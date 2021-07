Paraphysique de théorie critique

" Nous n ' avons pas peur des ruines . Nous sommes capables de bâtir aussi . C ' est nous qui avons construit les palais et les villes d ' Espagne , d ' Amérique et de partout .Nous , les travailleurs , nous pouvons bâtir des villes pour les remplacer . Et nous les construirons bien mieux ; aussi nous n ' avons pas peur des ruines . Nous allons recevoir le monde en héritage . La bourgeoisie peut bien faire sauter et démolir son monde à elle avant de quitter la scène de l ' histoire . Nous portons un monde nouveau dans nos coeurs . "

Buenaventure Durruti ( 1896 - 1936 )

La plupart des bricoleurs / bricoleuses , des travailleurs / travailleuses de la main , méprisent les gens dits " intellectuels " . Alors que , c ' est le cerveau qui commande à la main . Pour le / la manuel / manuelle , l ' " intellectuel / intellectuelle " , est un / une bonne à rien , un gars / une fille qui ne s ' est rien faire avec ses doigts . Un mec / une nana qui ne vaut rien . Pour l ' intellectuel / Intellectuelle , le / la manuelle est un / une primate , tout juste bon à planter un clou avec un marteau . Tout juste bon ou bonne à lire des bandes dessinées pour enfants , et à voter pour Le Pen .

Devant tant de clichés d ' une stupidité étonnante ( je l ' ai entendu dire , hélas ) , l ' on voudrait avoir la force rarissime de feu le grand Ferré ou Ferret ( 1330 - 1358 ) qui avec sa seule hache abattit 85 Anglais , lors du siège du château de Longuet en 1358 , et qui finalement mourut dans son lit , terrassé par une pneumonie .

Et se servir de cette force pour faire peur aux imbéciles et aux crétins / crétines de toutes espèces et même si c ' est peu efficace , au moins cela défoule ...

Car nous sommes toujours dans la guerre de " cent ans " , ( 1337-1453 ) , qui n ' en peux plus de ne jamais se terminer . Tant que nos vies et donc nos sexualités seront sans vie et sans sexualité , il y aura toujours des violences de tous ordres , de la *** , des viols , des tortures , des politiques , des tueurs en série dont l ' un des plus fous fut , l ' un des premiers en France , à savoir Joseph Vacher ( 1869 - 1898 ) , dont la destinée fut interprétée au cinéma par l ' un des meilleurs acteurs Français , à savoir Michel Galabru ( " le juge et l ' assassin " , 1975 , " Kamikaze ", 1986 ) . Souvenons-nous de la mésaventure arrivée jadis au Docteur Philippe Tersand auteur du livre " Guy Georges , un ami insoupçonnable aux éditions stock ." En effet , Guy Georges , fut un copain au docteur Philippe Tersand , qui bien que psychiatre ne se rendit pas compte que Guy Georges était un tueur en série ... ce n ' était pas marqué sur sa tête , et personne ne s ' en rendit compte non plus , dans les squats . Et ce sujet devint vite un sujet tabou , dans le milieu militant libertaire des squats , car il aurait fallu sinon débattre du fait qu ' un tueur en série ait pu échapper au moindre soupçon dans un milieu libertaire / autonome des squats . Certaines personnes souhaitaient un débat , à l ' époque , le dr Philippe Tersand , Jean - luc Marcelli , et d ' autres ... ce qui aurait permis , une fois de plus , de ridiculiser les thèses éculées de l ' école criminologique de feu Cesare Lombroso ( 1835-1909 ) , que beaucoup voudraient remettre en circulation , dans nos gouvernements dictatoriaux .

" Si les gens sont si méchants , c ' est peut-être seulement parce qu ' ils souffrent . "

( Céline , 1894-1961 )

Ainsi Jules Celma qui écrivit le fameux livre " Journal d ' un éducastreur " qui parut en 1971 aux éditions champ libre , et qui relate une expérience de parole libérée et non réprimée chez les enfants , alors qu ' il était instituteur remplaçant dans diverses classes entre octobre 1968 et juin 1969 , fut vite de ce fait congédié , car tout ce qui touche à la sexualité est tabou , hier comme aujourd'hui ( surtout aujourd'hui ) , et d ' ailleurs , le pipi , le caca , le zizi , la zézette , tout ça , cela doit rester de la messe basse ... ou alors , en douce , chez le spécialiste ou avec l ' industrie du sexe devenue indispensable à la société spectaculaire marchande techno-industrielle . Un sujet tabou aussi chez les militants / militantes en tous genres ... y ' a bien sûr , plein de bons livres sur ce sujet tabou , comme ceux du fondateur de l ' institut Reichien de Paris , Jacques Lesage de la Haye ( né en 1938 ) , qui anime aussi une émission contre les prisons sur radio-libertaire ( Ras les murs ) .

