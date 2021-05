Toutes les autorités sont terroristes

Toutes les publicités sont terroristes

Toutes les monnaies sont terroristes

Toutes les propagandes sont terroristes

Toutes les époques sont terroristes

Toutes les réclames sont terroristes

Toutes les prisons sont terroristes

Toutes les armées sont terroristes

Toutes les armes sont terroristes

Toutes les dominances sont terroristes

Toutes les passions sont terroristes

Toutes les maladies sont terroristes

Toutes les cultures sont terroristes

Toutes les religions sont terroristes

Toutes les idéologies sont terroristes

Toutes les propriétés sont terroristes

Toutes les célébrités sont terroristes

Toutes les sciences sont terroristes

Des terrorismes subtils

Des terrorismes manifestes

Toutes les croyances sont terroristes

Toutes les élections sont terroristes

Toutes les disputes sont terroristes

Toutes les politiques sont terroristes

Toutes les polices sont terroristes

Toutes les technologies sont terroristes

Toutes les marchandises sont terroristes

Toutes les représentations sont terroristes

Toutes les étiquettes sont terroristes

Tous les Etats sont terroristes

Tous les services secrets sont terroristes

Tous les mysticismes sont terroristes

Tous les mariages sont terroristes

Tous les divorces sont terroristes

Tous les arts sont terroristes

Tous les carnivores sont terroristes

Mais la gratuité, n'est pas terroriste

Mais la nudité, n'est pas terroriste

Mais la sensualité, n'est pas terroriste

Mais la générosité, n'est pas terroriste

Mais la connaissance, n'est pas terroriste

Mais la conscience, n'est pas terroriste

Mais l'imagination, n'est pas terroriste

Et de fait, la vérité est terroriste

A tous les terrorismes

Des terrorismes manifestes

Des terrorismes subtils

Patrice Faubert ( 1998 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( www.hiway-glk.fr )

All authorities are terrorists

All advertisements are terrorist

All currencies are terrorist

All propaganda is terrorist

All times are terrorists

All the advertisements are terrorist

All prisons are terrorists

All armies are terrorists

All guns are terrorists

All dominances are terrorists

All passions are terrorists

All diseases are terrorists

All cultures are terrorists

All religions are terrorists

All ideologies are terrorists

All properties are terrorists

All celebrities are terrorists

All sciences are terrorists

Subtle terrorisms

Obvious terrorism

All beliefs are terrorists

All elections are terrorists

All disputes are terrorists

All policies are terrorists

All the police are terrorists

All technologies are terrorists

All goods are terrorists

All performances are terrorist

All labels are terrorists

All states are terrorists

All the secret services are terrorists

All mysticisms are terrorists

All marriages are terrorists

All divorces are terrorists

All the arts are terrorists

All carnivores are terrorists

But free is not terrorist

But nudity is not terrorist

But sensuality is not terrorist

But generosity is not terrorist

But knowledge is not terrorist

But conscience is not terrorist

But the imagination is not terrorist

And in fact, the truth is terrorist

To all terrorisms

Obvious terrorism

Subtle terrorisms

Patrice Faubert (1998) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (www.hiway-glk.fr)