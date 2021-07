Trois quatrains

Glossaire

Nous, les sans-dents

Nous les pauvres, évidemment

Avec des appareils dentaires

Les implants, soins trop longs, soins trop chers

Ritournelle

Comme la femme qui perd ses eaux

L'agriculture, c'est 70 à 80 pour cent

Et l'on va, les gens, les culpabilisant

Alors que, en 8 pour cent, seulement, ô douce eau

L'exode

Enfants perdus, populations déplacées, expatriées, bombardées, tuées

Affamées, mitraillées, terrorisées, encore, ailleurs, cela arrive, c'est arrivé

France, mai/juin 1940, du passé

D'autres temps, d'autres lieux, comme d'un énième temps, et répété

Patrice Faubert ( 2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Glossary

We, the toothless

We the poor, of course

With braces

Implants, too long care, too expensive care

Ritournelle

Like the woman who loses her waters

Agriculture is 70 to 80 percent

And we go, people, making them feel guilty

While, in 8 percent, only, oh sweet water

The exodus

Lost children, displaced populations, expatriates, bombed, killed

Starved, machine-gunned, terrorized, again, elsewhere, it happens, it happened

France, May / June 1940, from the past

Other times, other places, like an umpteenth time, and repeated

Patrice Faubert (2021) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)