Lorsqu'on lit des journaux libertaires , ou révolutionnaires , et même les autres , l ' on s ' aperçoit vite que tous disent à peu près les mêmes choses . Et pourtant , tous se livrent une guerre sans merci . Sinon , il n ' y aurait pas 36000 journaux , mais rien qu ' un seul .

Car après tout , tous les courants d ' une " même " pensée politique pourraient se retrouver dans un seul et même journal . Mais comme tout le monde veut dominer , n ' est-ce pas ? c ' est forcément la foire d ' empoigne . Car y ' a pas non plus 36000 vérités , y ' en a qu ' une . Et si vous n ' êtes pas d ' accord , c ' est que vous ne savez pas quelle est cette vérité . La vérité est par delà le bien et le mal . La vérité est par delà le mensonge et la vérité . La vérité sait peut-être qu ' il n ' y pas de vérité . La vérité n ' a pas le moindre chemin qui peut y conduire . C ' est l ' animal humain , et lui seul , qui a inventé cette notion de " vérité " .Et maintenant savons-nous ce qu ' est cette notion de vérité ? et tout ceci , bien modestement , très succinctement , cela va sans dire . Et nous faisons beaucoup de bla , bla , bla , comme aurait dit feu Louis Ferdinand Auguste Destouches dit Céline ( 1894-1961 ) .

" La femme a le droit de monter à l ' échafaud , elle doit avoir également le droit de monter à la tribune . "

( Olympe de Gouges ( 1748-1793 )

Car , il faut bien causer , écrire , il faut bien se manifester , car ce sont toutes les petites choses de la vie qui se mélangent pour devenir les grandes choses de la vie . Nos techniques ont fait de prodigieux progrès mais nos mentalités sont les mêmes qu ' à l ' époque de la Gaule Romaine . Les différents dressages du comportement humain sont toujours les mêmes , les mêmes jeux du cirque , et nous avons besoin de ismes pour qualifier nos modes de vie , nos opinions , nos façons de faire , au fond , ce qui est répugnant , ce n ' est pas l ' humain , mais ce que l ' on a mis dans sa tête , et ce à son insu . Nous sommes de droite , de gauche , d ' extrême - gauche , d ' extrême - droite , mais les mots que nous employons pour désigner les choses sont souvent les mêmes . Vous êtes , nous sommes , dans la même aliénation , la même souffrance , les mêmes stupidités , nous voulons tout changer , mais et surtout , à condition , que rien ne change . Si le monde changeait , que deviendrait le militantisme , que deviendrait l ' organisation politique , y ' a beaucoup de gens qui s ' ennuieraient n ' est-ce-pas ? y ' a beaucoup de gens qui se feraient chier , n ' est-ce--pas ? et nos théoricien / théoriciennes , que deviendraient - ils / elles ? il n ' y aurait plus rien à théoriser , puisque dans ce monde changé , tout se réaliserait dans la praxis . Il n ' y aurait que la pratique de la théorie rendant inutile la théorie de la pratique .

" J ' ai été assigné à résidence par pauvreté , maintenant je suis assigné à résidence par

maladie . "

( Michel Noury , anartiste peintre , ex-lutteur armé )

Je comprends / nous comprenons donc pourquoi , le monde ne change pas , ou si peu . C ' est le changement dans la continuité qui est la continuité du non changement . En fait , un immobilisme parfait . Y ' a que les vêtements qui changent . Les crapules que sont les politiciens et politiciennes raffolent de la blablalogie . Ils / elles ont même des *** s dont la spécialité est la blablalogie . Et bientôt un doctorat en blablalogie . Nous sommes assis / assises dans nos habitudes , dans nos certitudes , et nous ne voulons / pouvons pas en bouger / changer . Des habitudes / certitudes de droite , de gauche , d ' extrême-gauche , d ' extrême droite , de tout ce que vous voudrez . L ' humain est profondément conservateur du fait de son conditionnement / engrammation socioculturelle . Il pourrait ne pas être conservateur , mais cela serait toujours un conditionnement . Mais l ' on peut préférer certains conditionnements à d ' autres , c ' est tout . Une engrammation socioculturelle libertaire par exemple , le moindre mal , car l ' ensemble de l ' humanité s ' y retrouverait ! prenons n ' importe quel bébé ( valable à toute époque ) , engrammons le de telle ou telle façon , et ce bébé deviendra un pur produit de manufacture . Il y en a plein autour de nous .

