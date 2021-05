Les empires du pire

Des jours d'extrême fatigue

Quand tout son psychisme intrigue

Et que des idées noires nous irriguent

Pas esbaudissant

Si maintenant

Il y a un ministère de la solitude

Au Japon, c'est comme une hébétude

Au Japon, c'est comme une habitude

Forcément

Subséquemment

Quand tout est organisé

Dans la productivité

Dans la compétitivité

Donc, dans la rivalité

Avec tant d'êtres humains isolés

Avec tant de personnes, d'elles-mêmes, expropriées

ADN humain

Aux trois milliards de lettres

Tous et toutes licenciés en lettres

Lettres modernes

Lettres classiques

L'art de préserver la santé en Grèce antique

Et aussi, par la suite, en Rome antique

Thermes et lieux d'aisance collectifs

Ablutions et tersorium

Pour s'essuyer le fessier en summum

Bactéries déjà envisagées, sans renier le festif

Mais tout ceci disparut au scolastique

Puis tout revint après le scolastique !

L'on ne parlait

Pas vraiment encore de pollution, il est vrai

Quand maintenant, avec notre industrie du vêtement

56 millions de tonnes par an

De la main-d'oeuvre en surexploitation

Des prix bas comme une inondation

De la mode jetable

Toute une industrie textile du misérable

Du désastre écologique non lavable

Avec tout un NEUROMARKETING

De la manipulation émotionnelle

De la stimulation émotionnelle

Des cerveaux, l'on fait les poubelles

Pour mieux faire acheter

Dopamine et zone de la récompense

Danse

De l'addiction fabriquée

Danse

De l'addiction contrôlée

Que l'on ne peut plus jeter

Dont l'on ne peut plus se passer

Pas

Comme le travail jetable

Pas

Comme le vêtement jetable

Au tout urbanisation

Au tout déforestation

Atomisation et extinction

Et voilà le temps des drones

Surveillance, livraison, ou autre, première marche du trône !

Drones coursiers du futur

Drones insectes du futur

Drones animaux du futur

Drones espions du futur

Drones objets du futur

Drones policiers ou drones militaires du futur

C'est déjà le cas, pour sûr

Finalement

Architectes, ingénieurs, techniciens

Et autres savants de toutes les horreurs

Tout un aérodynamisme revisité

Toute une aliénation améliorée

Mais aussi, pour nous faire rêver

Et dans la farine, nous faire rouler

Vents assistants

Propulsion solaire, des voiles de géants

Mais aussi dans le même temps

Comme finalement du même mouvement

Du fret maritime

Et c'est quatre vingt dix pour cent

De la marchandise qui transhume par cargos très grands

Le temps de déplacement

Le déplacement du temps

Mais tout nous consomme d'énergie

Mais tout tout assomme d'énergie

Ainsi, d'un Paris-Marseille en TGV

Comme un mois d'un four électrique

En moyenne utilisation et non fanatique

Et quand il n'y a plus que le pire

Il faut, forcément, se commettre avec le moins pire

Et, Inde, Chine, USA, Russie

Et tant d'autres pays aussi

Dans le pire, tant de nouveaux empires !

Days of extreme fatigue

When his whole psyche is intriguing

And that black thoughts irrigate us

Not dazzling

If now

There is a ministry of loneliness

In Japan, it's like a daze

In Japan, it's like a habit

Necessarily

Subsequently

When everything is organized

In productivity

In competitiveness

So in the rivalry

With so many isolated human beings

With so many people, of themselves, expropriated

Human DNA

To the three billion letters

All graduates in letters

Modern literature

Classic letters

The art of preserving health in ancient Greece

And also, subsequently, in ancient Rome

Collective thermal baths and toilets

Ablutions and tersorium

To wipe off your buttocks as a climax

Bacteria already considered, without denying the festive

But all this disappeared from the scholastic

Then everything came back after scholasticism!

We did not speak

Not really pollution yet, it's true

When now with our garment industry

56 million tonnes per year

Overexploited workforce

Low prices like a flood

Disposable fashion

A whole textile industry of the miserable

From the non-washable ecological disaster

With all a NEUROMARKETING

Emotional manipulation

Emotional stimulation

Brains, we do the trash

To better buy

Dopamine and the reward zone

Dance

Manufactured addiction

Dance

Controlled addiction

That we can no longer throw away

Which we can no longer do without

Not

Like disposable work

Not

Like disposable garment

At all urbanization

At all deforestation

Atomization and extinction

And here is the time of drones

Surveillance, delivery, or whatever, first step of the throne!

Courier drones of the future

Insect drones of the future

Animal drones of the future

Spy drones of the future

Drones objects of the future

Police drones or military drones of the future

It is already the case, for sure

Finally

Architects, engineers, technicians

And other scholars of all horrors

A whole revisited aerodynamics

A whole improved alienation

But also, to make us dream

And in the flour we roll

Assistive winds

Solar propulsion, giant sails

But also at the same time

As finally from the same movement

Sea freight

And that's ninety percent

Goods that move in very large freighters

Travel time

The displacement of time

But everything consumes us energy

But everything stuns everything with energy

Thus, from a Paris-Marseille TGV

Like a month from an electric oven

In average use and not fanatic

And when there is only the worst left

We must, of course, commit with the least worst

And, India, China, USA, Russia

And so many other countries too

At worst, so many new empires!

