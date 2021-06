Logométrie logomachique

Toute une logométrie

Avec sa fraction de logomachie

Propre à chaque idéologie

Propre à chaque religion

Avec leur propre logique

Avec leur propre déterminisme

La logométrie

Avec sa fraction de logomachie

Propre à toute dominance

Propre à toute hiérarchie

Avec des soucoupes volantes, ovnis

Projection de l'anthropométrie

L'imaginaire de l'anthropométrie

Anthropocentrisme en trou de souris

Car

Si les hommes les plus cruels font l'Histoire

Car

Si les femmes les plus cruelles font l'Histoire

Imposant, ainsi, ce qu'il faut croire

Imposant, ainsi, ce qu'il faut savoir

Tout s'étant fait et se faisant à leurs images

Quand seul importe la victoire

Quand seul importe le pouvoir

Et tout sur ce passage est au tout saccage

L'architecture

Des plus impitoyables

La culture

Des plus impitoyables

Le sport

Des plus impitoyables

Le divertissement

Des plus impitoyables

L'industrie

Des plus impitoyables

La technologie

Des plus impitoyables

Et dans chaque tête, de l'impitoyable !

Ainsi

Si feu ( 1881 - 1942 ) Stefan Zweig s'est suicidé

C'est qu'il avait trop bien compris

Qu'avoir permis le régime nazi

De tout un monde démissionnaire

Qu'après et de toutes façons

Elle ne serait plus jamais la même, la chanson

Ainsi

Si feu ( 1931 - 1989 ) Thomas Bernhard

Est mort à 58 ans d'une maladie

C'est que lui aussi, avait bien compris

Que l'Autriche était encore et toujours nazie

Et que le monde, le deviendrait aussi

D'une façon l'autre et petit à petit

Avec d'autres armes, quoique, les matraques font mal

Et ou avec des masques de carnaval

Chaque fascisme traitant l'autre de fascisme

Pas étonnant

Si tant de personnes

Sont comme mortes dans la vie

Pas étonnant

Si tant de personnes

Sont comme vivantes dans la mort

Et au fond

Tout est de la supercherie

Et au fond

Tout est de l'escroquerie

Et au fond

Tout est de la tromperie, de la vilenie

Vie de la mort

Mort de la vie

Le temps de l'extrême droite

Le temps de la pensée étroite

Des têtes comme des seaux vides

Que l'on remplit d'eaux crasseuses et livides !

Et dans ton berceau

Il y avait un piano

Et dans ton berceau

Ceci ou cela, la fabrique des idiots

Mais, alors

Il ne s'agit pas d'un sort

Et à la naissance

J'avais la même paye que mon patron

Se dit tout garçon

Sans être pour autant, fanfaron

Et selon chaque classe sociale

Et selon chaque catégorie sociale

Et selon chaque corporation ou caste

Comme si l'on avait signé un pacte

Préjugés, lieux communs, jugements de valeur

Chaque seconde, chaque minute, chaque heure

Et l'on vous fait croire à votre liberté

Pour mieux vous soumettre et vous exploiter

Pour mieux vous dominer

Pour mieux vous faire tout accepter

La liberté

Sait, qu'elle ne peut exister, la liberté

L'on ne choisit jamais rien

Car chaque être humain est un produit

De son milieu fini, de son environnement fini

De ses déterminismes sociaux infinis

De ses automatismes sociaux infinis

Et ne faisant que répéter

Et ne faisant qu'imiter

Et ne faisant que reproduire

Ce faisant, rien ne peut vraiment finir

Les religions, les idéologies, les croyances

Toute une engeance

Toute une vengeance

Conflits, guerres, massacres, génocides

Des coups d'Etat

Mais pas de révolution, voilà

De la révolte, mais vite réprimée, c'est bien cela

Assassinats, meurtres, tortures, homicides

Des individus aux sociétés, au tout putride

Quel beau monde, que voilà !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( www.hiway-glk.fr/ )

A whole logometry

With its fraction of logomachy

Specific to each ideology

Specific to each religion

With their own logic

With their own determinism

Logometry

With its fraction of logomachy

Suitable for any dominance

Specific to any hierarchy

With flying saucers, UFOs

Anthropometry projection

The imagination of anthropometry

Mousehole anthropocentrism

Because

If the cruelest men make history

Because

If the most cruel women make history

Imposing, well, what to believe

Imposing, well, what to know

Everything being done and being done in their images

When only victory matters

When only power matters

And everything on this passage is all wrecking

The architecture

Most ruthless

Culture

Most ruthless

The sport

Most ruthless

Entertainment

Most ruthless

Industry

Most ruthless

Technology

Most ruthless

And in every head, the ruthless!

So

Si feu (1881 - 1942) Stefan Zweig committed suicide

It was because he understood too well

What did the Nazi regime allow

From a whole resigning world

That after and anyway

She would never be the same, the song

So

If Fire (1931 - 1989) Thomas Bernhard

Died at 58 from an illness

It is that he too, had understood well

That Austria was still and always a Nazi

And that the world would become so too

One way the other and little by little

With other weapons, though, batons hurt

And or with carnival masks

Each fascism calling the other fascism

Not surprising

If so many people

Are like dead in life

Not surprising

If so many people

Are as alive in death

And basically

Everything is deception

And basically

It's all a scam

And basically

Everything is deceit, villainy

Life of death

Death of life

The time of the far right

The time of narrow thinking

Heads like empty buckets

That one fills with filthy and livid waters!

And in your cradle

There was a piano

And in your cradle

This or that, the factory of idiots

But then

It's not a spell

And at birth

I had the same pay as my boss

Says to himself all boy

Without being for all that, swagger

And according to each social class

And according to each social category

And according to each corporation or caste

As if we had signed a pact

Prejudices, commonplaces, value judgments

Every second, every minute, every hour

And we make you believe in your freedom

To better submit and exploit you

To better dominate you

To better make you accept everything

Freedom

Knows, that it cannot exist, freedom

You never choose anything

Because every human being is a product

Of his finite environment, of his finite environment

Of its infinite social determinisms

Of its infinite social automatisms

And just repeating

And just imitating

And only reproducing

In doing so nothing can really end

Religions, ideologies, beliefs

A whole breed

A whole revenge

Conflicts, wars, massacres, genocides

Coups d'etat

But no revolution, that's it

Revolt, but quickly repressed, that's right

Assassinations, murders, torture, homicides

From individuals to societies, to the whole putrid

What a beautiful world!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (www.hiway-glk.fr/)