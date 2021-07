Paraphysique de l'inné et de l'acquis

Tant de gens

Croient encore

Au tout des gènes, terrifiant

Alors que tout s'apprend

En ce qui concerne les comportements

Selon les classes sociales, l'environnement

De la niche environnementale

L'emportant sur tout, évidemment

Selon les cultures et les pays

Tout, aux apprentissages, se plie

Pour la couleur des yeux, d'accord

La forme de la tête, l'inné fait fort

Mais, moitié, moitié, là encore

Des tas de déterminismes

Des tas d'automatismes

Et justement, les yeux bleus

C'est pas comme pour le piano ou le violon

Cela s'apprend, c'est pas du don

Et avec un favorable milieu

Comme pour tout, c'est déjà mieux

Mais, même le gène est une mémoire

Rien n'est littéralement inné, ainsi, on peut le croire

L'inné de l'acquis

L'acquis de l'inné

Mémoire génétique

Mémoire psychologique

Mémoire biologique

Mémoire historique

Mémoire sociologique

Niveaux d'organisation rythmiques !

La nostalgie de tout ce qui est fini

La mort de parents, de proches, d'amis

De tout ce que nous aurions pu faire

De tout ce que nous aurions dû faire

Moi, l'orphelin inconsolé

Mes parents venant, à trois ans d'écart, de décéder

Moi, le veuf, par les souvenirs, harcelé

De toutes mes compagnes gâchées

Dans nos têtes où tout est cliché

De ce fait, aucune compassion, aucune pitié

Chaque niveau d'organisation bien placé

De l'atome à la molécule

De la molécule à la cellule

De la cellule à l'organe

De l'organe à la fonction

Des sociétés et de leur organisation

De la planète Terre au système solaire

Du système solaire à notre galaxie

Des amas de galaxies jusqu'à l'infini

Cent mitochondries environ par cellule

Un million de milliards environ de mitochondries

Petites usines femelles indispensables, c'est ainsi

Du génome, dix à cent copies

Justement, de mitochondries

Mais, chaque savant, chaque savante, ayant sa rythmie

Et de la cellule aux galaxies

Selon les uns et selon les autres, cela varie

Tout un monde de viviparie

Mais, demain, l'industrie de l'apomixie !

Malgré toute la technologie

Sans nos proches

Le monde serait bien moche

Comme un grand vide

Comme un grand bide

Aussi, quand c'est possible

Pour beaucoup de gens, l'inadmissible

Nudité, baignade dans un ruisseau

Au soleil, thérapie du bon et du beau

Mais, sans soleil

Pour le mental, c'est pas pareil

Et voilà la rechute

Et voilà la culbute

Comme des mini-bombes nucléaires

Impossibilité d'interception, la belle affaire

Russie, le Novator 9M729

5500 kilomètres de portée

De l'hypersonique démesuré

USA

Des missiles, par laser, guidés

Et tous les missiles intercontinentaux

Des navires, des sous-marins, et autres bestiaux

Des dizaines de fois Hiroshima

Au tout pour la guerre, c'est bien cela

Toutes les espèces menacées sur la Terre

Alors qu'il y a au moins 250 millions de termitières

Deux mètres cinquante de haut en moyenne

Des milliers d'espèces de termites

De la myrmécologie, comme un mythe

Sept espèces en France

Avec la reine comme cerveau, fausse évidence

Quatre à cinq pour cent sont des soldats

Insectes sociaux comme des extraterrestres

Mais avec la panspermie, tout est extraterrestre !

