationalize

Denationalize

Like a muographic analysis

From a single real photographic image

Like all migrants

Like all migrants

And in Europe, a migration that has not arrived

Is a drowned migration

To escape the war, and it could happen to us too!

Everything being threatened

Everything that can still be atomized

Monday August 6, 1945, Hiroshima

A whole abomination, quickly forgotten

6000 degrees Celsius

And for the temperature of the sun

Sorry, it's numerus clausus

70,000 dead and dead at the time of the explosion

For human reason, oh supreme vexation

City shaved 90 percent, and very quickly, unparalleled

And all falsely defensive rituals

Maybe restorative justice

For the capitalocene, no exit

In a general society of sotie

Where we are born

Where we live

In his social class

Various determinisms of capital

For one hour

For a month

For years

Forever

Monthly or yearly

All the boxes must be checked

Traveling or renting

Tenant or owner, a whole life of deprivation

The rich bourgeoisies believe they can get by

However, the disaster, they too, will not be able to leave

Of course, the wait is more comfortable

In precariousness, it's even more abominable

Like bottled residue

Vinification of additives and auxiliaries

Technological wine

Real poison, whether expensive or cheap!

Never has a system been so strong

For all energy

In this world of all prostitutes

Bullshit, in mind, to govern

Suitors, suitors, to argue

Notwithstanding

The oldest profession in the world

Neither prostitution nor any slingshot

But, and yes, neurosurgery

Because mutual aid is very old, that's how it is

Otherwise, the human species would already no longer be here

But if life

What we do to each other is hell

So death, this deliverance, would be paradise

No more conscience, no more conflict

Molecules disseminated in the Universe Pluriverse

And now, the world has become a hacker forum

Stateized cybercrime

Each group of 5, with a validated reputation

Data recovery from servers

Analysis of data resold to any profiteer

Secret group coverage

For any state, private groups, immunizing its lackeys

And even people we could blackmail

Digital mafia, threatening on the net, to throw it all away

Unless, and again, if the deal is executed

With therefore, and officially without opening

New executing agents, hackers

Resulting from a whole individualization of social practices

With a social bond, like a disappearance

A whole social life in acceleration

Constant pressure for success

So consolidate the capital, which invites you

Adapt, conform, format

By others, do not be rejected

Depression of success

Success of depression

Because

Under the capitalocene, what failures and no success!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr)