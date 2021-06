Les métiers du capital

Le bio industriel

La vérité est rarement miel

Car

Une grande partie des céréales

Des fruits et des légumes, c'est fatal

Poussent avec des fertilisants

Qui par le capital qui ne connaît que le rendement

Sont donc en production avec des fertilisants

Malgré tout un tapage affriandant

Provenant de porcheries

Provenant de poulaillers

Opprobre et prévarication

Mais le capital ne fonctionne qu'ainsi

C'est le Titanic qui sait sa condamnation

Nourrissant même sa fausse contestation

Ne laissant comme seule impression

Que l'on ne peut rien y faire

Qu'il n'y a plus rien à faire

D'une façon l'autre, tout le sert

La surpopulation rimant

Pour lui, avec croissance

Et non pas avec décroissance

Tout ceci étant l'évidence

Se ressentant ainsi toute une impuissance

Que Faire ?

Comment agir ?

Mais, il n'y a pas de petits actes de résistance

Quand tout est devenu de la démence

Un monde à feu et à sang, ne mérite aucune clémence !

Tout y est schlass

Tout y est dégueulasse

Comme dans les trains en France

De plus, d'une indécente cherté

Lieux d'aisance bouchés

De l'eau qui ne veut pas couler

Des bagages que l'on ne peut plus ranger

Et donc, en plus, sa place qu'il faut payer

L'été, les tarifs qui ne font qu'augmenter

C'est contre cela aussi

Que les cheminots devraient manifester

Mais du capital, je le redis

Sont ineptes tous les métiers

Qui sont justement là, pour le faire fonctionner

Voilà pourquoi

Certes, il y a le relatif et l'absolu

Mais la cohérence, c'est pour mon cul ?

Plutôt chômeur

Que contrôleur

Plutôt chômeuse

Que contrôleuse

Plutôt clocharde

Que saloparde

Plutôt sans domicile fixe, clochard

Que salopard

Et donc, plutôt rien

Que policier, que militaire

Que banquière, que gangster

Et pas tout, je n'énumère

C'est à souhaiter des champs phlégréens

Pas seulement ceux de Naples avec ses trois millions de gens

C'est à souhaiter

De la coulée pyroclastique

Et du spasme cadavérique !

Il n'y a de consensus

Que dans la réification de ce processus

Tout un summum

Dans l'organisation du pensum

Diviser, régner, tromper, dresser

Exploiter, uniformiser, conformer, falsifier

Tant de gens

Seront toujours pour

Cela désangoisse de faire partie d'une cour

Tant de gens

Seront aussi contre, toujours

Mais c'est le contre du pour

Mais c'est le pour du contre

C'est la loi des grands nombres

La tyrannie organisant ses coins d'ombre

L'on en voit partout les décombres

Tout pouvoir politique aux affaires

Ne faisant qu'obéir aux lois du marché

Avec, en priorité, le programme du capital à imposer

D'ailleurs

Voilà qui en dit long sur ce malheur

Celle, celui, qui veut ou voudrait s'y opposer

Dans cette zone d'obscuration

Par exemple, dans la députation

Serait contrainte, serait contraint, à la démission

Mais avec les probabilités

Laniakea, d'autres mondes inversés

Se réalisant d'autres possibilités

Déjà, sur la planète système Terre

De la résistance au froid, tardigrades, nématodes, rotifères

Une sorte d'immortalité

Pouvant se congeler

Mais tel quel

C'est la Terre planète système des cartels

Pas seulement des Pablo Escobar

Partout, mafia des putains, des députés, des divertissements, des sports, des bars

Des radios et des télévisions, de toute la numérisation

Par les diverses bourgeoisies, tout en confiscation

Avec plus ou moins d'habileté

Avec plus ou moins de dureté

C'est ainsi que le monde est gouverné !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Industrial organic

The truth is seldom honey

Because

Much of the grain

Fruits and vegetables are fatal

Grow with fertilizers

Who by the capital which knows only the return

Are therefore in production with fertilizers

Despite everything an alluring uproar

From pigsties

From henhouses

Opprobrium and prevarication

But capital only works this way

It's the Titanic who knows his doom

Even feeding his fake protest

Leaving as only impression

That there is nothing we can do about it

That there is nothing more to do

Either way, everything serves him

Rhyming overpopulation

For him, with growth

And not with decrease

All this being the obvious

Feeling so helpless

What to do ?

How to act?

But, there are no small acts of resistance

When it all turned to dementia

A world of fire and blood, deserves no mercy!

Everything is there

Everything is disgusting

Like in trains in France

Moreover, of an indecent dearness

Clogged places of ease

Water that does not want to flow

Luggage that can no longer be stored

And so, in addition, his place that must be paid

In summer, prices keep increasing

It's against that too

That the railway workers should demonstrate

But capital, I say it again

Are inept all trades

Who are there to make it work

that's why

Of course, there is the relative and the absolute

But is consistency for my ass?

Rather unemployed

That controller

Rather unemployed

That controller

Rather tramp

That bastard

Rather homeless, tramp

That bastard

And therefore, rather nothing

That policeman, that military

That banker, that gangster

And not everything, I do not list

It is to be wished for the phlegraean fields

Not just those of Naples with its three million people

It is to be wished

Pyroclastic flow

And cadaveric spasm!

There is no consensus

That in the reification of this process

Quite a pinnacle

In the organization of the pension

Divide, reign, deceive, train

Exploit, standardize, conform, falsify

So much people

Will always be for

It is disgusting to be part of a court

So much people

Will also be against, always

But it's the cons of the pros

But it's the pros of the cons

It is the law of large numbers

Tyranny organizing its shadowy corners

You can see the rubble everywhere

All political power in business

Doing nothing but obeying the laws of the market

With, as a priority, the capital program to be taxed

Besides

That says a lot about this misfortune

The one, the one, who wants or would like to oppose it

In this area of ​​obscuration

For example, in the deputation

Would be forced, would be forced, to resign

But with the odds

Laniakea, other inverted worlds

Realizing other possibilities

Already on the planet Earth system

Resistance to cold, tardigrades, nematodes, rotifers

A kind of immortality

Can freeze

But as is

This is the Earth planet cartel system

Not just Pablo Escobar

Everywhere mafia whores, deputies, entertainment, sports, bars

Radios and televisions, all digitization

By the various bourgeoisies, while confiscation

With more or less skill

With more or less hardness

This is how the world is ruled!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)