Et oui , cela ne vous plaît pas , car la vérité , cela plaît rarement . Mais notre sympathie va à tous / toutes ceux et celles qui luttent contre les injustices sociales , aux chômeurs / chômeuses et précaires qui font la grève du chômage , ( mouvement tout récent ) , pour obtenir un minimum de droits sociaux , en attendant un monde sans argent et sans travail , ( à ce propos , j ' ai pour ami , l ' un des anciens " animateurs " du mouvement des chômeurs / chômeuses de Paris en 1997 , monsieur Jean-Luc Marcelli , qui obtint d ' ailleurs un logement dans la capitale Française , suite à une action / occupation de la mairie de Paris ) , et où TOUT serait gratuit . notre sympathie va aussi aux ouvriers et ouvrières qui se battent contre la hiérarchie patronale , pour de meilleures conditions de travail ou l ' augmentation de salaires ( en attendant , la fin du travail salarié / aliéné ) , aux étudiants et étudiantes qui se démènent contre les bureaucraties universitaires pour une université ouverte à tous et toutes , aux frères et soeurs des cités qui se révoltent contre des conditions de vie absolument épouvantables , et ce même , si c ' est toujours en attendant . En attendant la fin de l ' université , en attendant ceci , en attendant cela , en attendant le grand soir , en attendant la révolution , en attendant que cela change , en attendant d ' attendre .

" Nous ne reprochons pas à Pierre Kropotkine , théoricien de l ' anarchie , ( 1842-1921 ) , d ' être issu de la haute noblesse moscovite , mais d ' avoir signé le manifeste dit des 16 rédigé en 1916 , en faveur de la guerre de 1914-1918 , ceci , avec d ' autres " anarchistes " des tranchées comme Jean Grave , Charles Malato , Paul Reclus , Cornelissen , etc ... "

( Des situationnistes dans les années 1960 )

En attendant , toujours en attendant . Et ta soeur . Et aussi pourquoi pas , en attendant Godot ( pièce de feu Samuel Beckett , 1906-1989 , écrite en 1948 ) , et nous passons nos vies à attendre . A attendre de savoir quoi attendre . N ' attendons plus , faisons ! oui , mais avec qui , et avec quoi ? et ce n ' est pas de la philosophie , mais bel et bien de la politique , car tout est contenu dans la politique , surtout ce qui peut se mettre à son service , le philosophique , le scientifique , le médiatique , le poétique , le blablalogique , et même le reste . La bouffe par exemple . Quand on voit la merde que l ' on donne à manger aux gens dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite , où nos parents donc , sont maltraités ou torturés par un personnel débordé , sous-équipé , et aussi un peu sadique , l ' on se demande si la plupart des gens méritent vraiment de vivre ? et dans les hôpitaux , c ' est comme dans les prisons , la bouffe est tellement infâme , qu ' il faut cantiner pour avoir quelque chose de correct à se mettre sous la dent . Et les personnes âgées meurent de faim plus que de maladresses opératoires ... ce qui n ' est pas peu dire . Pendant ce temps , les véritables parasites , pas les chômeurs / chômeuses , précaires , et autres pauvres , mais les seuls vrais parasites que sont les gros patrons , les hommes et femmes politiques , les industriels , les banquiers , les chefs militaires et chefs policiers , les " artistes " agents de l ' Etat , que l ' on voit à la télévision tous les jours , ou que l ' on écouté à la radio , empochent des millions d ' euros . Va t - on tolérer ceci encore indéfiniment ? Les élections ne changent jamais les choses , elles ne font que les continuer ...

