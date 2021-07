Les théories de l'idéologie

" Mais l ' ambition la plus haute du spectaculaire intégré , c ' est encore que les agents secrets deviennent des révolutionnaires , et que les révolutionnaires deviennent des agents secrets ."

Guy Debord ( 1931-1994 )

Nul doute qu ' au nom de l ' antifascisme , qui voit s ' agglomérer aussi bien des bourgeois , des communistes staliniens , des nationalistes même , des socialistes bourgeois , des libertaires et des révolutionnaires sincères se fourvoieraient encore dans cette mésalliance . Et ces libertaires et ces révolutionnaires se feraient une nouvelle fois massacrer par ces mêmes bourgeois faussement socialistes et faussement communistes , une fois la cessation des hostilités contre le fascisme . Le capitalisme a beaucoup d ' ennemis et ennemies qui ne sont pas du tout des amis et amies . Soyons antifascistes et antistaliniens , et même antigauchistes , donc anticapitalistes , mais sur des positions anarchistes , conseillistes , assembléistes , révolutionnaires , et ne nous allions plus jamais avec nos ennemis et ennemies , ce n ' est pas demain qu ' il faudra les combattre , mais dès aujourd'hui , en dénonçant le fascisme rouge et brun , là où il se trouve . La langue de bois , ne sert que la contre - révolution .

Quel communisme voulons-nous ?

Quel anarchisme voulons-nous ?

Quel socialisme voulons-nous ?

Peuvent-ils voir le jour sans que nous les imposions ?

Si l ' on employait des moyens autoritaires pour imposer l ' anarchisme par exemple , les fins deviendraient-elles obligatoirement comme les moyens employés ?

Jusqu ' à présent , chaque fois que l ' on a voulu imposer des doctrines aux buts louables et à vocation communisante ou socialisante , cela a toujours débouché sur des dictatures .

Mais est-ce vraiment inévitable ?

" Poser la critique de la démocratie comme un apolitisme , c ' est évacuer le fait que le " démocratisme " a empoisonné les luttes de ces dernières années , c ' est aussi oublier que l ' idéologie démocratique pèse de tout son poids sur cette société et sur ceux qui en désirent le bouleversement . "

Jean-Mi ( Courant Alternatif , Organisation Communiste Libertaire , OCL )

Peut-être qu ' à la base , les protagonistes se prétendant " socialistes " ou " communistes " , n ' étaient ni l ' un ni l ' autre , mais ils et elles voulaient simplement changer de système , pour pouvoir à leur tour , devenir des gens importants dans le " nouveau " système qu ' ils et elles mettaient en place .Beaucoup de gens seraient pour l ' anarchisme , s ' ils savaient vraiment ce qu ' est l ' anarchisme . C ' est la moins pire de toutes les théories , le moindre mal . Car ils et elles s ' apercevraient que c ' est leur intérêt le plus égoïste , le plus ludique . La seule possibilité d ' avoir vraiment une vie enrichissante psychologiquement et surtout épanouissante . Et l ' anarchisme devra s ' imposer par la connaissance et non par une armée quelle que soit cette armée . Et il faudra aller au - delà de la théorie anarchiste , encore plus loin , sinon elle se figera en idéologie et en bureaucratie . Et elle deviendra vite un nouveau système d ' oppression et de répression .

Ce n ' est pas avec des armes que l ' on impose le bon sens , mais seulement par une réflexion individuelle et collective . Et puis que faudrait-il faire pour se procurer des armes ?

Avec qui faudrait-il prendre contact ? Et donc se lier ? Et puis les armes , il faut apprendre à s ' en servir , et de toutes façons , face aux gigantesques moyens dont disposent les armées de métier , nous ne ferions pas le poids , c ' est le moins que l ' on puisse dire . Et nous deviendrions très rapidement comme nos anciens et anciennes , ennemis et ennemies . Donc , il faut surprendre l ' ennemi de l ' humanité , stalinien , bourgeois , capitaliste , fasciste , gauchiste , libéral , en utilisant des armes différentes et inhabituelles aux siennes . Et le mot ennemi est déjà un vilain mot pour beaucoup de gens , qui à les en croire , n ' auraient que des amis et amies , dans le domaine politique ou autre d ' ailleurs . Des armes ne peuvent que perpétuer les divers dispositifs de la domination spectaculaire marchande techno-industrielle .

