Vous croyez à la notion d'infériorité ?

Vous êtes un bourgeois ou une bourgeoise

Vous croyez à la notion de supériorité ?

Vous êtes un bourgeois ou une bourgeoise

Que vous habitiez une cité ou un palais

Que vous soyez milliardaire ou laquais

Que vous soyez prisonnier ou geôlier

Que vous soyez dément ou mendiant

Que vous soyez analphabète ou cultivé

Que vous soyez ceci ou cela

Que vous soyez sage, ou dansiez la java

Vous croyez à la notion d'infériorité ?

Vous êtes un bourgeois ou une bourgeoise

Vous croyez à la notion de supériorité ?

Vous êtes un bourgeois ou une bourgeoise

Et les bourgeoisies pauvres

Et les bourgeoisies riches

Unifiées, dans cette marmelade d'orviétan

Ont le même électuaire de sang

Les gènes codent pour des protéines

Et pas pour des théories malignes

Les gènes ne codent pas pour résoudre une intégrale

Ce qui détermine l'individu

C'est une organisation sociale

Nous apprenons, nous mémorisons, nous imaginons

Nous croyons à la notion de supériorité ?

Nous sommes des bourgeois et des bourgeoises

Nous croyons à la notion d'infériorité ?

Nous sommes des bourgeois et des bourgeoises

Car, cela justifie toutes les inégalités

Il ne peut exister de supériorité

Dans la différence

Il ne peut exister d'infériorité

Dans la différence

Car, la différence ne peut-être hiérarchisée

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Do you believe in the notion of inferiority?

You are a bourgeois or a bourgeois

Do you believe in the notion of superiority?

You are a bourgeois or a bourgeois

Whether you live in a city or a palace

Whether you're a billionaire or a lackey

Whether you are a prisoner or a jailer

Whether you are demented or beggar

Whether you are illiterate or educated

Whether you are this or that

Whether you are wise, or dance the java

Do you believe in the notion of inferiority?

You are a bourgeois or a bourgeois

Do you believe in the notion of superiority?

You are a bourgeois or a bourgeois

And the poor bourgeoisies

And the rich bourgeoisies

Unified, in this orvietan marmalade

Have the same blood electuary

Genes code for proteins

And not for malignant theories

Genes don't code to solve an integral

What determines the individual

It's a social organization

We learn, we memorize, we imagine

We believe in the concept of superiority?

We are bourgeois and bourgeois

Do we believe in the notion of inferiority?

We are bourgeois and bourgeois

Because, that justifies all the inequalities

There can be no superiority

In the difference

There can be no inferiority

In the difference

Because the difference cannot be hierarchical

Patrice Faubert (2011) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)