" Le peu qu ' on peut faire , le très peu qu ' on peut faire , il faut le faire , pour l ' honneur , mais sans illusion . "

( Théodore Monod , 1902--2000 )

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/)

"We are not afraid of ruins. We are able to build too. We are the ones who built the palaces and the cities of Spain, America and everywhere. We, the workers, we can build cities. to replace them. And we will build them much better; also we are not afraid of ruins. We will inherit the world. The bourgeoisie may well blow up and demolish its own world before leaving the stage of history . We carry a new world in our hearts. "

Buenaventure Durruti (1896 - 1936)

Most do-it-yourselfers, handworkers, despise so-called "intellectual" people. Whereas, it is the brain that controls the hand. For the manual, the "intellectual" is a good-for-nothing, a guy / a girl who does nothing with his fingers. A guy / a girl who is worth nothing. For the intellectual, the manual is a primate, barely good at hammering a nail with a hammer. Barely good or good at reading children's comics, and voting for Le Pen.

Faced with so many clichés of astonishing stupidity (I heard it said, alas), one would like to have the extremely rare strength of the late great Ferré or Ferret (1330 - 1358) who with his only ax slaughtered 85 Englishmen, during of the siege of the Château de Longuet in 1358, and who finally died in bed, struck down by pneumonia.

And use this force to scare imbeciles and morons / morons of all kinds and even if it is ineffective, at least it lets off steam ...

Because we are still in the "hundred years" war, (1337-1453), which can no longer never end. As long as our lives and therefore our sexualities are lifeless and without sexuality, there will always be violence of all kinds, ***, rape, torture, politicians, serial killers, one of the most fous was one of the first in France, namely Joseph Vacher (1869 - 1898), whose destiny was interpreted in the cinema by one of the best French actors, namely Michel Galabru ("the judge and the assassin" , 1975, "Kamikaze", 1986). Let us remember the mishap that once happened to Doctor Philippe Tersand, author of the book "Guy Georges, an unsuspected friend in stock editions." Indeed, Guy Georges, was a friend of Doctor Philippe Tersand, who although a psychiatrist did not realize that Guy Georges was a serial killer ... it was not marked on his head, and nobody cares about it. did not realize either, in the squats. And this subject quickly became a taboo subject, in the militant libertarian squat milieu, because otherwise it would have been necessary to debate the fact that a serial killer could have escaped the slightest suspicion in a libertarian / autonomous squat milieu. Some people wanted a debate, at the time, Dr. Philippe Tersand, Jean - luc Marcelli, and others ... which would have made it possible, once again, to ridicule the worn out theses of the fiery criminological school. Cesare Lombroso (1835-1909), whom many would like to put back into circulation, in our dictatorial governments.

"If people are so mean, maybe it is only because they are in pain."

(Céline, 1894-1961)

Thus Jules Celma who wrote the famous book "Journal d 'un educastreur" which appeared in 1971 in free field editions, and which relates an experience of liberated and unrepressed speech in children, while he was a substitute teacher in various classes between October 1968 and June 1969, was quickly dismissed as a result, because everything related to sexuality is taboo, yesterday as today (especially today), and besides, pee, poo, penis, the zézette, all that, it must remain of the low mass ... or else, quietly, with the specialist or with the industry of the sex become essential to the spectacular techno-industrial merchant society. A taboo subject also among activists of all kinds ... there are of course, plenty of good books on this taboo subject, such as those of the founder of the Reichian Institute in Paris, Jacques Lesage de la Haye (born in 1938), who also hosts a program against prisons on radio-libertaire (Ras les murs).

When you read libertarian or revolutionary newspapers, and even others, you quickly realize that everyone is saying more or less the same things. And yet, all are waging a merciless war. Otherwise, there wouldn't be 36,000 newspapers, just one.

Because after all, all the currents of the "same" political thought could be found in one and the same newspaper. But like everyone wants to dominate, don't they? it is necessarily the rat race. Because there are not 36000 truths either, there is only one. And if you don't agree, then you don't know what this truth is. The truth is beyond good and evil. The truth is beyond lies and the truth. The truth may know that there is no truth. The truth does not have the slightest path that can lead to it. It is the human animal, and he alone, who invented this notion of "truth". And now do we know what this notion of truth is? and all this, very modestly, very succinctly, that goes without saying. And we do a lot of blah, blah, blah, as the late Louis Ferdinand Auguste Destouches dit Céline (1894-1961) would have said.

"The woman has the right to go up to the scaffold, she must also have the right to go up to the platform."