" L ' on a plus de peine , dans les partis , à vivre avec ceux qui en sont qu ' à agir contre ceux qui y sont opposés . "

Cardinal de Retz / Gondi ( 1613-1679 )

Et tout dispositif d ' un système utilisé contre ce système ne peut que le reproduire à court ou moyen terme . Et les mots que nous utilisons tous les jours font partie intégrante d ' un système du dispositif , qui n ' est que le dispositif du système . Et c ' est ainsi que l ' armée " rouge " ou " populaire " sont toujours des armées au service de la bourgeoisie " rouge " ou " populaire " . Et c ' est ainsi que l ' anarchisme rime avec la disparition de l ' économie politique , et non avec , même , l ' économie distributive , qui serait toujours le piège de l ' économie politique . Les économistes nazis avaient de la sympathie pour la théorie de l ' économie distributive , de feu Jacques Duboin ( 1878-1976 ) , et son mouvement abondanciste de " La Grande Relève " , et certains de ses lieutenants pouvaient d ' ailleurs s ' exprimer sur Radio-Paris , sous l ' occupation allemande en France , dans les années 1940 , et le socialisme libertaire ne peut rimer avec une économie de marché , dont les " socialisme " ou " communisme " d ' Etat se revendiquent . A la vérité , il n ' y a que les diverses composantes du capitalisme , et toutes sont représentées dans les bourgeoisies du monde politique , qui est la politique du monde . En France , l ' extrême gauche bourgeoise ( Besancenot ou d ' autres ) , la gauche bourgeoise ( Hollande, Mélenchon ou d ' autres ) , la droite bourgeoise ( Sarkozy ou d ' autres ) , l ' extrême droite bourgeoise ( Marine Le Pen ou d ' autres ) ...

Ces bourgeoisies faussement dissemblables ont pour mission d ' éviter un éventuel soulèvement des masses exploitées , et une possible révolution , qu ' ils et elles sont d ' ailleurs les seuls et seules à redouter . Car au fond , qu ' est - ce - que le peuple ? Si c ' est le plus grand nombre ...

Ce n ' est pas en coupant des têtes que l ' on changera vraiment l ' organisation présente du monde , mais seulement en y mettant d ' autres choses dedans . Et pour paraphraser l ' anarchiste et pacifiste Louis Lecoin ( 1888-1971 ) , " L ' on ne bâtit pas une nouvelle société sur des monceaux de cadavres . "

Et c ' est aussi pour cette raison , qu ' aucune nouvelle société n ' a jamais pu être édifiée , car sous les pas des hommes , femmes , enfants , résonnaient et résonnent le cri de toutes les suppliciées et de tous les suppliciés , torturées et torturés , tuées et tués , violées et violés , assassinées et assassinés , salariées et salariés , maltraitées et maltraités , de tous temps et de tous lieux . Ce cri de tous les cris est inscrit dans l ' organisation nazie de notre société spectaculaire marchande techno-industrielle . C ' est l ' entourage qui fait le personnage illustre . Sans le bon entourage , il n ' y a point de personnage illustre . Et c ' est le personnage illustre qui fait l ' entourage . L ' Histoire fait l ' entourage , l ' entourage fait l ' Histoire .

" J ' aime tous les hommes dans leur humanité et pour ce qu ' ils devraient être , mais je les méprise pour ce qu ' ils sont . "

Emile Henry ( 1872-1894 )

Et nous sommes tous et toutes des violents et des violentes et surtout ceux et celles qui prétendent le contraire. Rien que pour " vivre " dans notre démente société , il faut jouer du coude , n'est-ce pas ?

La compétition est violente et comme la compétition est partout, a vous de conclure ! Mais les diverses bourgeoisies nous diront qu'il y a une bonne violence ( la compétition économique) et une mauvaise violence (celle qui la conteste) . La non violence est une supercherie . Elle peut même arranger les diverses bourgeoisies car elle est un garde - fou contre elles mêmes . C ' est comme l'agressivité qui est encouragée quand elle rentre dans le cadre du système en place , mais combattue quand elle se retourne contre le système en vigueur .

Quel " socialisme " voulons-nous ?

Quel " communisme " voulons-nous ?

Quel anarchisme voulons-nous ?

Le socialisme libertaire ou le faux socialisme bourgeois.

" A chaque jour suffit sa peine , à condition que la paye tombe bien

en fin de mois . "

Pierre Dac ( 1893-1975 )

Le communisme de la gauche communiste façon C.C.I ( Courant Communiste International ) ou bien le faux communisme bourgeois revu et corrigé par les partis ?

En fait , si la théorie économique de l'anarchisme est le communisme , le communisme est la théorie éthique de l'individu . Le malheur et la guerre , viennent du fait que tous les gens ne pensent pas les mêmes choses .C'est parce que les gens n'ont pas les mêmes idées contre toute autorité qu'ils et elles se tuent . Si tout le monde pensait la même chose , en dehors de toutes les autorités , il n'y aurait aucune guerre , c'est assez évident . Il n'y aurait plus besoin des partis , des syndicats , des organisations , des classes , des associations , de tout ce que vous voudrez . Une seule planète , un seul peuple . Le peuple de la planète Terre . L ' entraide serait le moteur de toutes les actions humaines ainsi que la solidarité . Il n'y aurait plus aucune séparation . L ' être humain serait pris dans sa globalité et non dans sa spécificité . Nous ne verrions plus nos préjugés acquis , mais simplement l'expression de toutes les vies humaines et non humaines , entièrement dans la plénitude de toutes leurs diversités .

