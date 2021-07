De la sexualité asexualisée

Si tout le monde

S'apprenait

Si tout le monde

S'aidait

Si tout le monde

S'instruisait

Sexait et se logeait

Au tout aidant

Au tout partageant

Au tout mélangeant

Sans compétition et sans hiérarchie

Sans recherche de dominance et sans profit

Amis, amies, proches, enfants, voisins, voisines, parents

Des collectivités et du logement

Plus le besoin des maisons de retraite

Qui à la solidarité familiale est une défaite

Personnes âgées

Par leurs enfants, comme chats et chiens, abandonnées

Et ne tardant pas, de tristesse autant que de maladie, à décéder

Il faut, de le dire, oser

Donc, plus besoin des écoles, d'aucune école

Quand une communauté est l'étude ludique

Tout, alors, s'y colle

Chacun, chacune, s'apprenant, biopsychosociologiquement

Car, chacun, chacune, et tour à tour

De l'élève et du professeur, à qui le tour !?

De fait

Du rebond et des effets

Pour une autre société

Il faut beaucoup imaginer

Du film, chacun, chacune, en centralité

Plus personne de profession ou de métier

Pour à nos places, réfléchir, écrire, penser

Et à propos de cinéma

Sous occupation allemande, paradoxe que voilà

La Continental-Films de feu ( 1897-1973 ) Alfred Greven

Employant 430 acteurs et actrices

1941-1944, quelques pépites, quelques délices

Des films que Vichy censura

Amoralité, sexualité, déjà

Plus nazi que les nazis

Voilà bien la véritable posture du gouvernement de Vichy !

Acteurs les plus sollicités

Avant que cela ne devienne l'UGC

Feu ( 1896-1975 ) Gabriello, douze fois

Feu ( 1892-1973) Noël Roquevert, onze fois

D'excellents acteurs

Mais, sans conscience politique, dans l'erreur

La collaboration artistique de l'acteur

Collaboration économique du travailleur

Sous toute occupation

De nos jours, c'est avec la capitalisation

Degrés divers, toute heure, tout est collaboration

Mais aussi, sous toute résistance

Degrés divers, toute heure, tout est résistance !

Comme le 19 décembre 1985

Une résistance à la justice de l'injustice

Aucun mort, aucun blessé, aucun sévice

Une prise d'otage à Nantes

Georges Courtois, 34 ans de taule

Kalki et Thiolet, en seconds rôles

" Nous sommes des gens qui ne reculons jamais "

Avec des juges enfin jugés

34 heures en durée

La plupart des otages étant relâchés

La mort sociale en prison encore dénoncée

Deux femmes otages

N'en prendront pas d'ombrage

Et viendront les voir

Pendant dix ans au parloir

La prison est sans évolution

Toujours l'idée de punition

Avec le vivant, aucune synchronisation

De l'apparition

De l'extinction

De la réapparition

De la réextinction

Une éternelle continuation

Avec de moins en moins de sexualité

C'est pour cela que l'on arrête pas d'en parler

Les gens ne sexent plus

Ou alors, d'une hypocrisie l'autre, payer son bonus !

Les gens ne s'aiment plus

Ou font semblant, mais motus

Plus de sexualité naturelle

De l'assistanat par ordinateur, sexualisme artificiel

Orgasmes se faisant toujours la belle

Robots sexuels

Sextoys pour personnes seules

Des mémoires sexuées artificielles

Au tout frustré

Au tout privé

Au tout prostitué

Au tout réifié

Plus aucune gratuité

Il faut payer, payer, payer

Le droit de violer, violer, violer

Femmes en zone interdite

Hommes castrés, il y faut du mérite

Fausses féministes

Vraies revanchardes, vraies fascistes, vraies sexistes

Vraies puritaines

Vraies pudibondes

Certes

Ne pas confondre

Car le vagin n'est pas une poubelle

Certes

Ne pas confondre

Car la vulve est si belle !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

If everyone

Was learning

If everyone

Was helping himself

If everyone

Was educated

Sex and lodged

To all helping

To all sharing

At all mixing

Without competition and without hierarchy

Without seeking dominance and without profit

Friends, girlfriends, relatives, children, neighbors, neighbors, parents

Communities and housing

No need for retirement homes anymore

Who in family solidarity is a defeat

The elderly

By their children, like cats and dogs, abandoned

And soon, from sadness as much as from illness, to pass away

It is necessary, to say it, to dare

So, no more need for schools, no schools

When a community is playful study

Everything, then, sticks to it

Each, each, learning, biopsychosociologically

Because, each, each, and in turn

Student and teacher, who's next !?

Fact

Bounce and spin

For another company

You have to imagine a lot

From the film, each, each, in centrality

No longer a profession or trade

For in our places, think, write, think

And about cinema

Under German occupation, this is a paradox

The Continental-Films of Fire (1897-1973) Alfred Greven

Employing 430 actors and actresses

1941-1944, some nuggets, some delicacies

Films that Vichy censored

Amorality, sexuality, already

More Nazi than the Nazis

This is the real position of the Vichy government!

Most requested actors

Before it became the UGC

Fire (1896-1975) Gabriello, twelve times

Feu (1892-1973) Noël Roquevert, eleven times

Excellent actors

But, without political conscience, in error

The artistic collaboration of the actor

Economic collaboration of the worker

Under any occupation

Nowadays, it is with capitalization

Various degrees, any time, everything is collaboration

But also, under any resistance

Various degrees, every hour, everything is resistance!

As on December 19, 1985

Resistance to the justice of injustice

No death, no injuries, no abuse

A hostage-taking in Nantes

Georges Courtois, 34 years in jail

Kalki and Thiolet, in supporting roles

"We are people who never back down"

With judges finally judged

34 hours in duration

Most of the hostages being released

Social death in prison still denounced

Two women hostages

Won't take any shade

And will come to see them

For ten years in the visiting room

The prison is without evolution

Always the idea of ​​punishment

With the living, no synchronization

From the appearance

From extinction

Of the reappearance

From re-extinction

An eternal continuation

With less and less sexuality

That's why we keep talking about it

People don't sex anymore

Or, from one hypocrisy to another, pay your bonus!

People don't love each other anymore

Or pretend, but motus

More natural sexuality

Computer assistantship, artificial sexualism

Orgasms always making the beautiful

Sex robots

Sextoys for single people

Artificial gender memories

At all frustrated

At all private

To all prostitute

At all reified

No more free

You have to pay, pay, pay

The right to rape, violate, violate

Women in prohibited areas

Castrated men, it takes merit

Fake feminists

Real revenge, real fascists, real sexists

True puritans

True prudish

Certainly

Do not mix up

Because the vagina is not a garbage can

Certainly

Do not mix up

Because the vulva is so beautiful!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)