(Olympe de Gouges (1748-1793)

Because, it is necessary to talk, to write, it is necessary to manifest oneself, because it is all the little things in life that mix together to become the great things in life. Our techniques have made tremendous progress but our mentalities are the same as in the time of Roman Gaul. The different dressings of human behavior are always the same, the same circus games, and we need isms to qualify our lifestyles, our opinions, our ways of doing, basically, what is repugnant is not. not the human, but what we put in his head, and this without his knowledge. We are on the right, on the left, on the far left, on the far right, but the words we use to refer to things are often the same. You are, we are, in the same alienation, the same suffering, the same stupidities, we want to change everything, but and above all, on condition that nothing changes. If the world changed, what would become of activism, what would become of political organization, there are a lot of people who would be bored, right? there are a lot of people who would be pissed off, right? and our theorists, what would become of them? there would be nothing more to theorize, since in this changed world, everything would be realized in praxis. There would only be the practice of theory making the theory of practice unnecessary.

"I was under house arrest by poverty, now I am under house arrest by

disease . "

(Michel Noury, anartist painter, ex-armed wrestler)

I understand / we therefore understand why, the world does not change, or so little. It is the change in continuity which is the continuity of no change. In fact, a perfect standstill. The clothes change. The scoundrels that are politicians love blablalogy. They even have *** s whose specialty is blablalogy. And soon a doctorate in blablalogy. We sit / sit in our habits, in our certainties, and we do not want / cannot move / change. Habits / certainties from the right, from the left, from the far left, from the far right, whatever you want. Humans are deeply conservative because of their socio-cultural conditioning / engrammation. He might not be conservative, but that would still be conditioning. But we can prefer certain packaging to others, that's all. A libertarian sociocultural engrammation for example, the lesser evil, because the whole of humanity would be there! let 's take any baby (valid at all times), engram it in such and such a way, and that baby will become a pure manufactured product. There are plenty of them around us.

And yes, you don't like it, because the truth is, it rarely pleases. But our sympathy goes out to all those who fight against social injustices, to the unemployed and precarious workers who go on unemployment strike, (very recent movement), to obtain a minimum of social rights, while waiting for a world without money and without work, (in this regard, I have as a friend, one of the former "animators" of the movement of the unemployed in Paris in 1997, Mr. Jean-Luc Marcelli, who also obtained accommodation in the French capital, following an action / occupation of the town hall of Paris), and where EVERYTHING would be free. our sympathy also goes to the workers who fight against the employer hierarchy, for better working conditions or the increase of wages (in the meantime, the end of salaried / alienated work), to the students who fight against the university bureaucracies for a university open to all, to the brothers and sisters of the cities who revolt against absolutely appalling living conditions, even if it is still pending. Waiting for college to end, waiting for this, waiting for that, waiting for the big night, waiting for the revolution, waiting for that to change, waiting to wait.

"We do not reproach Pierre Kropotkine, theorist of anarchy, (1842-1921), of being from the high Moscow nobility, but of having signed the manifesto known as of the 16 drafted in 1916, in favor of the war. of 1914-1918, this, with other "anarchists" of the trenches like Jean Grave, Charles Malato, Paul Reclus, Cornelissen, etc ... "

(Situationists in the 1960s)

While waiting, always waiting. And your sister . And also why not, while waiting for Godot (play by the late Samuel Beckett, 1906-1989, written in 1948), and we spend our lives waiting. Waiting to know what to expect. Do not wait any longer, let's do! yes, but with whom, and with what? and it is not philosophy, but indeed politics, because everything is contained in politics, especially what can be put at its service, the philosophical, the scientific, the media, the poetic, the blablalogical , and even the rest. Food for example. When we see the shit that we feed people in hospitals and retirement homes, where our parents are mistreated or tortured by overwhelmed, under-equipped, and also a little sadistic staff, the one wonders if most people really deserve to live? and in hospitals, it's like in prisons, the food is so infamous, that you have to eat in order to have something correct to eat. And the elderly die of hunger more than of operative clumsiness ... which is saying a lot. Meanwhile, the real parasites, not the unemployed, precarious, and other poor, but the only real parasites that are the big bosses, politicians, industrialists, bankers, military and police chiefs, the "artists" agents of the State, which one sees on television every day, or that one listens to on the radio, pocketed millions of euros. Are we going to tolerate this again indefinitely? Elections never change things, they just keep things going ...

"The little we can do, the very little we can do, we must do, for the honor, but without illusion."

(Théodore Monod, 1902--2000)

Patrice Faubert (2010) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)