Donc, codage génétique

Avoir les yeux marrons ou bleus

Maladies héréditaires, mais c'est bien peu

Donc, codage social et donc nerveux

Pour tout le reste, toi, moi, lui, elles, eux

Toute une combinaison holistique

Maintenant

Que tout s'espionne

Maintenant

Que tout déconne

Certes

Il suffirait de bien partager toutes les richesses

Pour que disparaissent bien des détresses

Alors

Que nous empoisonnent toutes nos assiettes

La malbouffe ne fait pas la sieste

Sucre, sel, les drogues les plus addictives

Sur nos tables et dans nos placards, chimie vindicative

De ce monde au tout monnaie, il faudrait ( 1906 ) l'allergie

Alors que tout est de la bactérie

Mais pas de mort programmée, comme la cellule, pour la bactérie

Et dix millions de bactéries

Par baiser profond, échangé

Rien que le microbiote de la main

Dix millions de cellules bactériennes par centimètre carré

Cent cinquante espèces, de quoi impressionner

Donc, des niveaux d'organisation différents

Chacun efficient, chacun sa fonction, chacun à son poste, mais se complétant !

Patrice Faubert ( 2019 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

So much people

Still believe

All genes, terrifying

While everything can be learned

Regarding behaviors

According to social class, the environment

From the environmental niche

Outweighing everything, obviously

According to cultures and countries

Everything, learning, bends

For the eye color, alright

The shape of the head, the innate is strong

But, half, half, there again

Lots of determinisms

Lots of automatisms

And precisely, the blue eyes

It's not like the piano or the violin

You can learn it, it's not a gift

And with a favorable environment

As with everything, it's already better

But even the gene is a memory

Nothing is literally innate, so we can believe it

The innate of the acquired

The inheritance of the innate

Genetic memory

Psychological memory

Biological memory

Historical memory

Sociological memory

Rhythmic organization levels!

Longing for all that's over

The death of parents, relatives, friends

Of all that we could have done

Of all that we should have done

Me, the inconsolate orphan

My parents coming, three years apart, to die

Me, the widower, by the memories, harassed

Of all my wasted companions

In our heads where everything is cliché

Therefore, no compassion, no mercy

Each level of organization well placed

From atom to molecule

From molecule to cell

From cell to organ

From organ to function

Companies and their organization

From planet earth to the solar system

From the solar system to our galaxy

Clusters of galaxies to infinity

About 100 mitochondria per cell

About a million billion mitochondria

Small indispensable female plants, that's how it is

Of the genome, ten to one hundred copies

Precisely, of mitochondria

But, each scientist, each scientist, having his rhythm

And from the cell to the galaxies

According to some, it varies

A whole world of viviparia

But, tomorrow, the apomixis industry!

Despite all the technology

Without our loved ones

The world would be ugly

Like a great void

Like a big belly

Also, when possible

For many people, the inadmissible

Nudity, swimming in a stream

In the sun, therapy of the good and the beautiful

But, without sun

For the mind, it's not the same

And here is the relapse

And here is the tumble

Like mini nuclear bombs

Impossibility of interception, the big deal

Russia, the Novator 9M729

5500 kilometers of range

Excessive hypersonic

USA

Missiles, laser, guided

And all the intercontinental missiles

Ships, submarines, and other cattle

Dozens of times Hiroshima

At all for the war, that's it

All endangered species on Earth

While there are at least 250 million termite mounds

Two and a half meters high on average

Thousands of species of termites

Myrmecology, like a myth

Seven species in France

With the queen as her brain, false evidence

Four to five percent are soldiers

Social insects like aliens

But with panspermia, everything is extraterrestrial!

So genetic coding

Have brown or blue eyes

Hereditary diseases, but it is not much

So social coding and therefore nervous

For everything else, you, me, him, them, them

A whole holistic combination

Now

That everything is spying on

Now

That everything is kidding

Certainly

It would be enough to share well all the riches

So that many distresses disappear

So

That poison us all our plates

Junk food doesn't take a nap

Sugar, salt, the most addictive drugs

On our tables and in our cupboards, vindictive chemistry

From this world to all money, it would take (1906) allergy

While everything is bacteria

But no programmed death, like the cell, for the bacteria

And ten million bacteria

By deep kiss, exchanged

Nothing but the microbiota of the hand

Ten million bacterial cells per square centimeter

One hundred and fifty species, enough to impress

So different levels of organization

Each efficient, each his function, each at his post, but complementing each other!

Patrice Faubert (2019) puète, peuète, pouète, paraphysicien