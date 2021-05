Violentométrie concentrée, diffuse, intégrée

Ni des dominées

Ni des dominantes

Ni des dominés

Ni des dominants

En sont capables

Très peu de gens

En ce domaine, beaucoup d'incapables

Toute une violentométrie

Dans les syndicats, dans les organisations, dans les partis

De la recherche de la dominance et des conflits

Pas seulement le dictateur Macron

Avec un jour, toute une succession

De cette macération

De l'interchangeabilité des noms

Gangstérisme politique

Et des gens qui votent encore, c'est le hic

C'est au tout laisser faire

La Terre, royaume des va-t-en-guerre

Et mandarins scientifiques ou artistiques

D'un spectaculaire optimisme soporifique

Mon violentomètre en poche

Arpenteur d'une autre méthode

Quand tout est devenu une mauvaise pioche

La pensée séparée comme nouvelle mode

Tant d'injustices dénoncées

De l'effet d'annonce et rien n'est empêché

C'est juste histoire de causer

Le peuple, il faut bien l'illusionner !

Certes

Abolir la prison

Certes

Abolir l'argent

Et d'ailleurs

Les gens qui sont de ce monde, les puissantes et les puissants

Des gens qui ont donc, énormément d'argent

Ne vont quasiment jamais en prison

Ou, qui payera pour les autres, un sacrifié, un couillon

Voilà une banale constatation

Ce sont des intouchables

Seulement spectaculairement attaquables

Les fidèles serviteurs de l'Etat

Toujours du juge et partie, voilà

Comme des marqueurs somatiques

Du monde politique, et injonctions frénétiques

Il faut que tu bosses

Il faut avoir des gosses

Alors qu'au contraire

Il faudrait arrêter de faire des gosses

Grève de tout travail, qui du système, est comme l'écorce

Pour ne plus entretenir le système

Agitant tant de colifichets pour qu'on l'aime !

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Où tout irréel se confond avec le réel

Où tout réel se confond avec l'irréel

Avec pour seul frein

Pertes, profits, gains

Ainsi

Même les cartes neurales, neurobiologiques

Sont comme une empreinte économique

Sont comme une empreinte politique

Codage nerveux, codage social

Du fer rouge du talon de fer du capital

De l'emprise

Sur absolument toutes les mises

De toute une psychosomatique

L'intuition de l'intention

L'intention de l'intuition

Compétition de l'arbitrage

L'arbitrage de la compétition

La carte des influences

La carte des convergences

Des plaisirs et des douleurs

Des joies et des malheurs

Des alertes émotionnelles

Dans l'informel ou le formel

Toute une inhibition de l'action

Toute la pathologie en étant une condition

Le capital ne produit que du conflictuel

Obéir ou être puni

Naissance de la religion

Naissance de l'idéologie

Et je le redis

Y a t-il, avant la mort, une vie ?

Et comme de plus

Pour toute tyrannie, inespéré bonus

La pauvreté peut rendre bête et méchant

Hommes, femmes, enfants

La pauvreté peut rendre obèse

Ceci dit

Avec nonobstant, mon éternel grain d'anarchie

Même ceux et celles qui sont plus à l'aise

Bref

Les pauvres, souvent mal éduqués, surtout, mal informés

Ne veulent rien changer, véritablement

Bref

Les riches, souvent mieux éduqués, mieux informés

Ne veulent rien changer, véritablement

Mais, attention aux clichés

Dont tous les hommes sont les prisonniers

Dont toutes les femmes sont les prisonnières

L'apprentissage de tous les bébés

Toi, moi, lui, eux, elles, l'on ne peut y échapper

Il faut donc tout relativiser

Avec les évènements de la vie, de la distance circonstanciée

Et donc, que tout change

Mais à la condition, que justement, rien ne change

Comme les femmes et hommes politiques

De tout cela ont une maîtrise pratique

Et à la radio, et à la télé, que de la fausse critique

Tout un élevage expert du blablalogique !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr )

Nor the dominated

Neither the dominant ones

Nor of the dominated

Nor of the dominant

Are capable of it

Very few people

In this area, many incapable

A whole violentometry

In unions, organizations, parties

On the search for dominance and conflicts

Not just the dictator Macron

With one day, a whole succession

From this maceration

Interchangeability of names

Political gangsterism

And people who still vote, that's the problem

It's all left to do

Earth, kingdom of warmongers

And scientific or artistic mandarins

Spectacularly soporific optimism

My violent meter in my pocket

Surveyor of another method

When everything turned into a bad pickaxe

Separate thinking as a new fashion

So many injustices denounced

From the announcement effect and nothing is prevented

It's just a matter of talking

The people must be deluded!

Certainly

Abolish prison

Certainly

Abolish money

And by the way

The people who are of this world, the mighty and the mighty

People who have a lot of money

Almost never go to jail

Or, who will pay for the others, a sacrificed, an asshole

This is a trivial observation

They are untouchables

Only spectacularly attackable

Faithful Servants of the State

Always judge and party, that's it

Like somatic markers

From the political world, and frantic injunctions

You have to work

You have to have kids

While on the contrary

We should stop making kids

Strike of all work, which of the system, is like the bark

To no longer maintain the system

Waving so many trinkets to be loved!

The spectacular techno-industrial merchant society

Where all unreal merges with reality

Where everything real merges with the unreal

With only brake

Losses, profits, gains

So

Even the neural, neurobiological maps

Are like an economic footprint

Are like a political imprint

Nervous coding, social coding

From the hot iron to the iron heel of capital

From the grip

On absolutely all bets

Of a whole psychosomatic

Intuition of intention

The intention of intuition

Arbitration competition

Competition arbitration

Map of influences

The map of convergences

Pleasures and pains

Joys and misfortunes

Emotional alerts

In the informal or the formal

Quite an inhibition of action

All pathology being a condition

Capital only produces conflict

Obey or be punished

Birth of religion

Birth of ideology

And I say it again

Is there a life before death?

And like more

For all tyranny, unexpected bonus

Poverty can make you stupid and mean

Men, women, children

Poverty can make you obese

That said

With notwithstanding, my eternal grain of anarchy

Even those who are more comfortable

In short

The poor, often poorly educated, above all, poorly informed

Don't want to change anything, really

In short

The rich, often better educated, better informed

Don't want to change anything, really

But beware of the clichés

Of which all men are prisoners

Of which all the women are prisoners

All babies' learning

You, me, him, them, they, we can't escape it

We must therefore put everything into perspective

With the events of life, of the circumstantial distance

And so, let everything change

But on the condition that nothing changes

Like politicians

Of all this have a practical mastery

And on the radio, and on TV, only false criticism

Quite an expert breeding of blablalogical!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr )