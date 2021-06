Le satyre de la satire

Des français, gestapistes

Comme sous Vichy, encore en piste

Plus français

Que les français

Traitant les autres comme des métèques

Eux-mêmes ont des noms de métèques

Sans doute des complexés

Sans doute des refoulés

Et au village de Zemmour

L'on ne fait jamais un four

Il y a même toute une cour

Avec des gardes du corps

Car on leur souhaite un mauvais sort

Sachant

Provoquer des colères politiques

Tellement est puissante leur débilité frénétique

Et puis

Aucun minus télévisuel

Toujours s'aplatissant, leur fait la part belle

Une balle

Une rafale

Pour ce qui ne vaut que dalle

Toute une extrême droite du capital

Qui se pavane, qui se régale

Avec des juifs

Contre les juifs

Avec des arabes

Contre les arabes

La télévision leur donne du rab

La petite bourgeoisie réactionnaire en raffole

Sa petite culotte s'y affriole

Sa mouille s'y colle

Toutes les propriétés s'y accolent

Avec leurs diplômes assermentés

En de la culture soumise et aveuglée !

Et quand, partout, trop d'imbéciles

Il finit par y avoir la guerre sociale, la guerre civile

Mais

L'armée et la police

Ont des armes, la force, la loi

Mais, les armées et les diverses polices

Alliées des droites, font peur, ma foi

Toujours du côté

Du fascisme

Du nazisme

Du libéralisme

De divers nationalismes

Et donc, du capitalisme

Et qui purent ainsi, liquider

Les anarchistes, les gauchistes, les communistes

Sans pour autant, devenir

Il le prouva, l'avenir

Des anarchistes, des gauchistes, des communistes

Donc

L'on pourrait liquider

Le fascisme

Le nazisme

Le stalinisme

Le libéralisme

Les divers nationalismes

Et donc, le capitalisme

Sans devenir pour autant

Car pour ce faire, les imitant

Des fascistes

Des nazis

Des staliniens

Des libéraux

Des divers nationalistes

Mais, l'on ne peut bâtir

Une société idéale et sociale

Sur des monceaux de cadavres

Et comme tout a été bâti

Sur des monceaux de cadavres

Tout est du cadavre !

Mais tout ceci

Est de la satire en raillerie

De la paraphysique satire

Car de toute politique, je suis le satyre !

Bref

De quoi, quand même, avoir de la haine

De quoi avoir de la peine

J'imagine une manifestation

De toutes les fausses contestations

Où tout le monde

En viendrait aux mains

Où tout le monde

Sortiraient les poings

Enfin

Quelle rigolade

Enfin

Quelle poilade

L'unité

De la fausse conscience

La fausse conscience

De l'unité

De ce monde répugnant

De ce monde fascisant

Je suis le dégoûté

Je suis l'inconsolé

Je suis le dégueulé

Comme et avec beaucoup d'autres

Contre toutes les menteries, encore quelques apôtres

Et à force de reptation

Toute une communion de l'acceptation

Partis et syndicats en collusion

Un monde génocidaire

Un monde réactionnaire

La vérité pendue à un réverbère

Avec nos têtes remplies de merde capitaliste

Quand même, tu exagères, merde, sale misanthrope anarchiste

Mais, tout ceci est de la satire

Car, de toute politique, je suis le satyre !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

French, Gestapoists

As under Vichy, still on the track

More French

That the French

Treating others like metics

Themselves have names of metics

No doubt complexed

No doubt repressed

And in the village of Zemmour

We never make an oven

There is even a whole courtyard

With bodyguards

Because we wish them bad luck

Knowing

Provoke political anger

So powerful is their frenzied debility

And then

No TV minus

Always flattening, gives them pride of place

A ball

A storm

For what is worth nothing

A whole extreme right of capital

Who struts, who feasts

With Jews

Against the Jews

With arabs

Against the Arabs

The television gives them rab

The reactionary petty bourgeoisie is crazy about it

Her little panties flirt with it

Her wet sticks to it

All the properties are attached to it

With their sworn diplomas

In submissive and blind culture!

And when, everywhere, too many fools

There ends up being social war, civil war

But

The army and the police

Have weapons, strength, law

But, the armies and the various police

Allies of the right, scare, my faith

Always on the side

Of fascism

Nazism

Liberalism

Various nationalisms

And so, of capitalism

And who could thus, liquidate

The anarchists, the leftists, the communists

Without becoming

He proved it, the future

Anarchists, leftists, communists

Therefore

We could liquidate

Fascism

Nazism

Stalinism

Liberalism

The various nationalisms

And so, capitalism

Without becoming

Because to do this, imitating them

Fascists

Nazis

Stalinists

Liberals

Various nationalists

But, we cannot build

An ideal and social society

On heaps of corpses

And since everything was built

On heaps of corpses

Everything is from the corpse!

But all this

Is satire in mockery

Paraphysics satire

Because of all politics, I am the satyr!

In short

What, all the same, to have hatred

Something to be sad about

I imagine a demonstration

Of all the false disputes

Where everyone

Would come to blows

Where everyone

Would come out fists

Finally

What a laugh

Finally

What a hair

Unity

Of false consciousness

False consciousness

Of unity

Of this disgusting world

From this fascinating world

I am the disgusted

I am the inconsolate

I am the disgusting

Like and with many others

Against all the lies, a few more apostles

And by dint of crawling

A whole communion of acceptance

Parties and unions in collusion

A genocidal world

A reactionary world

The truth hanging from a streetlamp

With our heads full of capitalist shit

Still, you're exaggerating, shit, you dirty anarchist misanthrope

But, this is all satire

Because, of all politics, I am the satyr!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)