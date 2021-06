Prison des déterminants et des automatisants

" Quand vous vous saisissez d'une tasse de café, le mouvement de chaque atome de votre main, de votre bras, de votre corps et de votre cerveau est entièrement régi par les lois de la physique. La vie n'est rien de moins que de la physique chorégraphiée. "

Jusqu'à la fin des temps de Brian Greene. ED: Flammarion

Tous les cas

De toute figure

Ont existé

Tous les cas

De figure

Existent

Tous les cas

De figure

Et qui du contraire se figurent

Existeront

Toutes les convenances

Toutes les inconvenances

Toutes les outrances

En toutes choses

En tous domaines

En toute perfection

En toute imperfection

Tous les systèmes politiques

Tous les systèmes philosophiques

Tous les systèmes scientifiques

Tous les ratages, essais, critiques

Toutes les sexualités

Tous les films, tous les livres

Toutes les sociétés et toutes les cultures

Toutes les ratures

Cela arrive déjà, quelque part

Cela est déjà arrivé, quelque part

Cela arrivera, quelque part

Avec tout ce que l'on ne peut

Encore concevoir

Avec tout ce que l'on ne peut

Encore imaginer ou prévoir !

Certes

Selon, chaque unicité

Certes

Selon, chaque singularité

Cette marotte

Qui me trotte

Qui me tirlipote

Ce que nous pensons

D'autres le pensent

Ce que nous faisons

D'autres le font

L'ont pensé, le penseront

L'on fait, le feront

Je voudrais une tranche de vie

De quelle époque ?

De quelle défroque ?

Au tout loufoque, j'en ris

Si tous les autres

Si toutes les autres

Qui sont en moi

Qui sont en toi

En nous

En vous

Et qui font la loi

En sortaient

Quelle foule, cela ferait !

Et cela fait du moi

Et cela fait du toi

Du vous, du nous

Du il, du elle, c'est fou

Avec la prison de toutes les prisons

La prison de notre engrammation

La prison de notre programmation

Et même le sachant

Et même le contrôlant

Comme une impossible évasion

Car, le tissu social

Car, le tissu culturel

Car, le tissu religieux

Car, le tissu idéologique

Car, le tissu écologique

C'est du transformé en tissu nerveux

Dans nos veines et dans nos artères

Depuis le ventre de la mère

Nous nous baignons dedans

Et c'est horrible à dire

Mais il faut oser l'écrire

De toute action, il faut l'acquittement

Se jouant de nous, l'excuse de l'inconscient

Avec une propension

Comme folioscope en possession

Dans toute sa dépossession

Flûte alors

Nous sommes, avons été, serons

Les personnages d'un livre

Des fictions du cinéma

Des créations imaginaires

D'anciens vivants, d'anciennes vivantes

D'anciens morts, d'anciennes mortes

Zut alors

Femmes, enfants, hommes

Nés ainsi, je ne sais combien de fois ?

Femmes, enfants, hommes

Morts et mortes, je ne sais combien de fois ?

Mais ouf

Mais plouf

Comme si cela n'était qu'une seule fois !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( www.hiway-glk.fr/ )

“When you grab a cup of coffee, the movement of every atom in your hand, arm, body and brain is entirely governed by the laws of physics. Life is nothing less. than choreographed physics. "

Until the end of Brian Greene's time. ED: Flammarion

All cases

Of any figure

Have existed

All cases

Of figure

Exist

All cases

Of figure

And who on the contrary figure

Will exist

All the conveniences

All the improprieties

All the excesses

In all things

In all areas

In all perfection

In all imperfection

All political systems

All philosophical systems

All scientific systems

All the failures, tests, criticisms

All sexualities

All the movies, all the books

All societies and cultures

All erasures

It's already happening somewhere

It has happened before, somewhere

It will happen, somewhere

With all that we can't

Still design

With all that we can't

Still imagine or predict!

Certainly

According to each uniqueness

Certainly

According to each singularity

This fad

That trots me

Who pulls me

What we think

Others think so

What we do

Others do

Thought it, will think it

We do, we will

I would like a slice of life

From what period?

What defrock?

At all crazy, I laugh at it

If all the others

If all the others

Who are in me

Who are in you

In U.S

In you

And who make the law

Came out

What a crowd that would make!

And that makes me

And that makes you

From you, from us

From he, from she, it's crazy

With the prison of all prisons

The prison of our engrammation

The prison of our programming

And even knowing it

And even controlling it

Like an impossible escape

Because the social fabric

Because, the cultural fabric

Because, the religious fabric

Because, the ideological fabric

Because the ecological fabric

It's transformed into nerve tissue

In our veins and in our arteries

From the mother's womb

We bathe in it

And it's horrible to say

But you have to dare to write it down

Of any action, there must be an acquittal

Playing with us, the excuse of the unconscious

With a propensity

As a leaflet in possession

In all its dispossession

Flute then

We are, have been, will be

The characters in a book

Cinema fictions

Imaginary creations

Old living, old living

Old dead, old dead

Damn so

Women, children, men

Born like this, I don't know how many times?

Women, children, men

Dead and dead, I don't know how many times?

But phew

But splash

As if it only happened once!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (www.hiway-glk.fr/)