Et cela serait enfin la fin de tous les totalitarisme politiques dans lesquels l'humanité a toujours baigné . Le capitalisme privé ou d ' Etat isole les gens , et aussi la solitude dans la multitude est son élément le plus voyant . La société spectaculaire marchande techno-industrielle sépare les gens d ' eux-mêmes , et des autres , par des idéologies et des religions , des idéologies et des religions qui sont la société spectaculaire marchande techno-industrielle elle-même . Elles organisent nos solitudes afin que ces solitudes ne puissent jamais se rencontrer . La pesanteur du système cache ou annihile ses critiques les plus fines . Elles sont diluées dans un fatras de vrai du faux et de faux du vrai . Et nos rues sont devenues de vastes usines où seules nos ombres détabousées aspirent à la communication . Je précise que je ne suis pas du mouvement C.C.I ( Courant Communiste International ) , la gauche communiste , l ' ultra gauche historique , mais je dois dire que ce courant dénonce l ' extrême gauche du capital , tout comme je le fais . J ' ai d ' ailleurs compulsé leur revue mensuelle de temps à autre ( Révolution Internationale ) . Mais pour moi , Staline est la suite logique de ses pères historiques et de leur communisme de guerre , à savoir Lénine et TrotskI . L ' on peut tout lire , même ce à quoi l ' on adhère pas , tant que l ' on conserve son esprit critique et surtout d ' autocritique .

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , puète , peuète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"But the highest ambition of the integrated spectacular is still that secret agents become revolutionaries, and revolutionaries become secret agents."

Guy Debord (1931-1994)

There is no doubt that in the name of antifascism, which sees the agglomeration of bourgeois as well as Stalinist communists, even nationalists, bourgeois socialists, libertarians and sincere revolutionaries, would still stray into this misalliance. And these libertarians and revolutionaries would once again be massacred by these same falsely socialist and falsely communist bourgeois, once the cessation of hostilities against fascism. Capitalism has many enemies and enemies who are not friends at all. Let us be anti-fascist and anti-Stalinist, and even anti-leftist, therefore anti-capitalist, but in anarchist, councilist, assemblyist, revolutionary positions, and never again ally with our enemies and enemies, it is not tomorrow that we will have to fight them, but starting today, denouncing red and brown fascism, wherever it is. The language of wood, only serves the counter - revolution.

What communism do we want?

What anarchism do we want?

What socialism do we want?

Can they see the light of day without us forcing them?

If one employed authoritarian means to impose anarchism, for example, would the ends necessarily become like the means employed?

Until now, each time that one wanted to impose doctrines with laudable goals and with vocation communizing or socializing, this always resulted in dictatorships.

But is it really inevitable?

"To pose criticism of democracy as apolitical is to evacuate the fact that" democratism "has poisoned the struggles of recent years, it is also to forget that democratic ideology weighs heavily on this society and on those who desire its upheaval. "

Jean-Mi (Alternative Current, Libertarian Communist Organization, OCL)

Perhaps at the base, the protagonists claiming to be "socialists" or "communists", were neither one nor the other, but they and they simply wanted to change the system, in order to be able in turn, to become. important people in the "new" system they were putting in place. A lot of people would be for anarchism, if they really knew what anarchism is. It is the least worst of all theories, the lesser evil. Because they and they would realize that it is their most selfish interest, the most playful. The only possibility of truly having a psychologically rewarding and above all fulfilling life. And anarchism will have to impose itself by knowledge and not by an army whatever this army. And it will be necessary to go beyond the anarchist theory, even further, otherwise it will freeze in ideology and bureaucracy. And it will quickly become a new system of oppression and repression.

Common sense is not imposed with weapons, but only through individual and collective reflection. And then what would it take to get arms?

Who should I contact? And so bind? And then the weapons, we must learn to use them, and in any case, faced with the gigantic means available to professional armies, we would not be up to the task, to say the least. And very quickly we would become like our elders and foes, enemies and foes. So, we must surprise the enemy of humanity, Stalinist, bourgeois, capitalist, fascist, leftist, liberal, by using weapons different and unusual to his own. And the word enemy is already a bad word for many people, who according to them, would have only friends and girlfriends, in the political field or otherwise for that matter. Weapons can only perpetuate the various devices of spectacular techno-industrial merchant domination.

