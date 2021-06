De l'interconnexion globalisée et mondialisée

La pensée séparée

D'elle-même et des autres

Fut rebaptisée, c'est normal

Dissonance cognitive, mais même mal

Par les diverses voix du capital

Ainsi

Un seul exemple, en pensée globale

Sans aucun réductionnisme

Sans aucun fatalisme

Sans aucun particularisme

Pour toute inégalité, du local au global

Pour comprendre vraiment

La moindre des inégalités

Car ainsi, c'est comprendre vraiment

Toutes les inégalités

Et donc la moindre injustice

En protection des armées et de la police

Car toutes les inégalités

Sont liées, reliées, interconnectées

Un seul exemple y suffit

Tout, partout, y étant de la même lie

Et il y a toujours pire

Là, où tout est empire

Ainsi, historiquement

La France, un pays de racisme

La France, un pays de fascisme

Dont l'Italie sut s'inspirer

Mais au début, son antisémitisme fut nié

D'autres pays aussi, divers nationalismes

Donc, comme en France, les pensions de retraite

Pour se rendre compte, si simple, si bête

Hommes, en pension mensuelle moyenne

1924 euros

Femmes, en pension mensuelle moyenne

1145 euros

Et en mélangé, pension mensuelle moyenne

1503 euros bruts

Hors réversion, tout de même

Avec sans doute, en ridicule, une doyenne

Le capital est la pire des brutes !

C'est comme pour les gens du voyage

Qui vont de cage en cage

France, 1358 aires d'accueil

Mais en réalité que des écueils

Tu parles, mon oeil

De mon oeil gauche si abîmé

Car

698 aires d'accueil, pour beaucoup, très polluées

Tant de lieux de la mise à l'écart

Confort minimal, de quoi en avoir marre

Et ce, pour environ, 300.000 personnes

Et il y a tant de bureaucratiques préliminaires

Face à l'urgence, face au liminaire

Que l'on peut s'interloquer

Que l'on peut se demander

Si tout, et partout, en tout, en plus ou moins

N'est pas comme au Mexique, au tout malsain

Des cartels de police

Des cartels de drogue, du complice

De la corruption, de la malice

Fosses communes, assassinats de masse

Et aussi, au tout face, 400 millions d'oiseaux

Qui ont disparu en trente ans

D'un fait l'autre, au tout navrant

Au tout dégueulant

Le capital ne construit rien, il CASSE

Avec des merdias médias qui sont sa propriété

Et dans nos caboches qui sont ainsi cadenassées

Le capital est un maquereau

Nous en sommes les putains

La plupart

Des programmes de la télévision

La plupart

Des programmes de la radio

Ne font qu'entretenir le système

La fausse contestation, ainsi, les gens l'aiment

Partis, syndicats, organisations, le même thème

Pas étonnant

Avec la virilité fascisante qui s'apprend

Si

Dans un accident de la route

Vaille que vaille, coûte que coûte

Une femme a 47 pour cent de probabilités

De plus qu'un homme, de se retrouver, accidentée

De plus

Toujours pas esbaudissant

Si dans l'ordre de l'utilisation

Et dans la logique de la consommation

1) Sable

2) Eau

3) Pétrole

Certes

Il y a environ 10 puissance 24 de grains de sable

Mais notre monde est fini et rien n'y est inépuisable !

Patrice Faubert ( 2021 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

Separate thought

Of herself and others

Was renamed, that's normal

Cognitive dissonance, but even badly

Through the various voices of capital

So

A single example, in global thinking

Without any reductionism

Without any fatalism

Without any particularism

For any inequality, from local to global

To really understand

The least of inequalities

Because thus, it is to really understand

All inequalities

And so the slightest injustice

In protection of the armed forces and the police

Because all the inequalities

Are linked, connected, interconnected

One example is enough

Everything, everywhere, being the same

And there is always worse

There, where everything is empire

Thus, historically

France, a country of racism

France, a country of fascism

From which Italy was able to draw inspiration

But at first his anti-Semitism was denied

Other countries too, various nationalisms

So, as in France, retirement pensions

To realize, so simple, so stupid

Men, on average monthly pension

1924 euros

Women, average monthly pension

1145 euros

And mixed, average monthly pension

1503 euros gross

Excluding reversion, all the same

With no doubt, in ridicule, a dean

Capital is the worst bullshit!

It's like traveling people

That go from cage to cage

France, 1,358 reception areas

But in reality that pitfalls

You talk, my eye

Of my left eye so damaged

Because

698 reception areas, many of them very polluted

So many places of sidelining

Minimal comfort, something to be fed up with

And this, for approximately, 300,000 people

And there are so many preliminary bureaucrats

Faced with the emergency, faced with the preliminary

That we can talk to each other

That one may wonder

If everything, and everywhere, in everything, more or less

Ain't like Mexico, at all unhealthy

Police cartels

Drug cartels, accomplice

Corruption, malice

Mass graves, mass killings

And also, on the face of it, 400 million birds

Who have disappeared in thirty years

From one fact to another, to all heartbreak

At all disgusting

Capital doesn't build anything, it BREAKS

With media shit that is his property

And in our heads which are thus padlocked

Capital is a mackerel

We are the whores

Most

TV programs

Most

Radio programs

Only maintain the system

The false challenge, so people like it

Parties, unions, organizations, the same theme

Not surprising

With the fascinating virility that can be learned

Yes

In a traffic accident

No matter what, no matter what

A woman has a 47 percent chance

More than a man, to find yourself, injured

Furthermore

Still not dazzling

If in order of use

And in the logic of consumption

1) sand

2) water

3) Oil

Certainly

There are about 10 to the power of 24 grains of sand

But our world is over and nothing is inexhaustible!

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)