"It is more difficult in parties to live with those who are in it than to act against those who are opposed to it."

Cardinal de Retz / Gondi (1613-1679)

And any device of a system used against this system can only reproduce it in the short or medium term. And the words we use every day are an integral part of a system of the device, which is just the device of the system. And it is thus that the "red" or "popular" army are always armies in the service of the "red" or "popular" bourgeoisie. And this is how anarchism rhymes with the disappearance of political economy, and not even with distributive economy, which would always be the trap of political economy. The Nazi economists had sympathy for the theory of distributive economy, of the late Jacques Duboin (1878-1976), and his abundance movement of "La Grande Relève", and some of his lieutenants could moreover express themselves on Radio-Paris, under German occupation in France, in the 1940s, and libertarian socialism can not rhyme with a market economy, of which the "socialism" or "communism" of State are claimed. In truth, there are only the various components of capitalism, and all of them are represented in the bourgeoisies of the political world, which is the politics of the world. In France, the bourgeois extreme left (Besancenot or others), the bourgeois left (Holland, Mélenchon or others), the bourgeois right (Sarkozy or others), the bourgeois extreme right (Marine Le Pen or others) ...

These falsely dissimilar bourgeoisies have for mission to avoid a possible uprising of the exploited masses, and a possible revolution, which they and they are moreover the only and only ones to fear. Because after all, what are the people? If it's the greatest number ...

It is not by cutting off heads that we will really change the present organization of the world, but only by putting other things in it. And to paraphrase the anarchist and pacifist Louis Lecoin (1888-1971), "One cannot build a new society on heaps of corpses."

And it is also for this reason that no new society has ever been able to be built, because under the footsteps of men, women, children, resounded and resounded the cry of all the tortured and all the tortured, tortured and tortured, killed and killed, raped and raped, assassinated and murdered, salaried employees, mistreated and mistreated, in all times and in all places. This cry of all cries is inscribed in the Nazi organization of our spectacular techno-industrial trading society. It is the entourage that makes the famous character. Without the right entourage, there is no illustrious personage. And it is the illustrious character who makes the entourage. History makes the entourage, the entourage makes History.

"I love all men for their humanity and for what they should be, but I despise them for what they are."

Emile Henry (1872-1894)

And we are all violent and violent and especially those who claim the opposite. Just to "live" in our demented society, you have to elbow it, don't you?

The competition is fierce and as the competition is everywhere, it's up to you! But the various bourgeoisies will tell us that there is good violence (economic competition) and bad violence (that which contests it). Nonviolence is a hoax. It can even arrange the various bourgeoisies because it is a safeguard against themselves. It is like aggressiveness which is encouraged when it comes within the framework of the system in place, but fought when it turns against the system in force.

What "socialism" do we want?

What "communism" do we want?

What anarchism do we want?

Libertarian socialism or false bourgeois socialism.

"Each day is enough its sentence, provided that the pay falls well

at the end of the month. "

Pierre Dac (1893-1975)

Is the communism of the communist left like C.C.I (Courant Communiste International) or the false bourgeois communism revised and corrected by the parties?

In fact, if the economic theory of anarchism is communism, communism is the ethical theory of the individual. Misfortune and war come from the fact that all people do not think the same things. It is because people do not have the same ideas against all authority that they kill each other. If everyone thought the same thing, apart from all the authorities, there would be no war, that's pretty obvious. There would no longer be any need for parties, unions, organizations, classes, associations, whatever you want. One planet, one people. The people of planet Earth. Mutual aid would be the engine of all human actions as well as solidarity. There would be no more separation. The human being would be taken in its entirety and not in its specificity. We would no longer see our acquired prejudices, but simply the expression of all human and non-human lives, entirely in the fullness of all their diversity.

And that would finally be the end of all political totalitarianism in which humanity has always bathed. Private or state capitalism isolates people, and also loneliness in the multitude is its most visible element. The spectacular techno-industrial commodity society separates people from themselves, and from others, by ideologies and religions, ideologies and religions which are the spectacular techno-industrial commodity society itself. They organize our solitudes so that these solitudes can never meet. The gravity of the system hides or annihilates its finer criticisms. They are diluted in a jumble of true from false and false from true. And our streets have become vast factories where only our shabby shadows aspire to communication. I should point out that I am not from the C.C.I (Courant Communiste International) movement, the communist left, the historic ultra left, but I must say that this current denounces the extreme left of capital, just as I do. I have also read their monthly magazine from time to time (International Revolution). But for me, Stalin is the logical continuation of his historical fathers and their war communism, namely Lenin and Trotsky. You can read everything, even what you do not adhere to, as long as you retain your critical and above all self-critical spirit.

Patrice Faubert (2010) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)